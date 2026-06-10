https://sarabic.ae/20260610/بوتين-يوعز-لأجهزة-الأمن-الروسية-بتشديد-جهود-مكافحة-الإرهاب-وحفظ-أمن-المؤسسات-التعليمية--عاجل--1114232140.html
بوتين يوعز لأجهزة الأمن الروسية بتشديد جهود مكافحة الإرهاب وحفظ أمن المؤسسات التعليمية
بوتين يوعز لأجهزة الأمن الروسية بتشديد جهود مكافحة الإرهاب وحفظ أمن المؤسسات التعليمية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، على ضرورة تعزيز أجهزة الأمن الروسية لجهودها في مكافحة الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بالهجمات الموجهة للمنشآت... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T13:16+0000
2026-06-10T13:16+0000
2026-06-10T13:34+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113870219_0:0:2947:1657_1920x0_80_0_0_1547f7693f32b509d6c89ec4756d4147.jpg
وقال الرئيس خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "أسترعي انتباه رؤساء أجهزة الاستخبارات وجميع أجهزة إنفاذ القانون مجدداً، إلى ضرورة تعزيز الأمن في مجال مكافحة الإرهاب، وبشكل عام (حفظ) الأمن في جميع المنظمات التعليمية والاجتماعية والبنية التحتية، وأطلب منهم الإسراع في تنفيذ الأعمال ذات الصلة".وأكد بوتين إلى أن خصوم روسيا لا يتورعون عن ارتكاب أعمال إرهابية تستهدف الأطفال، كما حدث في ستاروبيلسك.ووصف بوتين، قرار النخب الأوروبية بفرض عقوبات على منظمات الترفيه للأطفال بأنه "هراء وجنون".وقال بوتين إن النخب الحاكمة الأوروبية "تدرس" فكرة فرض عقوبات على المؤسسات التي يقضي فيها الأطفال عطلاتهم الصيفية، هذا هراء وجنون، لكنه يحدث مع ذلك.. ولا يسعنا إلا التخمين بشأن التأثيرات التي تصبو إليها تلك النخب.وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.نيبينزيا: جلسات مجلس الأمن بشأن أوكرانيا أصبحت جزءا من حملة ضد روسيا ولا تقرب التسوية
https://sarabic.ae/20260524/الجيش-الروسي-يشن-ضربة-انتقامية-على-أهداف-عسكرية-أوكرانيا-بصواريخ-أوريشنيك-وإسكندر-وكينجال-1113696018.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113870219_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_b1470e2866b0fc562899d43b3f093331.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين يوعز لأجهزة الأمن الروسية بتشديد جهود مكافحة الإرهاب وحفظ أمن المؤسسات التعليمية
13:16 GMT 10.06.2026 (تم التحديث: 13:34 GMT 10.06.2026)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، على ضرورة تعزيز أجهزة الأمن الروسية لجهودها في مكافحة الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بالهجمات الموجهة للمنشآت التعليمية والبنى التحتية.
وقال الرئيس خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "أسترعي انتباه رؤساء أجهزة الاستخبارات وجميع أجهزة إنفاذ القانون مجدداً، إلى ضرورة تعزيز الأمن في مجال مكافحة الإرهاب، وبشكل عام (حفظ) الأمن في جميع المنظمات التعليمية والاجتماعية والبنية التحتية، وأطلب منهم الإسراع في تنفيذ الأعمال ذات الصلة".
وأكد بوتين إلى أن خصوم روسيا لا يتورعون عن ارتكاب أعمال إرهابية تستهدف الأطفال، كما حدث في ستاروبيلسك.
وأوضح بوتين: خصومنا لا يتوقفون عن ارتكاب الأعمال الإرهابية، وأقصد هنا الضربة التي استهدفت السكن الطلابي التابع لمعهد تربوي في ستاروبيلسك.
ووصف بوتين، قرار النخب الأوروبية بفرض عقوبات على منظمات الترفيه للأطفال بأنه "هراء وجنون".
وقال بوتين إن النخب الحاكمة الأوروبية "تدرس" فكرة فرض عقوبات على المؤسسات التي يقضي فيها الأطفال عطلاتهم الصيفية، هذا هراء وجنون، لكنه يحدث مع ذلك.. ولا يسعنا إلا التخمين بشأن التأثيرات التي تصبو إليها تلك النخب.
وتأتي تصريحات بوتين، بعد استهداف قوات نظام كييف الممنهج للمؤسسات المدنية الروسية.
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية
. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.