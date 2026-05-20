بوتين يصف زيارته إلى الصين بأنها "ناجحة ومثمرة"
© Sputnik . Kristina Solovyova / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ
© Sputnik . Kristina Solovyova/
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تقديره للمسؤولين الروس والصينيين على جهودهم الحثيثة لتنظيم المحادثات في بكين.
وقال بوتين خلال تناول الشاي مع الرئيس الصيني: "كان هذا عملاً ناجحاً ومثمراً ومكثفاً للغاية. أعتقد أن هناك سبباً يدعو إلى شكر جميع فرقنا من كلا الجانبين الذين عملوا بجد لتنظيم اجتماعنا اليوم ".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا والصين حددتا آفاق تطوير علاقاتهما الثنائية.
وأضاف: "لم نكتفِ بملاحظة وتوثيق كل ما تم إنجازه في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بل حددنا أيضًا الآفاق المستقبلية لتطويرها".
📹بوتين يعلن أن العمل خلال زيارته إلى الصين كان ناجحا ومثمرا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 20, 2026
جاء ذلك خلال لقاء على فنجان من الشاي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث أشاد الرئيس الروسي بسير الزيارة، ووجّه الشكر لممثلي روسيا والصين على جهودهم في تنظيم المحادثات في بكين https://t.co/0yI1jXQFF9 pic.twitter.com/6w5oNbdkn6
من جانبه، وصف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى الصين بأنها "ناجحة للغاية".
قال شي جين بينغ: "يمكن القول إن زيارتكم كانت ناجحة للغاية بالفعل.. ونتائجها مثمرة".
وأضاف الزعيم الصيني أنه "خلال حفل الشاي هذا (مع بوتين)، إذا كان هناك أي شيء آخر يمكننا تبادله، من فضلكم، فسأكون سعيداً بذلك".
ووصل الزعيم الروسي إلى الصين مساء أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأقيم له حفل استقبال رسمي في مطار بكين، تضمن استعراضاً لحرس الشرف وعزفا موسيقيا.
واستقبل بوتين في المطار وانغ يي، وزير الخارجية ومدير مكتب لجنة الحزب الشيوعي الصيني المركزية، وثاني أبرز شخصية سياسية صينية بعد شي جين بينغ.
ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية في 18-19 يوليو/تموز عام 2000.
وهذه الزيارة هي الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.