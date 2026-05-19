بث مباشر... الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية. 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T15:45+0000

وأكد مراسل وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية.وتتزامن هذه الزيارة مع الذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين.ومن المقرر أن يبدأ برنامج العمل الرئيسي للزيارة يوم غد الأربعاء، حيث يستهل بمراسم استقبال رسمية للوفد الروسي في ساحة تيانانمين المركزية في بكين، تليها محادثات بين بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى.وعقب الاجتماع، سيوقع الجانبان وثائق مشتركة، كما سيدلي الرئيسان بتصريحات لوسائل الإعلام.وفي وقت لاحق، سيشارك بوتين وشي جين بينغ في حفل افتتاح الأعوام المتبادلة للتعاون الروسي الصيني في مجال التعليم.كما سيعقد الرئيس الروسي اجتماعاً منفصلاً مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ.وكان قد وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة مصوّرة إلى الشعب الصيني، أعلن فيها أن العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوى غير مسبوق.وقال بوتين: "أودّ أن أذكّركم بأنه قبل 25 عامًا، وقّعت روسيا والصين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، التي أرست أساسًا متينًا لتكوين تفاعل إستراتيجي حقيقي وشراكة شاملة، لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا".حدد الرئيس الروسي المواضيع التي يعتزم مناقشتها مع الرئيس الصيني. ووفقًا للرئيس الروسي، ستشمل هذه المواضيع قضايا التعاون بين البلدين باعتباره عاملًا أساسيًا في استقرار العلاقات الدولية، وقضايا الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، والطاقة البديلة، والتعاون في مجال الفضاء، والطاقة التقليدية. وأشار إلى أن روسيا والصين على أتم الاستعداد لخطوة كبيرة إلى الأمام في التعاون في قطاع النفط والغاز، وأنه سيسعد بتوقيع الوثائق ذات الصلة خلال زيارته إلى الصين.كما يتضمن برنامج زيارة الرئيس الروسي اجتماعًا منفصلًا مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، لمناقشة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي.بالإضافة إلى ذلك، سيشارك بوتين وشي جين بينغ في حفل افتتاح "سنوات التعليم الروسية الصينية" للعام الدراسي 2026-2027.ستكون هذه الزيارة الخامسة عشرة لبوتين إلى بكين. فبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضاً شنغهاي، وشيان، وتشنغتشو، وهانغتشو، وشيامن، وتيانجين، وتشينغداو، وهاربين.

