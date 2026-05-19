بوتين يوجه رسالة للشعب الصيني قبيل زيارته إلى بكين.. فيديو

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة مصورة وموجهة للشعب الصيني، أن العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوىً غير مسبوق. 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T00:58+0000

وأضاف الرئيس الروسي في تسجيل مصور قبيل زيارته المترقبة إلى الصين، أن "تبادل الزيارات المنتظم والمحادثات الروسية الصينية الرفيعة المستوى جزءٌ لا يتجزأ من جهودنا المشتركة لتطوير العلاقات بين بلدينا على كافة الأصعدة وإطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة".ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "بلغت العلاقات الروسية الصينية مستوىً غير مسبوق. تتجلى خصوصية هذه العلاقات في جو من التفاهم والثقة المتبادلين، والرغبة في التعاون على أساس متكافئ ومنفعة متبادلة، والانخراط في حوار بنّاء، ودعم بعضهما البعض في القضايا التي تمس المصالح الأساسية للبلدين، بما في ذلك حماية السيادة والوحدة الوطنية".وأكد الرئيس الروسي على أنه "تتطلع روسيا والصين بثقة إلى المستقبل، وتعملان بنشاط على تطوير العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية، وتوسيع التبادلات الإنسانية، وتشجيع التواصل بين الشعبين. بعبارة أخرى، تعملان معًا على تعميق التعاون الثنائي وتعزيز التنمية الشاملة لبلدينا. ومن المهم أن تكون هذه القضايا على جدول أعمال المحادثات المقبلة في بكين".وأضاف الرئيس الروسي إلى أنه "يستمر التبادل التجاري الروسي الصيني في النمو، وقد تجاوز منذ فترة طويلة 200 مليار دولار. وتُجرى جميع التسويات الثنائية تقريبًا بالروبل واليوان. ويجري تنفيذ مبادرات رئيسية في مجالات التعاون الأساسية. بعد النجاح الذي حققته سنوات التبادل الثقافي، انطلقت سنوات التعاون الروسي الصيني في مجال التعليم في يناير، مما يمثل المشروع الحكومي الدولي العاشر من نوعه في المجال الإنساني".وأشار بوتين إلى أن روسيا تُكنّ احتراماً كبيراً لتاريخ الصين العريق، وإنجازاتها في مجالات الثقافة والفنون والعلوم. ونحن حريصون على تقارب شعبينا، وتعزيز فهمنا المتبادل، والاستفادة من كل ما يزخر به تراثنا وتقاليدنا العريقة، لذا نرحب بتطبيق نظام الإعفاء من التأشيرة بين بلدينا. فهذا لا يُعزز التبادل التجاري والسياحي فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للتواصل وبناء العلاقات بين المواطنين الروس والصينيين.وأكد بوتين على أنه "يلعب التحالف الاستراتيجي الروسي الصيني الوثيق دوراً هاماً في تحقيق الاستقرار على الساحة الدولية. وفي الوقت نفسه، تحالفنا ليس موجها ضد أحد، بل نعمل من أجل السلام والازدهار العالمي".وانطلاقاً من هذا المبدأ، تُدافع موسكو وبكين معاً عن القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة بكاملها وشموليتها وترابطها. وهما تُحافظان على تعاون فعّال من خلال الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة "بريكس"، وغيرها من الهياكل المتعددة الأطراف، مما يُسهم إسهاماً كبيراً في حلّ القضايا العالمية والإقليمية المُلحة، وفقا للرئيس الروسي.كان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ميغيل موراتينوس، للرد على اضطهاد نظام كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نشرته على موقعها الإلكتروني: "تم توجيه نداء عاجل لرئيس تحالف الحضارات ندعوه فيه للاستجابة السريعة على الوضع المتعلق باضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا".وصرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، يوم الخميس، بأن رعاة كييف الغربيون يتجاهلون جرائم نظام زيلينسكي وتحوله إلى دكتاتورية كاملة الأركان.

