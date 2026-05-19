بوتين يوجه رسالة للشعب الصيني قبيل زيارته إلى بكين.. فيديو

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يوجه رسالة للشعب الصيني قبيل زيارته إلى بكين.. فيديو
بوتين يوجه رسالة للشعب الصيني قبيل زيارته إلى بكين.. فيديو
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة مصورة وموجهة للشعب الصيني، أن العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوىً غير مسبوق. 19.05.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف الرئيس الروسي في تسجيل مصور قبيل زيارته المترقبة إلى الصين، أن "تبادل الزيارات المنتظم والمحادثات الروسية الصينية الرفيعة المستوى جزءٌ لا يتجزأ من جهودنا المشتركة لتطوير العلاقات بين بلدينا على كافة الأصعدة وإطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة".ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "بلغت العلاقات الروسية الصينية مستوىً غير مسبوق. تتجلى خصوصية هذه العلاقات في جو من التفاهم والثقة المتبادلين، والرغبة في التعاون على أساس متكافئ ومنفعة متبادلة، والانخراط في حوار بنّاء، ودعم بعضهما البعض في القضايا التي تمس المصالح الأساسية للبلدين، بما في ذلك حماية السيادة والوحدة الوطنية".وأكد الرئيس الروسي على أنه "تتطلع روسيا والصين بثقة إلى المستقبل، وتعملان بنشاط على تطوير العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية، وتوسيع التبادلات الإنسانية، وتشجيع التواصل بين الشعبين. بعبارة أخرى، تعملان معًا على تعميق التعاون الثنائي وتعزيز التنمية الشاملة لبلدينا. ومن المهم أن تكون هذه القضايا على جدول أعمال المحادثات المقبلة في بكين".وأضاف الرئيس الروسي إلى أنه "يستمر التبادل التجاري الروسي الصيني في النمو، وقد تجاوز منذ فترة طويلة 200 مليار دولار. وتُجرى جميع التسويات الثنائية تقريبًا بالروبل واليوان. ويجري تنفيذ مبادرات رئيسية في مجالات التعاون الأساسية. بعد النجاح الذي حققته سنوات التبادل الثقافي، انطلقت سنوات التعاون الروسي الصيني في مجال التعليم في يناير، مما يمثل المشروع الحكومي الدولي العاشر من نوعه في المجال الإنساني".وأشار بوتين إلى أن روسيا تُكنّ احتراماً كبيراً لتاريخ الصين العريق، وإنجازاتها في مجالات الثقافة والفنون والعلوم. ونحن حريصون على تقارب شعبينا، وتعزيز فهمنا المتبادل، والاستفادة من كل ما يزخر به تراثنا وتقاليدنا العريقة، لذا نرحب بتطبيق نظام الإعفاء من التأشيرة بين بلدينا. فهذا لا يُعزز التبادل التجاري والسياحي فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للتواصل وبناء العلاقات بين المواطنين الروس والصينيين.وأكد بوتين على أنه "يلعب التحالف الاستراتيجي الروسي الصيني الوثيق دوراً هاماً في تحقيق الاستقرار على الساحة الدولية. وفي الوقت نفسه، تحالفنا ليس موجها ضد أحد، بل نعمل من أجل السلام والازدهار العالمي".
بوتين يوجه رسالة للشعب الصيني قبيل زيارته إلى بكين.. فيديو

00:00 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 00:58 GMT 19.05.2026)
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة مصورة وموجهة للشعب الصيني، أن العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوىً غير مسبوق.
وأضاف الرئيس الروسي في تسجيل مصور قبيل زيارته المترقبة إلى الصين، أن "تبادل الزيارات المنتظم والمحادثات الروسية الصينية الرفيعة المستوى جزءٌ لا يتجزأ من جهودنا المشتركة لتطوير العلاقات بين بلدينا على كافة الأصعدة وإطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة".
وقال بوتين: أودّ أن أذكّركم بأنه قبل 25 عاماً، وقّعت روسيا والصين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، التي أرست أساساً متيناً لتكوين تفاعل استراتيجي حقيقي وشراكة شاملة، لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا.
ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "بلغت العلاقات الروسية الصينية مستوىً غير مسبوق. تتجلى خصوصية هذه العلاقات في جو من التفاهم والثقة المتبادلين، والرغبة في التعاون على أساس متكافئ ومنفعة متبادلة، والانخراط في حوار بنّاء، ودعم بعضهما البعض في القضايا التي تمس المصالح الأساسية للبلدين، بما في ذلك حماية السيادة والوحدة الوطنية".
وأكد الرئيس الروسي على أنه "تتطلع روسيا والصين بثقة إلى المستقبل، وتعملان بنشاط على تطوير العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية، وتوسيع التبادلات الإنسانية، وتشجيع التواصل بين الشعبين. بعبارة أخرى، تعملان معًا على تعميق التعاون الثنائي وتعزيز التنمية الشاملة لبلدينا. ومن المهم أن تكون هذه القضايا على جدول أعمال المحادثات المقبلة في بكين".
وتابع بوتين: أُعرب عن تقديري العميق لالتزام الرئيس شي جين بينغ بالتعاون طويل الأمد مع روسيا. وأعتقد أن علاقاتنا الطيبة والودية تُساعدنا على وضع أكثر الخطط طموحًا للمستقبل وتحقيقها.
وأضاف الرئيس الروسي إلى أنه "يستمر التبادل التجاري الروسي الصيني في النمو، وقد تجاوز منذ فترة طويلة 200 مليار دولار. وتُجرى جميع التسويات الثنائية تقريبًا بالروبل واليوان. ويجري تنفيذ مبادرات رئيسية في مجالات التعاون الأساسية. بعد النجاح الذي حققته سنوات التبادل الثقافي، انطلقت سنوات التعاون الروسي الصيني في مجال التعليم في يناير، مما يمثل المشروع الحكومي الدولي العاشر من نوعه في المجال الإنساني".
وأشار بوتين إلى أن روسيا تُكنّ احتراماً كبيراً لتاريخ الصين العريق، وإنجازاتها في مجالات الثقافة والفنون والعلوم. ونحن حريصون على تقارب شعبينا، وتعزيز فهمنا المتبادل، والاستفادة من كل ما يزخر به تراثنا وتقاليدنا العريقة، لذا نرحب بتطبيق نظام الإعفاء من التأشيرة بين بلدينا. فهذا لا يُعزز التبادل التجاري والسياحي فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للتواصل وبناء العلاقات بين المواطنين الروس والصينيين.
وأكد بوتين على أنه "يلعب التحالف الاستراتيجي الروسي الصيني الوثيق دوراً هاماً في تحقيق الاستقرار على الساحة الدولية. وفي الوقت نفسه، تحالفنا ليس موجها ضد أحد، بل نعمل من أجل السلام والازدهار العالمي".
وانطلاقاً من هذا المبدأ، تُدافع موسكو وبكين معاً عن القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة بكاملها وشموليتها وترابطها. وهما تُحافظان على تعاون فعّال من خلال الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة "بريكس"، وغيرها من الهياكل المتعددة الأطراف، مما يُسهم إسهاماً كبيراً في حلّ القضايا العالمية والإقليمية المُلحة، وفقا للرئيس الروسي.
واختتم الرئيس الروسي: "أنا على ثقة بأننا سنواصل معًا بذل كل ما في وسعنا لتعزيز الشراكة الروسية الصينية وعلاقات حسن الجوار، بما يخدم التنمية الديناميكية لبلدينا ورفاهية شعبينا، بما يصب في مصلحة الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين".
كان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ميغيل موراتينوس، للرد على اضطهاد نظام كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نشرته على موقعها الإلكتروني: "تم توجيه نداء عاجل لرئيس تحالف الحضارات ندعوه فيه للاستجابة السريعة على الوضع المتعلق باضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا".
وصرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، يوم الخميس، بأن رعاة كييف الغربيون يتجاهلون جرائم نظام زيلينسكي وتحوله إلى دكتاتورية كاملة الأركان.
