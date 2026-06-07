https://sarabic.ae/20260607/الكرملين-موسكو-تأخذ-في-الاعتبار-التصريحات-التي-تفيد-بأن-واشنطن-تقف-إلى-جانب-كييف-1114139199.html
الكرملين: موسكو تأخذ في الاعتبار التصريحات التي تفيد بأن واشنطن تقف إلى جانب كييف
الكرملين: موسكو تأخذ في الاعتبار التصريحات التي تفيد بأن واشنطن تقف إلى جانب كييف
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن "موسكو تأخذ في الاعتبار التصريحات، التي تفيد بأن واشنطن تقف إلى جانب كييف". 07.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف، خلال إحاطة صحفية لوكالة "فيستي" الروسية: "نحن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. بطبيعة الحال، توجد وجهات نظر مختلفة بين أعضاء الفريق (الأمريكي)، فبعضهم يسعى بصدق للمساهمة في التوصل إلى تسوية عملية، بينما يتبنى آخرون موقفًا مختلفًا".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد في وقت سابق، أن تصريحات نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، تُثبت عدم وجود فروق في جوهر النهجين الأمريكي والأوروبي تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا، إضافة إلى انتقال تبني الحرب من إدارة بايدن إلى إدارة ترامب.وأضاف لافروف، خلال المقابلة التي جرت على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إن ما قاله ماركو روبيو، في الكونغرس، حول دور الولايات المتحدة ليس كوسيط، بل كدولة تدعم أوكرانيا، يثبت العكس، وهو أن حرب بايدن هذه قد أصبحت بالفعل حرب ترامب".دميترييف: الحوار بين روسيا وأمريكا مستمر ويجري في مسارات عديدةلافروف: اهتمام كوشنر وويتكوف بتطبيع العلاقات مع روسيا لم يتبلور بعد
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الكرملين: موسكو تأخذ في الاعتبار التصريحات التي تفيد بأن واشنطن تقف إلى جانب كييف
12:30 GMT 07.06.2026 (تم التحديث: 12:41 GMT 07.06.2026)
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن "موسكو تأخذ في الاعتبار التصريحات، التي تفيد بأن واشنطن تقف إلى جانب كييف".
وقال بيسكوف، خلال إحاطة صحفية لوكالة "فيستي" الروسية: "نحن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. بطبيعة الحال، توجد وجهات نظر مختلفة بين أعضاء الفريق (الأمريكي)، فبعضهم يسعى بصدق للمساهمة في التوصل إلى تسوية عملية، بينما يتبنى آخرون موقفًا مختلفًا".
وأكد أن "موسكو ترى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغب بصدق في إنهاء الصراع، وتُقدّر إرادته السياسية".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد في وقت سابق، أن تصريحات نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، تُثبت عدم وجود فروق في جوهر النهجين الأمريكي والأوروبي تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا، إضافة إلى انتقال تبني الحرب من إدارة بايدن إلى إدارة ترامب.
وأوضح لافروف، في مقابلة مع قناة "آر تي"، معلقًا على كلام روبيو، بأنه لا يمكن اعتبار واشنطن وسيطًا محايدًا في عملية التسوية السلمية لأن بلاده تقف بشكل واضح إلى جانب كييف: "بالنسبة إلى ما قاله روبيو، ولدي علاقة عمل معه، لقد ناقشنا الوضع الأوكراني قبل أسبوعين، ومع الأخذ في الاعتبار ما قاله عن دعم أوكرانيا، فلا يوجد فرق جوهري في نهجي الولايات المتحدة وأوروبا".
وأضاف لافروف، خلال المقابلة التي جرت على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إن ما قاله ماركو روبيو، في الكونغرس، حول دور الولايات المتحدة ليس كوسيط، بل كدولة تدعم أوكرانيا، يثبت العكس، وهو أن حرب بايدن هذه قد أصبحت بالفعل حرب ترامب".