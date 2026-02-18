https://sarabic.ae/20260218/شي-جين-بينغ-رغبة-بكين-وواشنطن-في-التعاون-مع-بعضهما-بعضا-لن-تتغير-1110472447.html

شي جين بينغ: رغبة بكين وواشنطن في التعاون مع بعضهما بعضا لن تتغير

شي جين بينغ: رغبة بكين وواشنطن في التعاون مع بعضهما بعضا لن تتغير

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في رسالة وجهها إلى "الأصدقاء في ولاية أيوا الأمريكية"، أن "التزام الصين والولايات المتحدة بالتبادل والتعاون سيظل ثابتًا بغض... 18.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-18T04:39+0000

2026-02-18T04:39+0000

2026-02-18T04:39+0000

الصين

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40f5795fcab6f22c5c5710f465ac8743.jpg

وقال شي جين بينغ، في نص الرسالة: "مهما تغيرت الظروف، فإن رغبة الشعبين الصيني والأمريكي في التبادل والتعاون ستظل ثابتة، وكذلك الصداقة بين شباب البلدين".وأفادت قناة التلفزيون المركزي الصيني، يوم أمس الثلاثاء، أن شي جين بينغ، أرسل تحية رد إلى شعب ولاية أيوا في 16 فبراير/ شباط الجاري بمناسبة رأس السنة الصينية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزورالبيت الأبيض نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنهما ناقشا تطور العلاقات التجارية بين البلدين.في وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن ترامب والزعيم الصيني قد يعقدان ما يصل إلى أربعة اجتماعات في عام 2026.ترامب: بحثت مع شي جين بينغ إمكانية شراء الصين المزيد من منتجات الولايات المتحدةشي جين بينغ: على واشنطن وبكين التعاون بشكل مناسب على الساحتين الدولية والإقليمية

https://sarabic.ae/20260205/ترامب-يكشف-عن-لقاء-مع-شي-جين-بينغ-1110006212.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية