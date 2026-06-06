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الكرملين: روسيا ترحب باستعداد الولايات المتحدة لمواصلة المساعدة في تسوية النزاع الأوكراني
الكرملين: روسيا ترحب باستعداد الولايات المتحدة لمواصلة المساعدة في تسوية النزاع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، بأن روسيا ترحّب باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة المساعدة في تسوية النزاع الأوكراني. 06.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية: "نرحب باستعداد واشنطن لمواصلة بذل المساعي الحميدة وتقديم المساعدة في حل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا".وتابع: "بمجرد أن يكون الأمريكيون مستعدين لاستئناف العلاقات بشكل حقيقي، سنرد بالمثل".ووفقًا للمتحدث باسم الكرملين، فإنه "لا يمكن إتمام الأمر إلا بتعاون الطرفين، والأمريكيون ليسوا مستعدين بعد".وأضاف: "لم نكن ننظر إلى الأمر بنظرة وردية فيما يتعلق بقدرتنا على حل أي قضية معقدة بشكل دائم".وتابع: "في نهاية المطاف، تسعى واشنطن لتحقيق مصالحها الوطنية، ونحن نحترم ذلك، ولكن لدينا مصالحنا الخاصة أيضًا".ترامب: إيران تبقى لديها ما بين 21% إلى 22% من الصواريخترامب يعرب عن اعتقاده بقرب تسوية الصراع الأوكراني
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الكرملين: روسيا ترحب باستعداد الولايات المتحدة لمواصلة المساعدة في تسوية النزاع الأوكراني

05:32 GMT 06.06.2026 (تم التحديث: 05:57 GMT 06.06.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، بأن روسيا ترحّب باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة المساعدة في تسوية النزاع الأوكراني.
وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية: "نرحب باستعداد واشنطن لمواصلة بذل المساعي الحميدة وتقديم المساعدة في حل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا".
وأضاف: "يواصل الأمريكيون ربط كل شيء بالتوصل إلى تسوية في أوكرانيا، ويعتقدون أن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يأتي أولاً، ثم تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية. ونحن نرى أن هذا نهج خاطئ".
وتابع: "بمجرد أن يكون الأمريكيون مستعدين لاستئناف العلاقات بشكل حقيقي، سنرد بالمثل".
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ووفقًا للمتحدث باسم الكرملين، فإنه "لا يمكن إتمام الأمر إلا بتعاون الطرفين، والأمريكيون ليسوا مستعدين بعد".

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تتحلى بالصبر في هذا الشأن، وأوضح: "لسنا في عجلة من أمرنا".

وأضاف: "لم نكن ننظر إلى الأمر بنظرة وردية فيما يتعلق بقدرتنا على حل أي قضية معقدة بشكل دائم".
وتابع: "في نهاية المطاف، تسعى واشنطن لتحقيق مصالحها الوطنية، ونحن نحترم ذلك، ولكن لدينا مصالحنا الخاصة أيضًا".
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