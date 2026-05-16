الكرملين: بوتين يجري زيارة رسمية إلى الصين من 19 إلى 20 مايو بدعوة من نظيره الصيني- عاجل

سبوتنيك عربي

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري زيارة رسمية إلى الصين في الفترة من 19 إلى 20 أيار/ مايو، بدعوة من نظيره... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-16T06:30+0000

وقال الكرملين في بيان "بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 أيار/مايو".ولفت الكرملين إلى أن بوتين وشي جين بينغ سيناقشان القضايا الراهنة في العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.ومن المقرر التوقيع على بيان مشترك عقب المحادثات بين الرئيسين وعدد من الاتفاقيات الثنائية.

