نوفاك: روسيا والصين توصلتا إلى اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع "قوة سيبيريا 2"
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين توصلتا إلى اتفاق لتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2". 20.05.2026, سبوتنيك عربي
نوفاك: روسيا والصين توصلتا إلى اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع "قوة سيبيريا 2"

16:37 GMT 20.05.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين توصلتا إلى اتفاق لتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2".
وقال نوفاك للقناة "الأولى" التلفزيونية الروسية، معلقاً على مشروع بناء خط أنابيب "قوة سيبيريا 2": " تمت مناقشة هذه المسألة اليوم، وكما تعلمون، قال الرئيس إنه تم التوصل إلى اتفاقيات لتسريع تنفيذ هذا المشروع".
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم أمس الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق لزيادة إمدادات النفط إلى الصين عبر كازاخستان من 10 ملايين إلى 12.5 مليون طن سنويا، وأن الإجراءات القانونية جارية.

وأوضح نوفاك للصحفيين: "تم التوصل إلى الاتفاق (لزيادة إمدادات النفط إلى الصين عبر كازاخستان من 10 إلى 12.5 مليون طن) منذ فترة طويلة، والإجراءات القانونية جارية حاليًا".

وفي أيار/ مايو 2025، أصدرت الحكومة الروسية مرسومًا يسمح بزيادة الحد الأقصى لإمدادات النفط إلى مصافي غربي الصين من 10 إلى 12.5 مليون طن. وقد تم تمديد فترة التسليم حتى عام 2034 كحد أقصى.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
بوتين يصف زيارته إلى الصين بأنها "ناجحة ومثمرة"
13:48 GMT
وأوضح نوفاك، معلقاً على هذه الوثيقة في ذلك الوقت، أن زيادة إمدادات النفط من روسيا إلى الصين بمقدار 2.5 مليون طن سنوياً كانت بمبادرة من الجانب الصيني، وأن روسيا مستعدة لتأمين ذلك، وأن شركة "ترانسنفت" ستحدد قائمة الحلول التكنولوجية لتوسيع إمدادات التصدير عبر كازاخستان.
وبدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 مايو/أيار.
وتتزامن هذه الزيارة مع الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون الروسية الصينية. وقبيل الزيارة، صرّح الرئيس بأن العلاقات بين روسيا والصين قد بلغت مستوى غير مسبوق من التطور.
