ترامب يتوجه إلى الصين للقاء شي جين بينغ

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتوجه إلى بكين، اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ. 12.05.2026, سبوتنيك عربي

ووفقًا لجدول أعمال ترامب الذي نشره البيت الأبيض، سيغادر الرئيس الأميركي مقر إقامته في الساعة 1:40 ظهرًا (17:40 بتوقيت غرينتش) متوجهًا إلى قاعدة أندروز الجوية، ومنها سينطلق إلى الصين مع توقف للتزود بالوقود في ألاسكا.ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى بكين مساء يوم الأربعاء.وبحسب الجدول المعلن، سيعقد الرئيس الأميركي اجتماعات مع الرئيس الصيني يومي الخميس والجمعة.يُذكر أن زيارة الرئيس الأميركي إلى بكين كانت مقررة في الأصل في الفترة من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل، لكنها تأجلت بسبب الأوضاع المتعلقة بإيران.في وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن ترامب والزعيم الصيني قد يعقدان ما يصل إلى أربعة اجتماعات في عام 2026.شي جين بينغ: رغبة بكين وواشنطن في التعاون مع بعضهما بعضا لن تتغير

