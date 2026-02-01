https://sarabic.ae/20260201/ترامب-الولايات-المتحدة-لم-تناقش-بعد-حصة-كاراكاس-من-عائدات-النفط-الفنزويلية-فيديو-1109860341.html
ترامب: الولايات المتحدة لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات النفط الفنزويلية.. فيديو
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات مبيعات النفط الفنزويلي.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105950817_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3bd20e9c639c6869c1037f52dcf53f85.jpg
وقال ترامب في تصريحات صحافية ندما سئل عن حصة كاراكاس من مبيعات النفط الفنزويلية: "لم نناقش الأمر بعد"، مضيفًا: "نرحب بشراء الصين للنفط".وأعرب ترامب عن ثقته بأن الولايات المتحدة على علاقة جيدة جدًا مع فنزويلا في الوقت الحالي.وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، حيث احتجزت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس واقتادتهما إلى نيويورك.ورفض ترامب إعطاء جدول زمني محدد للمدة التي ستستمر فيها سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا، لكنه صرح بأنها ستتجاوز العام بكثير.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105950817_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2dd3a7663ac977aa4cc20c6ce44b2239.jpg
