https://sarabic.ae/20260520/نوفاك-روسيا-والصين-توصلتا-إلى-اتفاقيات-لتسريع-تنفيذ-مشروع-قوة-سيبيريا-2-1113591537.html
نوفاك: روسيا والصين توصلتا إلى اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع "قوة سيبيريا 2"
نوفاك: روسيا والصين توصلتا إلى اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع "قوة سيبيريا 2"
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين توصلتا إلى اتفاق لتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2". 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T16:37+0000
2026-05-20T16:37+0000
2026-05-20T16:37+0000
روسيا
العالم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094540327_0:86:3070:1813_1920x0_80_0_0_2af56bce65aeb1c225e7ce79b53e62e3.jpg
وقال نوفاك للقناة "الأولى" التلفزيونية الروسية، معلقاً على مشروع بناء خط أنابيب "قوة سيبيريا 2": " تمت مناقشة هذه المسألة اليوم، وكما تعلمون، قال الرئيس إنه تم التوصل إلى اتفاقيات لتسريع تنفيذ هذا المشروع".وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم أمس الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق لزيادة إمدادات النفط إلى الصين عبر كازاخستان من 10 ملايين إلى 12.5 مليون طن سنويا، وأن الإجراءات القانونية جارية.وفي أيار/ مايو 2025، أصدرت الحكومة الروسية مرسومًا يسمح بزيادة الحد الأقصى لإمدادات النفط إلى مصافي غربي الصين من 10 إلى 12.5 مليون طن. وقد تم تمديد فترة التسليم حتى عام 2034 كحد أقصى.وأوضح نوفاك، معلقاً على هذه الوثيقة في ذلك الوقت، أن زيادة إمدادات النفط من روسيا إلى الصين بمقدار 2.5 مليون طن سنوياً كانت بمبادرة من الجانب الصيني، وأن روسيا مستعدة لتأمين ذلك، وأن شركة "ترانسنفت" ستحدد قائمة الحلول التكنولوجية لتوسيع إمدادات التصدير عبر كازاخستان.وتتزامن هذه الزيارة مع الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون الروسية الصينية. وقبيل الزيارة، صرّح الرئيس بأن العلاقات بين روسيا والصين قد بلغت مستوى غير مسبوق من التطور.
https://sarabic.ae/20260520/بوتين-يصف-زيارته-إلى-الصين-بأنها-ناجحة-ومثمرة-1113586350.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094540327_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_d02de273edccf38d2e7e0f27cee2affd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الصين
نوفاك: روسيا والصين توصلتا إلى اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع "قوة سيبيريا 2"
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين توصلتا إلى اتفاق لتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2".
وقال نوفاك للقناة "الأولى" التلفزيونية الروسية، معلقاً على مشروع بناء خط أنابيب "قوة سيبيريا 2": " تمت مناقشة هذه المسألة اليوم، وكما تعلمون، قال الرئيس إنه تم التوصل إلى اتفاقيات لتسريع تنفيذ هذا المشروع".
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم أمس الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق لزيادة إمدادات النفط إلى الصين عبر كازاخستان من 10 ملايين إلى 12.5 مليون طن سنويا، وأن الإجراءات القانونية جارية.
وأوضح نوفاك للصحفيين: "تم التوصل إلى الاتفاق (لزيادة إمدادات النفط إلى الصين عبر كازاخستان من 10 إلى 12.5 مليون طن) منذ فترة طويلة، والإجراءات القانونية جارية حاليًا".
وفي أيار/ مايو 2025، أصدرت الحكومة الروسية مرسومًا يسمح بزيادة الحد الأقصى لإمدادات النفط إلى مصافي غربي الصين من 10 إلى 12.5 مليون طن. وقد تم تمديد فترة التسليم حتى عام 2034 كحد أقصى.
وأوضح نوفاك، معلقاً على هذه الوثيقة في ذلك الوقت، أن زيادة إمدادات النفط من روسيا إلى الصين بمقدار 2.5 مليون طن سنوياً كانت بمبادرة من الجانب الصيني، وأن روسيا مستعدة لتأمين ذلك، وأن شركة "ترانسنفت" ستحدد قائمة الحلول التكنولوجية لتوسيع إمدادات التصدير عبر كازاخستان.
وبدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 مايو/أيار.
وتتزامن هذه الزيارة مع الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون الروسية الصينية. وقبيل الزيارة، صرّح الرئيس بأن العلاقات بين روسيا والصين قد بلغت مستوى غير مسبوق من التطور.