الكرملين: موسكو وبكين تعلقان أهمية قصوى على زيارة بوتين إلى الصين

أكد الكرملين أن الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين تحظى بأهمية قصوى لدى كل من موسكو وبكين، مشيراً إلى أنها ستكون زيارة غنية من حيث...

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا والصين ستعلنان عن موعد الزيارة بشكل متزامن أمام الرأي العام العالمي، دون الكشف عن التاريخ الدقيق حتى الآن، موضحًا أن التحضيرات جارية بشكل نشط، وأن الزيارة مقررة مبدئيًا في نهاية شهر مايو/أيار الجاري.وأضاف بيسكوف أن هذا الحدث يحظى بأولوية عالية في العلاقات الثنائية، سواء في روسيا أو الصين، مؤكدًا أن برنامج الزيارة سيكون مكثفًا ويعكس عمق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين روسيا والصين، والتي شهدت تقاربًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات. وتعكس زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى بكين عمق الشراكة بين البلدين وتنسيقهما في القضايا الدولية، كما تعمل موسكو وبكين على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي، في ظل تغيرات متسارعة يشهدها النظام العالمي.

