الخارجية: فنزويلا تستقبل مبعوثة ترامب لمناقشة التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081358176_0:89:3192:1884_1920x0_80_0_0_9be3156daf69ca66cab23f1ad0e6cd16.jpg
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081358176_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_a4cba9fd9fd9f295f6fcd0fab244bd22.jpg
أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل بينتو، اليوم الاثنين، أن السلطات الفنزويلية استقبلت الممثلة الأمريكية الخاصة ومبعوثة الرئيس دونالد ترامب، لورا دوغو، في كاراكاس وبحثت معها خارطة طريق للتعاون.
وصرح الوزير عبر قناته على "تلغرام": "استقبلنا الدبلوماسية الأمريكية لورا دوغو، الممثلة الخاصة لـ الولايات المتحدة، في كاراكاس كجزء من أجندة العمل بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية والولايات المتحدة".
ووفقًا لجيل، يعمل الطرفان خلال اتصالاتهما الحالية على "تشكيل خارطة طريق للتفاعل بشأن القضايا ذات الاهتمام الثنائي" و"مناقشة وحل الخلافات القائمة من خلال الحوار الدبلوماسي، القائم على الاحترام المتبادل والقانون الدولي".
ونشرت دوغو الصور الأولى لوصولها إلى كاراكاس
، حيث يهدف الغرض من زيارتها إلى إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة في الجمهورية البوليفارية.
وفي الصور التي نُشرت على صفحة السفارة الأمريكية في فنزويلا، تظهر دوغو وهي تخرج من طائرة على سجادة حمراء وتسير على المدرج، برفقة مجموعة من الأشخاص، يُفترض أنهم دبلوماسيون ورجال أمن أميركيون.
وكانت الولايات المتحدة قد عينت في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني، دوغو، السفيرة السابقة لدى نيكاراغوا وهندوراس، في منصب القائمة بالأعمال لوحدة الشؤون الفنزويلية في السفارة الأمريكية بكولومبيا.
وأوضح موقع السفارة الأمريكية في فنزويلا أن دوغو خدمت أيضًا في المكسيك، والسلفادور، وتركيا، ومصر.
يُذكر أن سفارة الولايات المتحدة في كاراكاس مغلقة منذ عام 2019.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق
على فنزويلا، حيث احتجزت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته
سيليا فلوريس واقتادتهما إلى نيويورك. ورفض ترامب إعطاء جدول زمني محدد للمدة التي ستستمر فيها سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا، لكنه صرح بأنها ستتجاوز العام بكثير.