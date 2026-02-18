شي جين بينغ: رغبة بكين وواشنطن في التعاون مع بعضهما بعضا لن تتغير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/شي-جين-بينغ-رغبة-بكين-وواشنطن-في-التعاون-مع-بعضهما-بعضا-لن-تتغير-1110472447.html
شي جين بينغ: رغبة بكين وواشنطن في التعاون مع بعضهما بعضا لن تتغير
شي جين بينغ: رغبة بكين وواشنطن في التعاون مع بعضهما بعضا لن تتغير
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في رسالة وجهها إلى "الأصدقاء في ولاية أيوا الأمريكية"، أن "التزام الصين والولايات المتحدة بالتبادل والتعاون سيظل ثابتًا بغض... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T04:39+0000
2026-02-18T04:39+0000
الصين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40f5795fcab6f22c5c5710f465ac8743.jpg
وقال شي جين بينغ، في نص الرسالة: "مهما تغيرت الظروف، فإن رغبة الشعبين الصيني والأمريكي في التبادل والتعاون ستظل ثابتة، وكذلك الصداقة بين شباب البلدين".وأفادت قناة التلفزيون المركزي الصيني، يوم أمس الثلاثاء، أن شي جين بينغ، أرسل تحية رد إلى شعب ولاية أيوا في 16 فبراير/ شباط الجاري بمناسبة رأس السنة الصينية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزورالبيت الأبيض نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنهما ناقشا تطور العلاقات التجارية بين البلدين.في وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن ترامب والزعيم الصيني قد يعقدان ما يصل إلى أربعة اجتماعات في عام 2026.ترامب: بحثت مع شي جين بينغ إمكانية شراء الصين المزيد من منتجات الولايات المتحدةشي جين بينغ: على واشنطن وبكين التعاون بشكل مناسب على الساحتين الدولية والإقليمية
https://sarabic.ae/20260205/ترامب-يكشف-عن-لقاء-مع-شي-جين-بينغ-1110006212.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_92949ebcd3069877a22f610ba50a14f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

شي جين بينغ: رغبة بكين وواشنطن في التعاون مع بعضهما بعضا لن تتغير

04:39 GMT 18.02.2026
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في رسالة وجهها إلى "الأصدقاء في ولاية أيوا الأمريكية"، أن "التزام الصين والولايات المتحدة بالتبادل والتعاون سيظل ثابتًا بغض النظر عن الظروف المتغيرة".
وقال شي جين بينغ، في نص الرسالة: "مهما تغيرت الظروف، فإن رغبة الشعبين الصيني والأمريكي في التبادل والتعاون ستظل ثابتة، وكذلك الصداقة بين شباب البلدين".

كما أعرب عن أمله في أن "يواصل الأصدقاء في ولاية أيوا تعزيز الصداقة بين شعبي البلدين وتقديم مساهمات أكبر في تطوير العلاقات الصينية الأمريكية".

وأفادت قناة التلفزيون المركزي الصيني، يوم أمس الثلاثاء، أن شي جين بينغ، أرسل تحية رد إلى شعب ولاية أيوا في 16 فبراير/ شباط الجاري بمناسبة رأس السنة الصينية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
ترامب يكشف عن لقاء مع شي جين بينغ
5 فبراير, 05:15 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزورالبيت الأبيض نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنهما ناقشا تطور العلاقات التجارية بين البلدين.

وتحدث شي جين بينغ وترامب، عبر الهاتف، في الـ4 من فبراير الجاري. كما نقلت قناة تلفزيون الصين المركزي، عن شي أنه حافظ على تعاون جيد مع ترامب في عام 2025، بما في ذلك اجتماع في بوسان بكوريا الجنوبية، خلال قمة "أبيك"، والذي "حدد مسار العلاقات الصينية الأمريكية وكسب دعم شعبي البلدين والمجتمع الدولي".

في وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن ترامب والزعيم الصيني قد يعقدان ما يصل إلى أربعة اجتماعات في عام 2026.
ترامب: بحثت مع شي جين بينغ إمكانية شراء الصين المزيد من منتجات الولايات المتحدة
شي جين بينغ: على واشنطن وبكين التعاون بشكل مناسب على الساحتين الدولية والإقليمية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала