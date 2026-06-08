https://sarabic.ae/20260608/نيبينزيا-جلسات-مجلس-الأمن-بشأن-أوكرانيا-أصبحت-جزءا-من-حملة-ضد-روسيا-ولا-تقرب-التسوية-1114180295.html

نيبينزيا: جلسات مجلس الأمن بشأن أوكرانيا أصبحت جزءا من حملة ضد روسيا ولا تقرب التسوية

نيبينزيا: جلسات مجلس الأمن بشأن أوكرانيا أصبحت جزءا من حملة ضد روسيا ولا تقرب التسوية

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن اجتماعات مجلس الأمن الدولي التي بادرت كييف وأوروبا بعقدها بشأن الوضع في أوكرانيا... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T20:22+0000

2026-06-08T20:22+0000

2026-06-08T20:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه الاجتماعات عنصرا روتينيا في الحملة الإعلامية المناهضة لروسيا، فهي لا تحمل أي رسالة إيجابية، ولا تُسهم في التوصل إلى حل للأزمة".وقال: "كما توقعنا، لم يكتف نظام كييف بذلك، بل ارتكب جريمة دموية أخرى، ففي الثالث من يونيو/حزيران، أُطلق النار على حافلة ركاب متجهة من موسكو إلى سيمفيروبول في وسط مدينة يناكييفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع: "إنّ الوفيات في ستاروبيلسك ويناكييفو ليست سوى جزء صغير من الفظائع التي يرتكبها مسلحو نظام كييف، الذين يشنّون هجمات يومية على أهداف مدنية في المنطقة الحدودية، ويشنّون غارات مستهدفة على المباني السكنية والمؤسسات التعليمية والطبية، ويلاحقون المدنيين".وأكمل: "طالما استمرت كييف في مخاطبتنا بلغة الفظاظة والتهديدات، فلن يكون هناك مجال للحديث عن مفاوضات حقيقية، فضلا عن عقد قمة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تدين بشدة الهجمات الأوكرانية التي استهدفت قطارات مدنية في جمهورية القرم، مؤكدةً أنها تشكل جرائم حرب بحق المدنيين.وأضافت: "في وقت سابق، وتحديدًا في الثاني من يونيو/حزيران، استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية قطار ركاب في محطة دجانكوي".وأكملت أن هجوما ليليا وقع في 4 يونيو، على قطار الضواحي "أزوفسكويه–كيرتش"، وأسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين"، مشيرةً إلى أن هذه الهجمات نفذت عمدا بقصد قتل المدنيين وتعطيل سير العمل في المناطق الروسية، ولفتت زاخاروفا إلى الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة أوكرانية على قاطرة قطار ركاب بين موسكو وسيمفيروبول، ليل اليوم الاثنين.وكتب أكسيونوف في قناته على "تلغرام": "نتيجة ضربة لطائرة مسيرة معادية على قطار الركاب على خط موسكو-سيمفيروبول، ووفقا للمعلومات الأولية، أُصيب السائق وتوفي مساعده، بينما لم يصب الركاب بأذى".

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https://sarabic.ae/20260608/إصابة-سائق-قطار-ومقتل-مساعده-في-هجوم-بمسيرة-أوكرانية-على-خط-موسكو---سيمفيروبول-1114153298.html

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