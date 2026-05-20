بوتين يصف زيارته إلى الصين بأنها "ناجحة ومثمرة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260520/بوتين-يصف-زيارته-إلى-الصين-بأنها-ناجحة-ومثمرة-1113586350.html
بوتين يصف زيارته إلى الصين بأنها "ناجحة ومثمرة"
بوتين يصف زيارته إلى الصين بأنها "ناجحة ومثمرة"
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تقديره للمسؤولين الروس والصينيين على جهودهم الحثيثة لتنظيم المحادثات في بكين. 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T13:48+0000
2026-05-20T13:48+0000
روسيا
العالم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113559639_0:90:1042:676_1920x0_80_0_0_23a15218a6097f22b435b1eaefb48bd4.jpg
وقال بوتين خلال تناول الشاي مع الرئيس الصيني: "كان هذا عملاً ناجحاً ومثمراً ومكثفاً للغاية. أعتقد أن هناك سبباً يدعو إلى شكر جميع فرقنا من كلا الجانبين الذين عملوا بجد لتنظيم اجتماعنا اليوم ".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا والصين حددتا آفاق تطوير علاقاتهما الثنائية.وأضاف: "لم نكتفِ بملاحظة وتوثيق كل ما تم إنجازه في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بل حددنا أيضًا الآفاق المستقبلية لتطويرها".من جانبه، وصف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى الصين بأنها "ناجحة للغاية".وأضاف الزعيم الصيني أنه "خلال حفل الشاي هذا (مع بوتين)، إذا كان هناك أي شيء آخر يمكننا تبادله، من فضلكم، فسأكون سعيداً بذلك".ووصل الزعيم الروسي إلى الصين مساء أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضاً لحرس الشرف وعزفا موسيقيا.واستقبل بوتين في المطار وانغ يي، وزير الخارجية ومدير مكتب لجنة الحزب الشيوعي الصيني المركزية، وثاني أبرز شخصية سياسية صينية بعد شي جين بينغ.وهذه الزيارة هي الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.بوتين وشي يجتمعان في لقاء غير رسمي على كوب من الشاي
https://sarabic.ae/20260520/بوتين-يلتقي-مع-شي-جين-بينغ-لبحث-العلاقلات-الثنائية-1113554579.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/14/1113559639_0:0:1042:782_1920x0_80_0_0_d8c751c9823892783cbe662f1e390c34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الصين
روسيا, العالم, الصين

بوتين يصف زيارته إلى الصين بأنها "ناجحة ومثمرة"

13:48 GMT 20.05.2026
© Sputnik . Kristina Solovyova / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
© Sputnik . Kristina Solovyova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تقديره للمسؤولين الروس والصينيين على جهودهم الحثيثة لتنظيم المحادثات في بكين.
وقال بوتين خلال تناول الشاي مع الرئيس الصيني: "كان هذا عملاً ناجحاً ومثمراً ومكثفاً للغاية. أعتقد أن هناك سبباً يدعو إلى شكر جميع فرقنا من كلا الجانبين الذين عملوا بجد لتنظيم اجتماعنا اليوم ".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا والصين حددتا آفاق تطوير علاقاتهما الثنائية.
وأضاف: "لم نكتفِ بملاحظة وتوثيق كل ما تم إنجازه في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بل حددنا أيضًا الآفاق المستقبلية لتطويرها".
من جانبه، وصف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى الصين بأنها "ناجحة للغاية".
قال شي جين بينغ: "يمكن القول إن زيارتكم كانت ناجحة للغاية بالفعل.. ونتائجها مثمرة".
وأضاف الزعيم الصيني أنه "خلال حفل الشاي هذا (مع بوتين)، إذا كان هناك أي شيء آخر يمكننا تبادله، من فضلكم، فسأكون سعيداً بذلك".
ووصل الزعيم الروسي إلى الصين مساء أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضاً لحرس الشرف وعزفا موسيقيا.
بوتين وشي جين بينغ يتبادلان الحديث خلال لقاء غير رسمي على كوب من الشاي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2026
بوتين وشي يجتمعان في لقاء غير رسمي على كوب من الشاي
13:12 GMT
واستقبل بوتين في المطار وانغ يي، وزير الخارجية ومدير مكتب لجنة الحزب الشيوعي الصيني المركزية، وثاني أبرز شخصية سياسية صينية بعد شي جين بينغ.
ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.
وهذه الزيارة هي الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.
بوتين وشي يجتمعان في لقاء غير رسمي على كوب من الشاي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала