نوفاك: روسيا والصين توصلتا إلى اتفاقيات لتسريع تنفيذ مشروع "قوة سيبيريا 2"

سبوتنيك عربي

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين توصلتا إلى اتفاق لتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2". 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T16:37+0000

وقال نوفاك للقناة "الأولى" التلفزيونية الروسية، معلقاً على مشروع بناء خط أنابيب "قوة سيبيريا 2": " تمت مناقشة هذه المسألة اليوم، وكما تعلمون، قال الرئيس إنه تم التوصل إلى اتفاقيات لتسريع تنفيذ هذا المشروع".وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم أمس الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق لزيادة إمدادات النفط إلى الصين عبر كازاخستان من 10 ملايين إلى 12.5 مليون طن سنويا، وأن الإجراءات القانونية جارية.وفي أيار/ مايو 2025، أصدرت الحكومة الروسية مرسومًا يسمح بزيادة الحد الأقصى لإمدادات النفط إلى مصافي غربي الصين من 10 إلى 12.5 مليون طن. وقد تم تمديد فترة التسليم حتى عام 2034 كحد أقصى.وأوضح نوفاك، معلقاً على هذه الوثيقة في ذلك الوقت، أن زيادة إمدادات النفط من روسيا إلى الصين بمقدار 2.5 مليون طن سنوياً كانت بمبادرة من الجانب الصيني، وأن روسيا مستعدة لتأمين ذلك، وأن شركة "ترانسنفت" ستحدد قائمة الحلول التكنولوجية لتوسيع إمدادات التصدير عبر كازاخستان.وتتزامن هذه الزيارة مع الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون الروسية الصينية. وقبيل الزيارة، صرّح الرئيس بأن العلاقات بين روسيا والصين قد بلغت مستوى غير مسبوق من التطور.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

