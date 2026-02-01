ترامب: الولايات المتحدة لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات النفط الفنزويلية.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: الولايات المتحدة لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات النفط الفنزويلية.. فيديو
ترامب: الولايات المتحدة لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات النفط الفنزويلية.. فيديو
ترامب: الولايات المتحدة لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات النفط الفنزويلية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات مبيعات النفط الفنزويلي. 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T04:39+0000
2026-02-01T04:39+0000
العالم
ترامب
فنزويلا
أخبار فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105950817_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3bd20e9c639c6869c1037f52dcf53f85.jpg
وقال ترامب في تصريحات صحافية ندما سئل عن حصة كاراكاس من مبيعات النفط الفنزويلية: "لم نناقش الأمر بعد"، مضيفًا: "نرحب بشراء الصين للنفط".وأعرب ترامب عن ثقته بأن الولايات المتحدة على علاقة جيدة جدًا مع فنزويلا في الوقت الحالي.وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، حيث احتجزت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس واقتادتهما إلى نيويورك.ورفض ترامب إعطاء جدول زمني محدد للمدة التي ستستمر فيها سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا، لكنه صرح بأنها ستتجاوز العام بكثير.
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105950817_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2dd3a7663ac977aa4cc20c6ce44b2239.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, ترامب, فنزويلا, أخبار فنزويلا
العالم, ترامب, فنزويلا, أخبار فنزويلا

ترامب: الولايات المتحدة لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات النفط الفنزويلية.. فيديو

04:39 GMT 01.02.2026
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات مبيعات النفط الفنزويلي.
وقال ترامب في تصريحات صحافية ندما سئل عن حصة كاراكاس من مبيعات النفط الفنزويلية: "لم نناقش الأمر بعد"، مضيفًا: "نرحب بشراء الصين للنفط".
وأعرب ترامب عن ثقته بأن الولايات المتحدة على علاقة جيدة جدًا مع فنزويلا في الوقت الحالي.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، حيث احتجزت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس واقتادتهما إلى نيويورك.
ورفض ترامب إعطاء جدول زمني محدد للمدة التي ستستمر فيها سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا، لكنه صرح بأنها ستتجاوز العام بكثير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
