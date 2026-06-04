https://sarabic.ae/20260604/-زيلينسكي-يتوجه-برسالة-مفتوحة-إلى-بوتين-يقترح-فيها-إنهاء-الصراع-1114066467.html
زيلينسكي يتوجه برسالة مفتوحة إلى بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع
زيلينسكي يتوجه برسالة مفتوحة إلى بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع
سبوتنيك عربي
نشر فلاديمير زيلينسكي عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، رسالة توجه فيها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع. 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T19:07+0000
2026-06-04T19:07+0000
2026-06-04T19:09+0000
كييف
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وجاء في الرسالة: "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار تماماً - في الوقت الحالي ريثما تستمر المفاوضات".
كييف
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كييف
زيلينسكي يتوجه برسالة مفتوحة إلى بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع
19:07 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 19:09 GMT 04.06.2026)
يتبع
نشر فلاديمير زيلينسكي عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، رسالة توجه فيها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع.
وجاء في الرسالة: "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار تماماً - في الوقت الحالي ريثما تستمر المفاوضات".
وأضاف زيلنيسكي أن "كييف تعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على مراقبة وقف إطلاق النار على طول خط وقف إطلاق النار".