https://sarabic.ae/20260512/باحث-في-الشأن-الدولي-ترامب-قد-يلبي-دعوة-موسكو-والهدف-الأبرز-هو-البحث-عن-مخرج-للحرب-ضد-إيران-1113346193.html
باحث في الشأن الدولي: ترامب قد يلبي دعوة موسكو والهدف الأبرز هو البحث عن مخرج للحرب ضد إيران
باحث في الشأن الدولي: ترامب قد يلبي دعوة موسكو والهدف الأبرز هو البحث عن مخرج للحرب ضد إيران
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور آلان رنو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يلبي الدعوة لزيارة روسيا، لاسيما أنه يقوم بزيارة إلى الصين حليفة... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T10:30+0000
2026-05-12T10:30+0000
2026-05-12T10:30+0000
ترامب
روسيا
الصين
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112687006_0:0:1338:753_1920x0_80_0_0_2c6a1af253de52f72c6d3ab99a60cdcf.jpg
وقال رنو في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ذهاب ترامب اليوم إلى كل من روسيا والصين، هو إما لإجراء صفقة صغيرة أم كبيرة مع البلدين، أو لإيجاد مخرج له في الملف الإيراني، علمًا أنه من المستحيل أن تتخلى موسكو وبكين عن دعمهما لطهران، لأن ذلك من صلب العلاقات الاستراتيجية، وبمثابة خطوط حمراء لدى البلدين". وختم رنو حديثه بالقول: "ترامب يريد إنهاء الأزمة الأوكرانية، رغم انشغاله بالملف الإيراني، وذلك ليقول للداخل الأمريكي إنه جاء بمشروع سلام عالمي وبدأ ينهي الصراع الأهم وهو الأوكراني".
https://sarabic.ae/20260512/ترامب-يتوجه-إلى-الصين-للقاء-شي-جين-بينغ-1113340017.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112687006_0:0:1190:892_1920x0_80_0_0_f20e629577c869d84f06cc7bdc88e4e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, روسيا, الصين, تقارير سبوتنيك, حصري
ترامب, روسيا, الصين, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث في الشأن الدولي: ترامب قد يلبي دعوة موسكو والهدف الأبرز هو البحث عن مخرج للحرب ضد إيران
حصري
أكد الباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور آلان رنو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يلبي الدعوة لزيارة روسيا، لاسيما أنه يقوم بزيارة إلى الصين حليفة موسكو، وقد يكون ذلك بحثًا عن حل للملف الإيراني".
وقال رنو في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ذهاب ترامب اليوم إلى كل من روسيا والصين، هو إما لإجراء صفقة صغيرة أم كبيرة مع البلدين، أو لإيجاد مخرج له في الملف الإيراني، علمًا أنه من المستحيل أن تتخلى موسكو وبكين عن دعمهما لطهران، لأن ذلك من صلب العلاقات الاستراتيجية، وبمثابة خطوط حمراء لدى البلدين".
وفي سياق آخر، رأى ضيف "سبوتنيك" أن زيلينسك لا يستطيع أن يحافظ على الأرض لولا الدعم الأوروبي والتبادل الاستخباراتي الأمريكي، وموضوع الضغط من خلفية الفساد على مدير مكتبه بدأت منذ أشهر وليست جديدة، لكنها بدأت تظهر أكثر فأكثر".
وختم رنو حديثه بالقول: "ترامب يريد إنهاء الأزمة الأوكرانية، رغم انشغاله بالملف الإيراني، وذلك ليقول للداخل الأمريكي إنه جاء بمشروع سلام عالمي وبدأ ينهي الصراع الأهم وهو الأوكراني".