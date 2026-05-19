خبير صيني لـ"سبوتنيك": الرئيس بوتين يرسخ التعددية القطبية من بكين ويسقط الرهانات الغربية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير صيني لـ"سبوتنيك": الرئيس بوتين يرسخ التعددية القطبية من بكين ويسقط الرهانات الغربية
قال الخبير والباحث الصيني في الشؤون الآسيوية، تشاو تشي جيون، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين تمثل إزاحة فعلية لمركز الثقل العالمي نحو التعددية...
وائل مجدي
قال الخبير والباحث الصيني في الشؤون الآسيوية، تشاو تشي جيون، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين تمثل إزاحة فعلية لمركز الثقل العالمي نحو التعددية القطبية، وتدشن مرحلة جديدة من التوازن الاستراتيجي الذي ينهي الهيمنة التقليدية.
وأشار الخبير إلى أن هذه الزيارة التاريخية جاءت لتؤكد أن من يمتلك الأوراق الحقيقية والممرات المادية البرية والقطبية هو من يقف اليوم في قلب ميزان القوى الدولي الجديد.
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المشهد الحالي يعكس صعودا راسخا لعالم متعدد الأقطاب تتصدره الشراكة الروسية الصينية كحجر زاوية للاستقرار، مشيراً إلى أن تعاقب زعيمي الولايات المتحدة وروسيا على زيارة الصين خلال شهر واحد يعكس التباين الواضح بين الاستعجال الأمريكي والاستقرار الروسي يثبت أن العلاقات بين موسكو وبكين تجاوزت مفهوم التحالفات المؤقتة لتصبح صمام أمان جيوسياسي في مواجهة الاضطرابات العالمية.
بوتين يوجه رسالة للشعب الصيني قبيل زيارته إلى بكين.. فيديو
وأضاف تشاو تشي جيون أن هذه الزيارة تكتسب أهمية قصوى بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي بين البلدين، حيث تسهم في تجديد التأكيد على شراكة التنسيق الاستراتيجي الشامل للعصر الجديد، مبرزا قدرة الجانب الروسي وعلاقته الاستراتيجية مع الصين على الصمود كحجر زاوية في المشهد الدولي المضطرب، خاصة بعد أن تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 228 مليار دولار في عام 2025، ليرسخ ذلك نموذجا فريدا للعلاقات بين القوى الكبرى يقوم على عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة.
وأشار إلى أن زيارة بوتين دفعت بمشروع خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" نحو خطوات ملموسة ليمد الصين بـ 50 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما لن يغطي ثلث استهلاكها من الغاز الطبيعي فحسب، بل سيوفر أيضا ممرا بريا آمنا لروسيا يتجاوز تماما مضيق ملقا ومضيق هرمز، مما يجعل عقوبات الطاقة الغربية تفقد فاعليتها تماما أمام قوة خطوط الأنابيب البرية العابرة للحدود.
وفيما يتعلق بآفاق الملاحة القطبية، كشف تشاو تشي جيون عن رؤية مشتركة بين موسكو وبكين لكسر الهيمنة البحرية التقليدية من خلال تطوير طريق القطب الشمالي، المعروف باسم طريق الحرير القطبي، مشيرا إلى أن هذا الطريق يختصر المسافة بين آسيا وأوروبا بنسبة 40% ويقلص مسافات الإبحار بآلاف الأميال البحرية مقارنة بالقنوات التقليدية مثل قناة السويس، ويقلل الاعتماد على مضيق ملقا ليصبح شريان حياة استراتيجي بعيدا عن السيطرة الخارجية.
إعلام: زيارة بوتين للصين ستكون أفضل من التي أجراها ترامب
واستطرد الباحث في الشؤون الآسيوية بالقول، إن المطامع الأمريكية تجاه جزيرة غرينلاند لم تكن تهدف لامتلاك الأرض بل محاولة لوضع العراقيل عند المخرج الغربي لهذا الطريق الصاعد، موضحا أن الصين وروسيا عملتا خلال الزيارة على تعميق التطوير المادية لطريق الحرير القطبي عبر الاستفادة القصوى من السيادة الساحلية لروسيا، وخبرتها العريقة والفريدة في كاسحات الجليد، جنبا إلى جنب مع رأس المال والتكنولوجيا والطلب التجاري الصيني لفتح ممر تجاري لا يمكن إغلاقه بقرارات ورقية غربية.
واعتبر تشاو تشي جيون أن الاستعداد التام والنوايا الصادقة لروسيا في تعميق هذه الشراكة يثبتان أن السوق الصينية وسلاسل التوريد وقدرات الوساطة الدبلوماسية أصبحت مركز الثقل العالمي الجديد، مشددًا على أن عالم التعددية القطبية بات واقعا تفرضه الممرات المادية والأوراق الجيوسياسية الحقيقية التي أثبتت زيارة بوتين امتلاك موسكو وبكين لزمامها.
وأعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 مايو/أيار 2026.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إلى أن أي تواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيُعزز العلاقات بين البلدين، مضيفا أن موسكو تُعلق آمالاً كبيرة على زيارة بوتين الرسمية إلى الصين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوجياكون، متحدثا عن زيارة بوتين، إن بكين وموسكو تعتزمان مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية إلى مستوى أعمق وأعلى، ما يجلب المزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية للعالم.
وأضافت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات الصينية الروسية من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون تتطور باطراد. بالإضافة إلى ذلك، وفقا للمتحدث، فإن العلاقات بين بكين وموسكو تقدم مساهمة مهمة في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والعدالة الدولية.
