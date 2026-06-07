https://sarabic.ae/20260607/الكرملين-موسكو-تأخذ-في-الاعتبار-التصريحات-التي-تفيد-بأن-واشنطن-تقف-إلى-جانب-كييف-1114139199.html

الكرملين: موسكو تأخذ في الاعتبار التصريحات التي تفيد بأن واشنطن تقف إلى جانب كييف

الكرملين: موسكو تأخذ في الاعتبار التصريحات التي تفيد بأن واشنطن تقف إلى جانب كييف

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن "موسكو تأخذ في الاعتبار التصريحات، التي تفيد بأن واشنطن تقف إلى جانب كييف". 07.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقال بيسكوف، خلال إحاطة صحفية لوكالة "فيستي" الروسية: "نحن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. بطبيعة الحال، توجد وجهات نظر مختلفة بين أعضاء الفريق (الأمريكي)، فبعضهم يسعى بصدق للمساهمة في التوصل إلى تسوية عملية، بينما يتبنى آخرون موقفًا مختلفًا".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد في وقت سابق، أن تصريحات نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، تُثبت عدم وجود فروق في جوهر النهجين الأمريكي والأوروبي تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا، إضافة إلى انتقال تبني الحرب من إدارة بايدن إلى إدارة ترامب.وأضاف لافروف، خلال المقابلة التي جرت على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إن ما قاله ماركو روبيو، في الكونغرس، حول دور الولايات المتحدة ليس كوسيط، بل كدولة تدعم أوكرانيا، يثبت العكس، وهو أن حرب بايدن هذه قد أصبحت بالفعل حرب ترامب".دميترييف: الحوار بين روسيا وأمريكا مستمر ويجري في مسارات عديدةلافروف: اهتمام كوشنر وويتكوف بتطبيع العلاقات مع روسيا لم يتبلور بعد

https://sarabic.ae/20260606/الكرملين-روسيا-ترحب-باستعداد-الولايات-المتحدة-لمواصلة-المساعدة-في-تسوية-النزاع-الأوكراني-1114109107.html

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