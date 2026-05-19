https://sarabic.ae/20260519/خبير-صيني-لـسبوتنيك-الرئيس-بوتين-يرسخ-التعددية-القطبية-من-بكين-ويسقط-الرهانات-الغربية-1113537979.html

خبير صيني لـ"سبوتنيك": الرئيس بوتين يرسخ التعددية القطبية من بكين ويسقط الرهانات الغربية

خبير صيني لـ"سبوتنيك": الرئيس بوتين يرسخ التعددية القطبية من بكين ويسقط الرهانات الغربية

سبوتنيك عربي

قال الخبير والباحث الصيني في الشؤون الآسيوية، تشاو تشي جيون، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين تمثل إزاحة فعلية لمركز الثقل العالمي نحو التعددية... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T13:08+0000

2026-05-19T13:08+0000

2026-05-19T13:10+0000

حصري

أخبار الشرق الأوسط

الصين

روسيا

إيران

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113280374_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_c991c4ad9eeee00b598794ffb21f04b4.jpg

وأشار الخبير إلى أن هذه الزيارة التاريخية جاءت لتؤكد أن من يمتلك الأوراق الحقيقية والممرات المادية البرية والقطبية هو من يقف اليوم في قلب ميزان القوى الدولي الجديد.وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المشهد الحالي يعكس صعودا راسخا لعالم متعدد الأقطاب تتصدره الشراكة الروسية الصينية كحجر زاوية للاستقرار، مشيراً إلى أن تعاقب زعيمي الولايات المتحدة وروسيا على زيارة الصين خلال شهر واحد يعكس التباين الواضح بين الاستعجال الأمريكي والاستقرار الروسي يثبت أن العلاقات بين موسكو وبكين تجاوزت مفهوم التحالفات المؤقتة لتصبح صمام أمان جيوسياسي في مواجهة الاضطرابات العالمية.وأضاف تشاو تشي جيون أن هذه الزيارة تكتسب أهمية قصوى بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي بين البلدين، حيث تسهم في تجديد التأكيد على شراكة التنسيق الاستراتيجي الشامل للعصر الجديد، مبرزا قدرة الجانب الروسي وعلاقته الاستراتيجية مع الصين على الصمود كحجر زاوية في المشهد الدولي المضطرب، خاصة بعد أن تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 228 مليار دولار في عام 2025، ليرسخ ذلك نموذجا فريدا للعلاقات بين القوى الكبرى يقوم على عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة.وأشار إلى أن زيارة بوتين دفعت بمشروع خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" نحو خطوات ملموسة ليمد الصين بـ 50 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما لن يغطي ثلث استهلاكها من الغاز الطبيعي فحسب، بل سيوفر أيضا ممرا بريا آمنا لروسيا يتجاوز تماما مضيق ملقا ومضيق هرمز، مما يجعل عقوبات الطاقة الغربية تفقد فاعليتها تماما أمام قوة خطوط الأنابيب البرية العابرة للحدود.وفيما يتعلق بآفاق الملاحة القطبية، كشف تشاو تشي جيون عن رؤية مشتركة بين موسكو وبكين لكسر الهيمنة البحرية التقليدية من خلال تطوير طريق القطب الشمالي، المعروف باسم طريق الحرير القطبي، مشيرا إلى أن هذا الطريق يختصر المسافة بين آسيا وأوروبا بنسبة 40% ويقلص مسافات الإبحار بآلاف الأميال البحرية مقارنة بالقنوات التقليدية مثل قناة السويس، ويقلل الاعتماد على مضيق ملقا ليصبح شريان حياة استراتيجي بعيدا عن السيطرة الخارجية.واستطرد الباحث في الشؤون الآسيوية بالقول، إن المطامع الأمريكية تجاه جزيرة غرينلاند لم تكن تهدف لامتلاك الأرض بل محاولة لوضع العراقيل عند المخرج الغربي لهذا الطريق الصاعد، موضحا أن الصين وروسيا عملتا خلال الزيارة على تعميق التطوير المادية لطريق الحرير القطبي عبر الاستفادة القصوى من السيادة الساحلية لروسيا، وخبرتها العريقة والفريدة في كاسحات الجليد، جنبا إلى جنب مع رأس المال والتكنولوجيا والطلب التجاري الصيني لفتح ممر تجاري لا يمكن إغلاقه بقرارات ورقية غربية.واعتبر تشاو تشي جيون أن الاستعداد التام والنوايا الصادقة لروسيا في تعميق هذه الشراكة يثبتان أن السوق الصينية وسلاسل التوريد وقدرات الوساطة الدبلوماسية أصبحت مركز الثقل العالمي الجديد، مشددًا على أن عالم التعددية القطبية بات واقعا تفرضه الممرات المادية والأوراق الجيوسياسية الحقيقية التي أثبتت زيارة بوتين امتلاك موسكو وبكين لزمامها.وأعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 مايو/أيار 2026.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إلى أن أي تواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيُعزز العلاقات بين البلدين، مضيفا أن موسكو تُعلق آمالاً كبيرة على زيارة بوتين الرسمية إلى الصين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوجياكون، متحدثا عن زيارة بوتين، إن بكين وموسكو تعتزمان مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية إلى مستوى أعمق وأعلى، ما يجلب المزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية للعالم.وأضافت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات الصينية الروسية من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون تتطور باطراد. بالإضافة إلى ذلك، وفقا للمتحدث، فإن العلاقات بين بكين وموسكو تقدم مساهمة مهمة في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والعدالة الدولية.

https://sarabic.ae/20260519/بوتين-يوجه-رسالة-للشعب-الصيني-قبيل-زيارته-إلى-بكين-فيديو-1113522095.html

https://sarabic.ae/20260519/إعلام-زيارة-بوتين-للصين-ستكون-أفضل-من-التي-أجراها-ترامب-1113525180.html

https://sarabic.ae/20260519/1113530941.html

الصين

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

حصري, أخبار الشرق الأوسط, الصين, روسيا, إيران, إسرائيل