شي جين بينغ: رغبة بكين وواشنطن في التعاون مع بعضهما بعضا لن تتغير
شي جين بينغ: رغبة بكين وواشنطن في التعاون مع بعضهما بعضا لن تتغير
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في رسالة وجهها إلى "الأصدقاء في ولاية أيوا الأمريكية"، أن "التزام الصين والولايات المتحدة بالتبادل والتعاون سيظل ثابتًا بغض...
الصين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال شي جين بينغ، في نص الرسالة: "مهما تغيرت الظروف، فإن رغبة الشعبين الصيني والأمريكي في التبادل والتعاون ستظل ثابتة، وكذلك الصداقة بين شباب البلدين".وأفادت قناة التلفزيون المركزي الصيني، يوم أمس الثلاثاء، أن شي جين بينغ، أرسل تحية رد إلى شعب ولاية أيوا في 16 فبراير/ شباط الجاري بمناسبة رأس السنة الصينية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزورالبيت الأبيض نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنهما ناقشا تطور العلاقات التجارية بين البلدين.في وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن ترامب والزعيم الصيني قد يعقدان ما يصل إلى أربعة اجتماعات في عام 2026.
وقال شي جين بينغ، في نص الرسالة: "مهما تغيرت الظروف، فإن رغبة الشعبين الصيني والأمريكي في التبادل والتعاون ستظل ثابتة، وكذلك الصداقة بين شباب البلدين".
كما أعرب عن أمله في أن "يواصل الأصدقاء في ولاية أيوا تعزيز الصداقة بين شعبي البلدين وتقديم مساهمات أكبر في تطوير العلاقات الصينية الأمريكية".
وأفادت قناة التلفزيون المركزي الصيني، يوم أمس الثلاثاء، أن شي جين بينغ، أرسل تحية رد إلى شعب ولاية أيوا في 16 فبراير/ شباط الجاري بمناسبة رأس السنة الصينية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزورالبيت الأبيض نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنهما ناقشا تطور العلاقات التجارية بين البلدين.
وتحدث شي جين بينغ وترامب، عبر الهاتف، في الـ4 من فبراير الجاري. كما نقلت قناة تلفزيون الصين المركزي، عن شي أنه حافظ على تعاون جيد مع ترامب في عام 2025، بما في ذلك اجتماع في بوسان بكوريا الجنوبية، خلال قمة "أبيك"، والذي "حدد مسار العلاقات الصينية الأمريكية وكسب دعم شعبي البلدين والمجتمع الدولي".
في وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن ترامب والزعيم الصيني قد يعقدان ما يصل إلى أربعة اجتماعات في عام 2026.