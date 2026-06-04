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زيلينسكي يتوجه برسالة مفتوحة إلى بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع
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زيلينسكي يتوجه برسالة مفتوحة إلى بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع
زيلينسكي يتوجه برسالة مفتوحة إلى بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع
سبوتنيك عربي
نشر فلاديمير زيلينسكي عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، رسالة توجه فيها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع. 04.06.2026, سبوتنيك عربي
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2026-06-04T19:09+0000
كييف
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وجاء في الرسالة: "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار تماماً - في الوقت الحالي ريثما تستمر المفاوضات".
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كييف
كييف

زيلينسكي يتوجه برسالة مفتوحة إلى بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع

19:07 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 19:09 GMT 04.06.2026)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . POOL
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نشر فلاديمير زيلينسكي عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، رسالة توجه فيها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح فيها إنهاء الصراع.
وجاء في الرسالة: "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار تماماً - في الوقت الحالي ريثما تستمر المفاوضات".

وأضاف زيلنيسكي أن "كييف تعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على مراقبة وقف إطلاق النار على طول خط وقف إطلاق النار".

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