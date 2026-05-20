https://sarabic.ae/20260520/بوتين-يلتقي-مع-شي-جين-بينغ-لبحث-العلاقلات-الثنائية-1113554579.html

بوتين يلتقي مع شي جين بينغ لبحث العلاقات الثنائية

بوتين يلتقي مع شي جين بينغ لبحث العلاقات الثنائية

سبوتنيك عربي

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في العاصمة الصينية بكين، حيث يعتزم الزعيمان بحث كافة جوانب العلاقات... 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T02:22+0000

2026-05-20T02:22+0000

2026-05-20T02:58+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088885022_0:0:2842:1598_1920x0_80_0_0_2abd48d6511a2b0c557dd5f0bc0696bb.jpg

واكتملت جميع الاستعدادات لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعة الشعب الكبرى بساحة تيانانمن في بكين.وذكرت قناة تلفزيون الصين المركزي أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقيم قريباً حفل استقبال رسمي للزعيم الروسي.ويلي ذلك محادثات رفيعة المستوى في قاعة الشعب الكبرى، وسيعقد بوتين وشي جين بينغ اجتماعاً مغلقاً في البداية لمناقشة أهم القضايا وأكثرها حساسية على جدول الأعمال الثنائي، ثم تستأنف المحادثات الروسية الصينية بصيغة موسعة بمشاركة وفود.ويرافق الرئيس بوتين في بكين كل من النائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ونائبا رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا وألكسندر نوفاك، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزيرة الزراعة أوكسانا لوت، ورئيسة بنك روسيا المركزي إلفيرا نابيولينا، والرئيس التنفيذي لشركة روسكوسموس دميتري باكانوف، والرئيس التنفيذي لشركة روسنفت إيغور سيتشين، والرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميلر، والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين وكبار قادة الأعمال الروس.اجتماعات رمزية وأخرى مغلقةلكن جدول أعمال الزيارة لن يقتصر على الفعاليات الرسمية، فقد أعلن الكرملين سابقًا عن اجتماع رمزي للغاية سيُعقد خلال زيارة الرئيس الروسي الحالية إلى الصين.ويعتزم بوتين لقاء المهندس الصيني بنغ باي، الذي التقى الرئيس الروسي في طفولته خلال زيارته الأولى للصين عام 2000، وسيعقد هذا الاجتماع في دار ضيافة دياويوتاي الحكومية، حيث يقيم الرئيس الروسي خلال زيارته.وفي المساء، سيُقام حفل استقبال رسمي يستضيفه شي جين بينغ، وسيكون آخر بند في جدول الأعمال جلسة شاي بين بوتين والرئيس الصيني.وقال الكرملين إن هذا الاجتماع غير الرسمي، الذي دُعي إليه أربعة أعضاء من وفدي الجانبين، سيكون من أهم فعاليات الزيارة.وأشار الكرملين إلى تقارب نهج السياسة الخارجية بين روسيا والصين، وتطابقه في العديد من القضايا الدولية. وتدعو موسكو وبكين إلى إرساء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً، يضمن أمناً متساوياً لا يتجزأ.وأشار بوتين إلى أن الصين هي أيضاً أكبر شريك تجاري واقتصادي لروسيا، مسلطاً الضوء على قطاع الطاقة كأحد مجالات التعاون الرئيسية، وتُعد روسيا حالياً من أهم موردي الطاقة للصين.خطوة مهمةكما أعلن الرئيس الروسي قبيل زيارته للصين، فإن البلدين على وشك اتخاذ خطوة هامة للغاية نحو الأمام في مجال التعاون النفطي والغازي.وصرح بأنه تم الاتفاق على جميع القضايا الرئيسية تقريباً، وأنه سيسعد "بإتمامها خلال الزيارة".في العام الماضي، وقّع الطرفان مذكرة تفاهم ملزمة قانونًا بشأن مشروع "قوة سيبيريا 2"، الذي ينص على نقل ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من غرب سيبيريا عبر منغوليا (عبر خط أنابيب سويوز فوستوك) بموجب عقد طويل الأجل يمتد لنحو 30 عامًا.تعاون على جميع الأصعدةلن يقتصر موضوع المحادثات المقبلة على التعاون في مجال الطاقة فحسب، بل ستُناقش طيف واسع من العلاقات، وأشار الكرملين إلى التطور النشط للتعاون الصناعي، بما في ذلك توطين صناعة السيارات الصينية في روسيا.وتُعدّ الصين حاليًا الشريك التجاري الخارجي الرئيسي لموسكو، بينما احتلت روسيا المرتبة الخامسة بين شركاء بكين التجاريين العام الماضي، بعد الولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا وفيتنام. وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في عام 2025 ما يقارب 240 مليار دولار أمريكي، وشهد توسعًا في هيكله، ليشمل سلعًا ذات قيمة مضافة عالية.السفر بدون تأشيرةلا تقتصر جهود موسكو وبكين على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية فحسب، بل تتعزز أيضًا الروابط الإنسانية بين البلدين، ويتزايد التبادل السياحي. في 15 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، أطلقت الصين نظامًا تجريبيًا لمدة عام واحد، يتيح للمواطنين الروس حاملي جوازات السفر العادية السفر بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا.وقد ساهم هذا النظام التبادلي للسفر بدون تأشيرة في زيادة التدفق السياحي، الذي تجاوز ثلاثة ملايين سائح في عام 2025.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة سبوتنيك سابقا، بأن مسألة تمديد نظام السفر بدون تأشيرة بين روسيا والصين قيد المناقشة بين الجهات المعنية.وخلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين، وسّع صندوق الاستثمار المباشر الروسي تعاونه مع الصين عبر اتفاقيات جديدة، وفقًا لما صرّح به كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية.وكتب دميترييف على قناته في تطبيق "تليغرام": "نواصل تطوير علاقاتنا مع شركائنا الصينيين، وخلال زيارة فلاديمير بوتين إلى بكين، وسّع صندوق الاستثمار المباشر الروسي تعاونه عبر اتفاقيات جديدة".واستقبل بوتين في المطار وانغ يي، وزير الخارجية ومدير مكتب لجنة الحزب الشيوعي الصيني المركزية، وثاني أبرز شخصية سياسية صينية بعد شي جين بينغ.وستكون هذه الزيارة الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين، فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين

https://sarabic.ae/20260519/الخارجية-الروسية-روسيا-والصين-ستناقشان-جميع-الأزمات-الحادة-والرئيسية-في-العالم-1113529705.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين