الدفاع الصينية: موسكو وبكين ستواجهان معا مختلف المخاطر والتحديات في سبيل ضمان الأمن
2026-05-28T07:51+0000
صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، جيانغ بين، اليوم الخميس، بأن "روسيا والصين ستعززان التنسيق لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات بشكل مشترك، ولضمان الأمن العالمي والإقليمي".
وقال خلال مؤتمر صحفي: "سيعزز الجانبان التنسيق والتعاون في إطارين ثنائي ومتعدد الأطراف، لمواجهة مختلف المخاطر والتحديات بشكل مشترك، ولضمان الأمن والاستقرار العالميين والإقليميين بشكل مشترك".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، قد صرّح بأن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا، لتنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين، لتعزيز التعاون الثنائي بينهما".
وقال جياكون، معلقًا على نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتنفيذ الاتفاقيات المهمة، التي توصل إليها الزعيمان، والاستفادة الكاملة من هذه الفرص التاريخية لتعزيز أسس الثقة المتبادلة بين البلدين وإثراء التعاون".
وأضاف: "في ظل القيادة الاستراتيجية المشتركة لرئيسي الدولتين، دخلت العلاقات الصينية الروسية مرحلة جديدة. يجب على البلدين الالتزام بنهج التنمية السلمية والتعاون المتبادل المنفعة لتعزيز جودة العلاقات الصينية الروسية".
وتابع: "ينبغي على روسيا والصين تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتقديم دعم استراتيجي لبعضهما بعضا".