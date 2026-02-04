https://sarabic.ae/20260204/ترامب-بحثت-مع-شي-جين-بينغ-إمكانية-شراء-الصين-المزيد-من-منتجات-الولايات-المتحدة-1109994903.html
ترامب: بحثت مع شي جين بينغ إمكانية شراء الصين المزيد من منتجات الولايات المتحدة
وذكر ترامب على منصة "تروث سوشال"، مساء اليوم الأربعاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني، وكانت مكالمة طويلة وشاملة، نوقشت خلالها العديد من المواضيع المهمة.وأفاد ترامب بأن هذه الملفات التي ناقشها مع شي جين بينغ شكلت التجارة والشؤون العسكرية، فضلا عن زيارته المرتقبة إلى الصين في نيسان/ أبريل، والتي قال عنها "والتي أتطلع إليها بشدة".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "جرى خلال المكالمة بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها قضية تايوان والصراع الأوكراني والوضع الراهن مع إيران، إلى جانب إمكانية استيراد الصين النفط والغاز من الولايات المتحدة".وتابع ترامب: "العلاقة مع الصين، وعلاقتي الشخصية مع الرئيس شي، علاقة ممتازة للغاية، ونحن ندرك جميعًا مدى أهمية الحفاظ على هذا الوضع. أعتقد أنه سيتم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال السنوات الثلاث المقبلة من رئاستي فيما يتعلق بالرئيس شي وجمهورية الصين الشعبية".وسبق للرئيس الأمريكي، أن صرح، الأحد الماضي، بأن الولايات المتحدة "تدعو الصين للمشاركة في شراء النفط الفنزويلي"، على حد قوله، وقال ترامب لصحفيين: "نرحّب بمجيء الصين، وسيكون لدينا صفقة رائعة بشأن النفط"، معربًا عن توقعه بأن تقوم الهند أيضًا بشراء النفط الفنزويلي.وذكر ترامب أن واشنطن "لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات مبيعات النفط الفنزويلي"، لكنه أعرب عن ثقته في أن الولايات المتحدة وفنزويلا، "تنسجمان جيدًا في الوقت الحالي"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن الأحداث الجيوسياسية في فنزويلا، "تشكل مصدرًا لاضطراب سوق النفط العالمية".
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في اتصال هاتفي، قضايا التجارة والدفاع وأوكرانيا إضافة إلى زيارته المرتقبة إلى الصين.
وذكر ترامب على منصة "تروث سوشال"، مساء اليوم الأربعاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني، وكانت مكالمة طويلة وشاملة، نوقشت خلالها العديد من المواضيع المهمة.
وأفاد ترامب بأن هذه الملفات التي ناقشها مع شي جين بينغ شكلت التجارة والشؤون العسكرية، فضلا عن زيارته المرتقبة إلى الصين في نيسان/ أبريل، والتي قال عنها "والتي أتطلع إليها بشدة".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "جرى خلال المكالمة بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها قضية تايوان والصراع الأوكراني والوضع الراهن مع إيران، إلى جانب إمكانية استيراد الصين النفط والغاز من الولايات المتحدة".
وتابع ترامب: "العلاقة مع الصين، وعلاقتي الشخصية مع الرئيس شي
، علاقة ممتازة للغاية، ونحن ندرك جميعًا مدى أهمية الحفاظ على هذا الوضع. أعتقد أنه سيتم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال السنوات الثلاث المقبلة من رئاستي فيما يتعلق بالرئيس شي وجمهورية الصين الشعبية".
وسبق للرئيس الأمريكي، أن صرح، الأحد الماضي، بأن الولايات المتحدة "تدعو الصين للمشاركة في شراء النفط الفنزويلي"، على حد قوله، وقال ترامب لصحفيين: "نرحّب بمجيء الصين، وسيكون لدينا صفقة رائعة بشأن النفط"، معربًا عن توقعه بأن تقوم الهند أيضًا بشراء النفط الفنزويلي.
وذكر ترامب أن واشنطن "لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات مبيعات النفط الفنزويلي
"، لكنه أعرب عن ثقته في أن الولايات المتحدة وفنزويلا، "تنسجمان جيدًا في الوقت الحالي"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن الأحداث الجيوسياسية في فنزويلا، "تشكل مصدرًا لاضطراب سوق النفط العالمية".