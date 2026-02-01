https://sarabic.ae/20260201/ترامب-يدعو-الصين-لشراء-النفط-الفنزويلي-1109860884.html

ترامب يدعو الصين لشراء النفط الفنزويلي

ترامب يدعو الصين لشراء النفط الفنزويلي

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة "تدعو الصين للمشاركة في شراء النفط الفنزويلي"، على حد قوله. 01.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-01T05:25+0000

2026-02-01T05:25+0000

2026-02-01T05:25+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

فنزويلا

أخبار فنزويلا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101291984_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_34e2e3c6e7055fc2d3ad158aaefd16e1.jpg

وقال ترامب لصحفيين: "نرحّب بمجيء الصين، وسيكون لدينا صفقة رائعة بشأن النفط"، معربًا عن توقعه بأن تقوم الهند أيضًا بشراء النفط الفنزويلي.وذكر ترامب أن واشنطن "لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات مبيعات النفط الفنزويلي"، لكنه أعرب عن ثقته في أن الولايات المتحدة وفنزويلا، "تنسجمان جيدًا في الوقت الحالي"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن الأحداث الجيوسياسية في فنزويلا، "تشكل مصدرًا لاضطراب سوق النفط العالمية".وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أنه في فنزويلا، حيث تقع أكبر احتياطات النفط الخام المؤكدة عالميًا، تدخّل ترامب بشكل مباشر، مع سعي أمريكي للسيطرة على قطاع النفط.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وعُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك للرئيس الفنزويلي وزوجته، حيث نفيا التهم الموجهة إليهما.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي.

https://sarabic.ae/20260201/ترامب-الولايات-المتحدة-لم-تناقش-بعد-حصة-كاراكاس-من-عائدات-النفط-الفنزويلية-فيديو-1109860341.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

فنزويلا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, فنزويلا, أخبار فنزويلا