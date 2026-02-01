الخارجية: فنزويلا تستقبل مبعوثة ترامب لمناقشة التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية: فنزويلا تستقبل مبعوثة ترامب لمناقشة التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة
أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل بينتو، اليوم الاثنين، أن السلطات الفنزويلية استقبلت الممثلة الأمريكية الخاصة ومبعوثة الرئيس دونالد ترامب، لورا دوغو، في كاراكاس وبحثت معها خارطة طريق للتعاون.
وصرح الوزير عبر قناته على "تلغرام": "استقبلنا الدبلوماسية الأمريكية لورا دوغو، الممثلة الخاصة لـ الولايات المتحدة، في كاراكاس كجزء من أجندة العمل بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية والولايات المتحدة".
ووفقًا لجيل، يعمل الطرفان خلال اتصالاتهما الحالية على "تشكيل خارطة طريق للتفاعل بشأن القضايا ذات الاهتمام الثنائي" و"مناقشة وحل الخلافات القائمة من خلال الحوار الدبلوماسي، القائم على الاحترام المتبادل والقانون الدولي".
ونشرت دوغو الصور الأولى لوصولها إلى كاراكاس، حيث يهدف الغرض من زيارتها إلى إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة في الجمهورية البوليفارية.
وفي الصور التي نُشرت على صفحة السفارة الأمريكية في فنزويلا، تظهر دوغو وهي تخرج من طائرة على سجادة حمراء وتسير على المدرج، برفقة مجموعة من الأشخاص، يُفترض أنهم دبلوماسيون ورجال أمن أميركيون.
وكانت الولايات المتحدة قد عينت في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني، دوغو، السفيرة السابقة لدى نيكاراغوا وهندوراس، في منصب القائمة بالأعمال لوحدة الشؤون الفنزويلية في السفارة الأمريكية بكولومبيا.
وأوضح موقع السفارة الأمريكية في فنزويلا أن دوغو خدمت أيضًا في المكسيك، والسلفادور، وتركيا، ومصر.
يُذكر أن سفارة الولايات المتحدة في كاراكاس مغلقة منذ عام 2019.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، حيث احتجزت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس واقتادتهما إلى نيويورك. ورفض ترامب إعطاء جدول زمني محدد للمدة التي ستستمر فيها سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا، لكنه صرح بأنها ستتجاوز العام بكثير.
