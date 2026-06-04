https://sarabic.ae/20260604/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-ممثلي-وكالات-الأنباء-الدولية---1114051809.html

بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في إطار منتدى سان بطرسبرغ 2026

بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في إطار منتدى سان بطرسبرغ 2026

سبوتنيك عربي

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ، بحضور صحفيين ومسؤولين إعلاميين... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T16:47+0000

2026-06-04T16:47+0000

2026-06-04T17:11+0000

روسيا

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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وأكد بوتين خلال كلمته، أن "روسيا لم تُغير موقفها تجاه آسيا؛ فهي حليفة وجارة للصين".وكشف بوتين أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين مثير للإعجاب، فقد نما إلى ما يقرب من 250 مليار دولار".ونوه بوتين، إلى أن صداقة روسيا مع الصين، ليست موجهة ضد أحد، بل لما فيه مصلحة كل منهما.واعتبر بوتين أن العلاقات بين روسيا وكازاخستان تشهد "تطورا ملحوظا وازدهارا".وأضاف بوتين: "لدى كل من الاتحاد الروسي وكازاخستان رغبة في إيجاد حلول وسط من شأنها أن تساعد في تحقيق الأهداف المشتركة، وتحسين رفاهية مواطني البلدين".ونوه بوتين إلى أن روسيا وكازاخستان ستواصلان عمليات الاستخراج المشتركة لليورانيوم.يُتيح هذا الحدث السنوي، وفقًا للتقاليد المتبعة، فرصة في إطار صيغة تعتمد على طرح الأسئلة وتلقي الإجابات، لمناقشة التطورات الدولية، والقضايا الاقتصادية، والسياسة الخارجية لروسيا، وذلك بحضور مسؤولين تنفيذيين وصحفيين يمثلون أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية.ويُعقد هذا الاجتماع في إطار فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" الذي يعقد هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 حزيران/يونيو، بحضور دولي واسع حيث يشارك نحو 20 ألف شخص من أكثر من مئة دولة من بينهم زعماء وقادة ومسؤولين كبار.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.

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بوتين يعقد اجتماعاً مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية سبوتنيك عربي بوتين يعقد اجتماعاً مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية 2026-06-04T16:47+0000 true PT1S

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روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, видео