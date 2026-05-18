https://sarabic.ae/20260518/بكين-العلاقات-الصينية-الروسية-تسهم-بشكل-بارز-في-الاستقرار-العالمي-1113498102.html

بكين: العلاقات الصينية الروسية تسهم بشكل بارز في الاستقرار العالمي

بكين: العلاقات الصينية الروسية تسهم بشكل بارز في الاستقرار العالمي

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، اليوم الاثنين، أن العلاقات الصينية الروسية تسهم إسهاما مهما في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي... 18.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-18T07:47+0000

2026-05-18T07:47+0000

2026-05-18T07:47+0000

الصين

روسيا

فلاديمير بوتين

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094041047_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_9d325c3e140dfcb8ac4ac8921396fd75.jpg

بكين - سبوتنيك. وقال غو جياكون، معلقا على الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين: "يستمر التعاون [بين الصين وروسيا] في التوسع في جميع المجالات، مما يعود بفوائد ملموسة على كلا البلدين وشعبيهما، فضلا عن إسهامه الكبير في ضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي والعدالة الدولية". وأضاف المتحدث أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل سليم ومستقر. وسيجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 مايو/ أيار الجاري، بدعوة من نظيره الصيني، شي جين بينغ.وقال الكرملين في بيان: "بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 مايو".وكشف البيان أن بوتين سيلتقي أيضًا مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، لإجراء مباحثات حول آفاق التعاون التجاري والاقتصادي.ولفت الكرملين إلى أن بوتين وشي جين بينغ سيناقشان القضايا الراهنة في العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.ومن المقرر التوقيع على بيان مشترك عقب المحادثات بين الرئيسين وعدد من الاتفاقيات الثنائية.وسبق أن قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى الصين في 31 أغسطس/ آب 2025، استغرقت 4 أيام، وزار الرئيس بوتين مدينة تيانجين، حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ أكثر من 40 مرة.وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين أكثر من عشرين مرة، سواءً في زيارات أو فعاليات دولية، وقد زار الصين أكثر من أي زعيم عالمي آخر.وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا إحدى عشرة مرة أكثر من أي دولة أخرى.وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين روسيا والصين، والتي شهدت تقاربًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات. وتعكس زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى بكين عمق الشراكة بين البلدين وتنسيقهما في القضايا الدولية، كما تعمل موسكو وبكين على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي، في ظل تغيرات متسارعة يشهدها النظام العالمي.

https://sarabic.ae/20260517/بوتين-المعرض-الروسي-الصيني-يعكس-إنجازات-التعاون-الثنائي--1113479708.html

https://sarabic.ae/20260516/الكرملين-بوتين-يجري-زيارة-رسمية-إلى-الصين-من-19-إلى-20-مايو-بدعوة-من-نظيره-الصيني--عاجل---1113463966.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن