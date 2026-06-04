https://sarabic.ae/20260604/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-ممثلي-وكالات-الأنباء-الدولية---1114051809.html
بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في إطار منتدى سان بطرسبرغ 2026
بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في إطار منتدى سان بطرسبرغ 2026
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ، بحضور صحفيين ومسؤولين إعلاميين... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T16:47+0000
2026-06-04T16:47+0000
2026-06-04T17:11+0000
روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وأكد بوتين خلال كلمته، أن "روسيا لم تُغير موقفها تجاه آسيا؛ فهي حليفة وجارة للصين".وكشف بوتين أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين مثير للإعجاب، فقد نما إلى ما يقرب من 250 مليار دولار".ونوه بوتين، إلى أن صداقة روسيا مع الصين، ليست موجهة ضد أحد، بل لما فيه مصلحة كل منهما.واعتبر بوتين أن العلاقات بين روسيا وكازاخستان تشهد "تطورا ملحوظا وازدهارا".وأضاف بوتين: "لدى كل من الاتحاد الروسي وكازاخستان رغبة في إيجاد حلول وسط من شأنها أن تساعد في تحقيق الأهداف المشتركة، وتحسين رفاهية مواطني البلدين".ونوه بوتين إلى أن روسيا وكازاخستان ستواصلان عمليات الاستخراج المشتركة لليورانيوم.يُتيح هذا الحدث السنوي، وفقًا للتقاليد المتبعة، فرصة في إطار صيغة تعتمد على طرح الأسئلة وتلقي الإجابات، لمناقشة التطورات الدولية، والقضايا الاقتصادية، والسياسة الخارجية لروسيا، وذلك بحضور مسؤولين تنفيذيين وصحفيين يمثلون أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية.ويُعقد هذا الاجتماع في إطار فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" الذي يعقد هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 حزيران/يونيو، بحضور دولي واسع حيث يشارك نحو 20 ألف شخص من أكثر من مئة دولة من بينهم زعماء وقادة ومسؤولين كبار.ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
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بوتين يعقد اجتماعاً مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية
سبوتنيك عربي
بوتين يعقد اجتماعاً مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية
2026-06-04T16:47+0000
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سبوتنيك عربي
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روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, видео
روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, видео
بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في إطار منتدى سان بطرسبرغ 2026
16:47 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 17:11 GMT 04.06.2026)
يتبع
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ، بحضور صحفيين ومسؤولين إعلاميين من أبرز المؤسسات العالمية.
وأكد بوتين خلال كلمته، أن "روسيا لم تُغير موقفها تجاه آسيا؛ فهي حليفة وجارة للصين".
وكشف بوتين أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين مثير للإعجاب، فقد نما إلى ما يقرب من 250 مليار دولار".
الصين تتطور بسرعة ونشاط، وتحتل مكانة أكبر من أي وقت مضى في الشؤون الدولية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ونوه بوتين، إلى أن صداقة روسيا مع الصين، ليست موجهة ضد أحد، بل لما فيه مصلحة كل منهما.
وأكد بوتين أن الأحداث في أوكرانيا والشرق الأوسط لا يؤثر على الصداقة بين روسيا والصين.
واعتبر بوتين أن العلاقات بين روسيا وكازاخستان تشهد "تطورا ملحوظا وازدهارا".
وأضاف بوتين: "لدى كل من الاتحاد الروسي وكازاخستان رغبة في إيجاد حلول وسط من شأنها أن تساعد في تحقيق الأهداف المشتركة، وتحسين رفاهية مواطني البلدين".
ونوه بوتين إلى أن روسيا وكازاخستان ستواصلان عمليات الاستخراج المشتركة لليورانيوم.
وأوضح بوتين: نقوم بتعدين اليورانيوم بشكل مشترك، كما ذكرت سابقاً، وسنستمر في القيام بذلك.
يُتيح هذا الحدث السنوي، وفقًا للتقاليد المتبعة، فرصة في إطار صيغة تعتمد على طرح الأسئلة وتلقي الإجابات، لمناقشة التطورات الدولية، والقضايا الاقتصادية، والسياسة الخارجية لروسيا، وذلك بحضور مسؤولين تنفيذيين وصحفيين يمثلون أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية.
ويُعقد هذا الاجتماع في إطار فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" الذي يعقد هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 حزيران/يونيو، بحضور دولي واسع حيث يشارك نحو 20 ألف شخص من أكثر من مئة دولة من بينهم زعماء وقادة ومسؤولين كبار.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي
... الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026
، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.