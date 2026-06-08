https://sarabic.ae/20260608/نيبينزيا-جلسات-مجلس-الأمن-بشأن-أوكرانيا-أصبحت-جزءا-من-حملة-ضد-روسيا-ولا-تقرب-التسوية-1114180295.html
نيبينزيا: جلسات مجلس الأمن بشأن أوكرانيا أصبحت جزءا من حملة ضد روسيا ولا تقرب التسوية
نيبينزيا: جلسات مجلس الأمن بشأن أوكرانيا أصبحت جزءا من حملة ضد روسيا ولا تقرب التسوية
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن اجتماعات مجلس الأمن الدولي التي بادرت كييف وأوروبا بعقدها بشأن الوضع في أوكرانيا... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T20:22+0000
2026-06-08T20:22+0000
2026-06-08T20:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_c3cc210c439638d923652a06f8dc9be2.jpg
وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه الاجتماعات عنصرا روتينيا في الحملة الإعلامية المناهضة لروسيا، فهي لا تحمل أي رسالة إيجابية، ولا تُسهم في التوصل إلى حل للأزمة".وقال: "كما توقعنا، لم يكتف نظام كييف بذلك، بل ارتكب جريمة دموية أخرى، ففي الثالث من يونيو/حزيران، أُطلق النار على حافلة ركاب متجهة من موسكو إلى سيمفيروبول في وسط مدينة يناكييفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع: "إنّ الوفيات في ستاروبيلسك ويناكييفو ليست سوى جزء صغير من الفظائع التي يرتكبها مسلحو نظام كييف، الذين يشنّون هجمات يومية على أهداف مدنية في المنطقة الحدودية، ويشنّون غارات مستهدفة على المباني السكنية والمؤسسات التعليمية والطبية، ويلاحقون المدنيين".وأكمل: "طالما استمرت كييف في مخاطبتنا بلغة الفظاظة والتهديدات، فلن يكون هناك مجال للحديث عن مفاوضات حقيقية، فضلا عن عقد قمة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تدين بشدة الهجمات الأوكرانية التي استهدفت قطارات مدنية في جمهورية القرم، مؤكدةً أنها تشكل جرائم حرب بحق المدنيين.وأضافت: "في وقت سابق، وتحديدًا في الثاني من يونيو/حزيران، استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية قطار ركاب في محطة دجانكوي".وأكملت أن هجوما ليليا وقع في 4 يونيو، على قطار الضواحي "أزوفسكويه–كيرتش"، وأسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين"، مشيرةً إلى أن هذه الهجمات نفذت عمدا بقصد قتل المدنيين وتعطيل سير العمل في المناطق الروسية، ولفتت زاخاروفا إلى الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة أوكرانية على قاطرة قطار ركاب بين موسكو وسيمفيروبول، ليل اليوم الاثنين.وكتب أكسيونوف في قناته على "تلغرام": "نتيجة ضربة لطائرة مسيرة معادية على قطار الركاب على خط موسكو-سيمفيروبول، ووفقا للمعلومات الأولية، أُصيب السائق وتوفي مساعده، بينما لم يصب الركاب بأذى".
https://sarabic.ae/20260608/موسكو-هجوم-القوات-الأوكرانية-على-قطار-في-جمهورية-القرم-جريمة-حرب-1114167232.html
https://sarabic.ae/20260608/إصابة-سائق-قطار-ومقتل-مساعده-في-هجوم-بمسيرة-أوكرانية-على-خط-موسكو---سيمفيروبول-1114153298.html
https://sarabic.ae/20260607/الكرملين-موسكو-تأخذ-في-الاعتبار-التصريحات-التي-تفيد-بأن-واشنطن-تقف-إلى-جانب-كييف-1114139199.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_47:0:766:539_1920x0_80_0_0_05171d10052d48ed5f363dd98703889a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
نيبينزيا: جلسات مجلس الأمن بشأن أوكرانيا أصبحت جزءا من حملة ضد روسيا ولا تقرب التسوية
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن اجتماعات مجلس الأمن الدولي التي بادرت كييف وأوروبا بعقدها بشأن الوضع في أوكرانيا أصبحت جزءا من حملة ضد روسيا، ولا تُسهم في التوصل إلى حل.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه الاجتماعات عنصرا روتينيا في الحملة الإعلامية المناهضة لروسيا، فهي لا تحمل أي رسالة إيجابية، ولا تُسهم في التوصل إلى حل للأزمة".
ووصف نيبينزيا هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة في يناكييفو بأنه جريمة دموية أخرى يرتكبها نظام كييف.
وقال: "كما توقعنا، لم يكتف نظام كييف بذلك، بل ارتكب جريمة دموية أخرى، ففي الثالث من يونيو/حزيران، أُطلق النار على حافلة ركاب متجهة من موسكو إلى سيمفيروبول في وسط مدينة يناكييفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع: "إنّ الوفيات في ستاروبيلسك ويناكييفو ليست سوى جزء صغير من الفظائع التي يرتكبها مسلحو نظام كييف، الذين يشنّون هجمات يومية على أهداف مدنية في المنطقة الحدودية، ويشنّون غارات مستهدفة على المباني السكنية والمؤسسات التعليمية والطبية، ويلاحقون المدنيين".
وأضاف: "نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة الجرائم التي ارتكبها مسلحو نظام زيلينسكي ضد المدنيين في ستاروبيلسك ويناكييفو بشكل قاطع. إن الصمت والتردد اللفظي وتجنب التقييم المباشر للجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية يُعدّ بمثابة تشجيع لسياسة الإرهاب ضد المدنيين".
وأكمل: "طالما استمرت كييف في مخاطبتنا بلغة الفظاظة والتهديدات، فلن يكون هناك مجال للحديث عن مفاوضات حقيقية، فضلا عن عقد قمة".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تدين بشدة الهجمات الأوكرانية التي استهدفت قطارات مدنية في جمهورية القرم، مؤكدةً أنها تشكل جرائم حرب بحق المدنيين.
وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في ظل الإخفاقات والانسحابات المتكررة للقوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة، يواصل نظام كييف النازي الجديد اللجوء إلى تكتيكات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين الروس".
وأضافت: "في وقت سابق، وتحديدًا في الثاني من يونيو/حزيران، استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية قطار ركاب في محطة دجانكوي".
وأكملت أن هجوما ليليا وقع في 4 يونيو، على قطار الضواحي "أزوفسكويه–كيرتش"، وأسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين
"، مشيرةً إلى أن هذه الهجمات نفذت عمدا بقصد قتل المدنيين وتعطيل سير العمل في المناطق الروسية، ولفتت زاخاروفا إلى الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة أوكرانية على قاطرة قطار ركاب بين موسكو وسيمفيروبول، ليل اليوم الاثنين.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، أن طائرة مسيرة هاجمت قطار الركاب موسكو-سيمفيروبول، ما أدى إلى إصابة السائق ومقتل مساعده، بينما لم يصب أي من الركاب بأذى.
وكتب أكسيونوف في قناته على "تلغرام": "نتيجة ضربة لطائرة مسيرة معادية على قطار الركاب على خط موسكو-سيمفيروبول، ووفقا للمعلومات الأولية، أُصيب السائق وتوفي مساعده، بينما لم يصب الركاب بأذى".