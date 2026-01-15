الخارجية الروسية: احتجاز مادورو ينتهك الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260115/الخارجية-الروسية-احتجاز-مادورو-ينتهك-الالتزامات-القانونية-الدولية-للولايات-المتحدة-1109276043.html
الخارجية الروسية: احتجاز مادورو ينتهك الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة
الخارجية الروسية: احتجاز مادورو ينتهك الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة ينتهك الالتزامات... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T16:10+0000
2026-01-15T16:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فنزويلا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا: "وفقا لقاعدة القانون الدولي المعترف بها عالميا على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، يتمتع نيكولاس مادورو، كرئيس للدولة، بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، باستثناء فنزويلا بالطبع".وتابعت زاخاروفا: "الفكرة المزعومة بأن نيكولاس مادورو توقف عن ممارسة صلاحياته الرئاسية وبالتالي فقد حصانته لا يمكن أخذها في الاعتبار، لأن عزله من منصبه حدث نتيجة لعملية عسكرية غير قانونية قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها".وقال لافروف، ردا على سؤال حول العلاقات الروسية الفنزويلية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الناميبية سلمى أشيبالا موسوي: "لدينا تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية الجيدة مع فنزويلا، نحن ملتزمون بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها".وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
https://sarabic.ae/20260114/لافروف-العملية-الأمريكية-في-فنزويلا-ليست-قانونية-1109226160.html
https://sarabic.ae/20260109/رئيسة-فنزويلا-بالوكالة-سنتصدى-للعدوان-الأمريكي-بالدبلوماسية-1109076493.html
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية: احتجاز مادورو ينتهك الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة

16:10 GMT 15.01.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة ينتهك الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة.
وقالت زاخاروفا: "وفقا لقاعدة القانون الدولي المعترف بها عالميا على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، يتمتع نيكولاس مادورو، كرئيس للدولة، بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، باستثناء فنزويلا بالطبع".

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية: "لذلك، حتى تجاهل مسألة الاستخدام غير المشروع للقوة المسلحة... إن حقيقة اختطافه واحتجازه تنتهك بشكل صارخ الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة، وأي قرارات قضائية ستكون غير قانونية بنفس القدر، ما لم تتذكر المحكمة الأمريكية القانون الدولي وتقرر الإفراج، إذا جاز التعبير، لا أستطيع حتى أن أقول المقبوض عليه أو المتهم".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
لافروف: العملية الأمريكية في فنزويلا انتهاك صارخ للقانون الدولي
أمس, 10:56 GMT
وتابعت زاخاروفا: "الفكرة المزعومة بأن نيكولاس مادورو توقف عن ممارسة صلاحياته الرئاسية وبالتالي فقد حصانته لا يمكن أخذها في الاعتبار، لأن عزله من منصبه حدث نتيجة لعملية عسكرية غير قانونية قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موقف روسيا من فنزويلا، ثابت ويستند إلى مبدأ السلامة الإقليمية للدول، مشيرًا إلى أن العملية الأمريكية في فنزويلا، انتهاك صارخ للقانون الدولي.
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز والتي أدت اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد، بعد الهجمات الأمريكية على البلاد واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى للعدوان الأمريكي بالدبلوماسية
9 يناير, 23:17 GMT
وقال لافروف، ردا على سؤال حول العلاقات الروسية الفنزويلية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الناميبية سلمى أشيبالا موسوي: "لدينا تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية الجيدة مع فنزويلا، نحن ملتزمون بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها".
وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
