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بوتين يلتقي مع عدد من المشاركين بالعملية العسكرية الخاصة في "يوم روسيا"
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260612/بوتين-يلتقي-مع-عدد-من-المشاركين-بالعملية-العسكرية-الخاصة-في-يوم-روسيا-1114290564.html
بوتين يلتقي مع عدد من المشاركين بالعملية العسكرية الخاصة في "يوم روسيا"
بوتين يلتقي مع عدد من المشاركين بالعملية العسكرية الخاصة في "يوم روسيا"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، عن بدء العمل على إنتاج طائرات مسيّرة ثقيلة يتم التحكم بها عبر الأقمار... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T13:34+0000
2026-06-12T14:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بوتين خلال لقائه مع أفراد القوات المسلحة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "الجميع يؤدي مهمته اليوم، وبكرامة".وأكمل: "أرغب في الاستماع إلى آراء العاملين على أرض الواقع الذين يُعالجون أهم مشاكل روسيا اليوم".وتابع: "لطالما حسمت وحدات الاقتحام كل معركة وكل نزاع عسكري، لأن المشاة، قوات الاقتحام، هم من ينجزون المهمة القتالية في نهاية المطاف".وأضاف: "في نهاية المطاف، الأمر كله يتوقف على كيفية إنجازكم (أيها الجنود) للمهمة القتالية الموكلة إليكم، لطالما كان هذا هو الحال، ولا يزال كذلك اليوم. وفي هذا الصدد، أود أن أسلط الضوء بشكل خاص على المهمة الحاسمة التي تنجزها وحدات الاقتحام التابعة لنا".وأكد بوتين أن كوكبة الأقمار الصناعية الروسية ذات المدار المنخفض قد تتفوق على "ستارلينك" في بعض النواحي.وأشار إلى أن روسيا تعمل بنشاط على توسيع وتعزيز كوكبة أقمارها الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض والعمل في هذا القطاع يمضي قدماً وبوتيرة ممتازة.وقال بوتين ردًا على سؤال حول إمكانية إنتاج روسيا طائرات مسيّرة ثقيلة يتم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية: "هذا العمل جارٍ بالفعل. في عام 2023، كانت أولى أقمارنا الصناعية القادرة على أداء المهام التي ذكرتموها موجودة في الفضاء. واستمر هذا العمل في عامي 2024 و2025".وختم بوتين، قائلا: "أردتُ فقط أن أراكم وأقول لكم شكرا. وأطلب منكم أن تنقلوا كلمات الشكر هذه إلى جميع الرجال، جميع جنودنا، الذين يقاتلون إلى جانبكم".ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقليديا في "يوم روسيا" بتكريم نخبة من الشخصيات البارزة تقديرا لإسهاماتهم الاستثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، الآداب والفنون، حقوق الإنسان، والأعمال الإنسانية والخيرية وحقوق الإنسان.
https://sarabic.ae/20260612/بوتين-بمناسبة-يوم-روسيا-التلاحم-والروح-الوطنية-كانا-دائما-من-القيم-الأساسية-للمواطنين-الروس-1114282320.html
https://sarabic.ae/20260610/بوتين-يوعز-لأجهزة-الأمن-الروسية-بتشديد-جهود-مكافحة-الإرهاب-وحفظ-أمن-المؤسسات-التعليمية--عاجل--1114232140.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بوتين يلتقي مع عدد من المشاركين بالعملية العسكرية الخاصة في "يوم روسيا"

13:34 GMT 12.06.2026 (تم التحديث: 14:06 GMT 12.06.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، عن بدء العمل على إنتاج طائرات مسيّرة ثقيلة يتم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن
وقال بوتين خلال لقائه مع أفراد القوات المسلحة المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: "الجميع يؤدي مهمته اليوم، وبكرامة".

أحرص على الاجتماع والتواصل بشكل منتظم مع ممثلي مختلف فروع القوات المسلحة على جميع المستويات، بدءاً من الجنود العاديين وصولاً إلى كبار القادة، ومع قادة وحدات القوات الخاصة. نحن على اتصال دائم بهم، ومع قادة مختلف الوحدات.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكمل: "أرغب في الاستماع إلى آراء العاملين على أرض الواقع الذين يُعالجون أهم مشاكل روسيا اليوم".
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وتابع: "لطالما حسمت وحدات الاقتحام كل معركة وكل نزاع عسكري، لأن المشاة، قوات الاقتحام، هم من ينجزون المهمة القتالية في نهاية المطاف".

وأكد ان المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يدافعون مباشرةً عن الوطن، ويوم روسيا هو يومهم، وقال: "أنتم، مثل باقي أفراد قواتنا المسلحة، تشاركون تحديداً في العملية العسكرية الخاصة، أنتم منخرطون بشكل مباشر في الدفاع عن الوطن، الدفاع عن روسيا. هذا يومكم".

وأضاف: "في نهاية المطاف، الأمر كله يتوقف على كيفية إنجازكم (أيها الجنود) للمهمة القتالية الموكلة إليكم، لطالما كان هذا هو الحال، ولا يزال كذلك اليوم. وفي هذا الصدد، أود أن أسلط الضوء بشكل خاص على المهمة الحاسمة التي تنجزها وحدات الاقتحام التابعة لنا".
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وأكد بوتين أن كوكبة الأقمار الصناعية الروسية ذات المدار المنخفض قد تتفوق على "ستارلينك" في بعض النواحي.
وأشار إلى أن روسيا تعمل بنشاط على توسيع وتعزيز كوكبة أقمارها الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض والعمل في هذا القطاع يمضي قدماً وبوتيرة ممتازة.

وأوضح بوتين أن منظومة الأقمار الصناعية الروسية في المدار المنخفض لا تقل كفاءة عن منظومة ستارلينك، بل قد تتفوق عليها في بعض الجوانب، وقال: "إن الهيكل الذي يدير منظومة الأقمار الصناعية في المدار المنخفض لا يقل كفاءة عن منظومة ستارلينك، بل ربما يتفوق عليها في بعض الجوانب".

وقال بوتين ردًا على سؤال حول إمكانية إنتاج روسيا طائرات مسيّرة ثقيلة يتم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية: "هذا العمل جارٍ بالفعل. في عام 2023، كانت أولى أقمارنا الصناعية القادرة على أداء المهام التي ذكرتموها موجودة في الفضاء. واستمر هذا العمل في عامي 2024 و2025".
وختم بوتين، قائلا: "أردتُ فقط أن أراكم وأقول لكم شكرا. وأطلب منكم أن تنقلوا كلمات الشكر هذه إلى جميع الرجال، جميع جنودنا، الذين يقاتلون إلى جانبكم".
ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقليديا في "يوم روسيا" بتكريم نخبة من الشخصيات البارزة تقديرا لإسهاماتهم الاستثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، الآداب والفنون، حقوق الإنسان، والأعمال الإنسانية والخيرية وحقوق الإنسان.
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