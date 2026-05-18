بكين: العلاقات الصينية الروسية تسهم بشكل بارز في الاستقرار العالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260518/بكين-العلاقات-الصينية-الروسية-تسهم-بشكل-بارز-في-الاستقرار-العالمي-1113498102.html
بكين: العلاقات الصينية الروسية تسهم بشكل بارز في الاستقرار العالمي
بكين: العلاقات الصينية الروسية تسهم بشكل بارز في الاستقرار العالمي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، اليوم الاثنين، أن العلاقات الصينية الروسية تسهم إسهاما مهما في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T07:47+0000
2026-05-18T07:47+0000
الصين
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094041047_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_9d325c3e140dfcb8ac4ac8921396fd75.jpg
بكين - سبوتنيك. وقال غو جياكون، معلقا على الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين: "يستمر التعاون [بين الصين وروسيا] في التوسع في جميع المجالات، مما يعود بفوائد ملموسة على كلا البلدين وشعبيهما، فضلا عن إسهامه الكبير في ضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي والعدالة الدولية". وأضاف المتحدث أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل سليم ومستقر. وسيجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 مايو/ أيار الجاري، بدعوة من نظيره الصيني، شي جين بينغ.وقال الكرملين في بيان: "بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 مايو".وكشف البيان أن بوتين سيلتقي أيضًا مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، لإجراء مباحثات حول آفاق التعاون التجاري والاقتصادي.ولفت الكرملين إلى أن بوتين وشي جين بينغ سيناقشان القضايا الراهنة في العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.ومن المقرر التوقيع على بيان مشترك عقب المحادثات بين الرئيسين وعدد من الاتفاقيات الثنائية.وسبق أن قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى الصين في 31 أغسطس/ آب 2025، استغرقت 4 أيام، وزار الرئيس بوتين مدينة تيانجين، حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ أكثر من 40 مرة.وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين أكثر من عشرين مرة، سواءً في زيارات أو فعاليات دولية، وقد زار الصين أكثر من أي زعيم عالمي آخر.وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا إحدى عشرة مرة أكثر من أي دولة أخرى.وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين روسيا والصين، والتي شهدت تقاربًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات. وتعكس زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى بكين عمق الشراكة بين البلدين وتنسيقهما في القضايا الدولية، كما تعمل موسكو وبكين على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي، في ظل تغيرات متسارعة يشهدها النظام العالمي.
https://sarabic.ae/20260517/بوتين-المعرض-الروسي-الصيني-يعكس-إنجازات-التعاون-الثنائي--1113479708.html
https://sarabic.ae/20260516/الكرملين-بوتين-يجري-زيارة-رسمية-إلى-الصين-من-19-إلى-20-مايو-بدعوة-من-نظيره-الصيني--عاجل---1113463966.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094041047_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_cc2862bad3ec1d61fd1d3a830eeeb0d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن

بكين: العلاقات الصينية الروسية تسهم بشكل بارز في الاستقرار العالمي

07:47 GMT 18.05.2026
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يجتمع مع شي جين بينغ في قازان
بوتين يجتمع مع شي جين بينغ في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، اليوم الاثنين، أن العلاقات الصينية الروسية تسهم إسهاما مهما في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والعدالة الدولية.
بكين - سبوتنيك. وقال غو جياكون، معلقا على الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين: "يستمر التعاون [بين الصين وروسيا] في التوسع في جميع المجالات، مما يعود بفوائد ملموسة على كلا البلدين وشعبيهما، فضلا عن إسهامه الكبير في ضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي والعدالة الدولية".
وأضاف المتحدث أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل سليم ومستقر.

وسيجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و20 مايو/ أيار الجاري، بدعوة من نظيره الصيني، شي جين بينغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2026
بوتين: المعرض الروسي الصيني يعكس إنجازات التعاون الثنائي
أمس, 03:11 GMT
وقال الكرملين في بيان: "بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 مايو".
وكشف البيان أن بوتين سيلتقي أيضًا مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، لإجراء مباحثات حول آفاق التعاون التجاري والاقتصادي.
ولفت الكرملين إلى أن بوتين وشي جين بينغ سيناقشان القضايا الراهنة في العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.
ومن المقرر التوقيع على بيان مشترك عقب المحادثات بين الرئيسين وعدد من الاتفاقيات الثنائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
الكرملين: بوتين يجري زيارة رسمية إلى الصين من 19 إلى 20 مايو بدعوة من نظيره الصيني
16 مايو, 06:21 GMT
وسبق أن قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى الصين في 31 أغسطس/ آب 2025، استغرقت 4 أيام، وزار الرئيس بوتين مدينة تيانجين، حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ أكثر من 40 مرة.
وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين أكثر من عشرين مرة، سواءً في زيارات أو فعاليات دولية، وقد زار الصين أكثر من أي زعيم عالمي آخر.
وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا إحدى عشرة مرة أكثر من أي دولة أخرى.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين روسيا والصين، والتي شهدت تقاربًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات. وتعكس زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى بكين عمق الشراكة بين البلدين وتنسيقهما في القضايا الدولية، كما تعمل موسكو وبكين على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي، في ظل تغيرات متسارعة يشهدها النظام العالمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала