بوتين يصف زيارته إلى الصين بأنها "ناجحة ومثمرة"

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تقديره للمسؤولين الروس والصينيين على جهودهم الحثيثة لتنظيم المحادثات في بكين. 20.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال تناول الشاي مع الرئيس الصيني: "كان هذا عملاً ناجحاً ومثمراً ومكثفاً للغاية. أعتقد أن هناك سبباً يدعو إلى شكر جميع فرقنا من كلا الجانبين الذين عملوا بجد لتنظيم اجتماعنا اليوم ".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا والصين حددتا آفاق تطوير علاقاتهما الثنائية.وأضاف: "لم نكتفِ بملاحظة وتوثيق كل ما تم إنجازه في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بل حددنا أيضًا الآفاق المستقبلية لتطويرها".من جانبه، وصف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى الصين بأنها "ناجحة للغاية".وأضاف الزعيم الصيني أنه "خلال حفل الشاي هذا (مع بوتين)، إذا كان هناك أي شيء آخر يمكننا تبادله، من فضلكم، فسأكون سعيداً بذلك".ووصل الزعيم الروسي إلى الصين مساء أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضاً لحرس الشرف وعزفا موسيقيا.واستقبل بوتين في المطار وانغ يي، وزير الخارجية ومدير مكتب لجنة الحزب الشيوعي الصيني المركزية، وثاني أبرز شخصية سياسية صينية بعد شي جين بينغ.وهذه الزيارة هي الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.بوتين وشي يجتمعان في لقاء غير رسمي على كوب من الشاي

