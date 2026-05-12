https://sarabic.ae/20260512/ترامب-يتوجه-إلى-الصين-للقاء-شي-جين-بينغ-1113340017.html
ترامب يتوجه إلى الصين للقاء شي جين بينغ
ترامب يتوجه إلى الصين للقاء شي جين بينغ
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتوجه إلى بكين، اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ. 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T04:40+0000
2026-05-12T04:40+0000
2026-05-12T04:40+0000
الصين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40f5795fcab6f22c5c5710f465ac8743.jpg
ووفقًا لجدول أعمال ترامب الذي نشره البيت الأبيض، سيغادر الرئيس الأميركي مقر إقامته في الساعة 1:40 ظهرًا (17:40 بتوقيت غرينتش) متوجهًا إلى قاعدة أندروز الجوية، ومنها سينطلق إلى الصين مع توقف للتزود بالوقود في ألاسكا.ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى بكين مساء يوم الأربعاء.وبحسب الجدول المعلن، سيعقد الرئيس الأميركي اجتماعات مع الرئيس الصيني يومي الخميس والجمعة.يُذكر أن زيارة الرئيس الأميركي إلى بكين كانت مقررة في الأصل في الفترة من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل، لكنها تأجلت بسبب الأوضاع المتعلقة بإيران.في وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن ترامب والزعيم الصيني قد يعقدان ما يصل إلى أربعة اجتماعات في عام 2026.شي جين بينغ: رغبة بكين وواشنطن في التعاون مع بعضهما بعضا لن تتغير
https://sarabic.ae/20251030/ترامب-الاجتماع-مع-شي-جين-بينغ-أفضى-إلى-اتخاذ-قرارات-مهمة-وآمل-عقد-صفقة-مع-الصين-1106543673.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_92949ebcd3069877a22f610ba50a14f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يتوجه إلى الصين للقاء شي جين بينغ
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتوجه إلى بكين، اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ.
ووفقًا لجدول أعمال ترامب الذي نشره البيت الأبيض، سيغادر الرئيس الأميركي مقر إقامته في الساعة 1:40 ظهرًا (17:40 بتوقيت غرينتش) متوجهًا إلى قاعدة أندروز الجوية، ومنها سينطلق إلى الصين مع توقف للتزود بالوقود في ألاسكا.
ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى بكين مساء يوم الأربعاء.
وبحسب الجدول المعلن، سيعقد الرئيس الأميركي اجتماعات مع الرئيس الصيني يومي الخميس والجمعة.
30 أكتوبر 2025, 04:59 GMT
يُذكر أن زيارة الرئيس الأميركي إلى بكين كانت مقررة في الأصل في الفترة من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل، لكنها تأجلت بسبب الأوضاع المتعلقة بإيران.
في وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن ترامب والزعيم الصيني قد يعقدان ما يصل إلى أربعة اجتماعات في عام 2026.