الخارجية الروسية: احتجاز مادورو ينتهك الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة ينتهك الالتزامات
وقالت زاخاروفا: "وفقا لقاعدة القانون الدولي المعترف بها عالميا على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، يتمتع نيكولاس مادورو، كرئيس للدولة، بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، باستثناء فنزويلا بالطبع".وتابعت زاخاروفا: "الفكرة المزعومة بأن نيكولاس مادورو توقف عن ممارسة صلاحياته الرئاسية وبالتالي فقد حصانته لا يمكن أخذها في الاعتبار، لأن عزله من منصبه حدث نتيجة لعملية عسكرية غير قانونية قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها".وقال لافروف، ردا على سؤال حول العلاقات الروسية الفنزويلية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الناميبية سلمى أشيبالا موسوي: "لدينا تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية الجيدة مع فنزويلا، نحن ملتزمون بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها".وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة ينتهك الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة.
وقالت زاخاروفا: "وفقا لقاعدة القانون الدولي المعترف بها عالميا على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، يتمتع نيكولاس مادورو، كرئيس للدولة، بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، باستثناء فنزويلا بالطبع".
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية: "لذلك، حتى تجاهل مسألة الاستخدام غير المشروع للقوة المسلحة... إن حقيقة اختطافه واحتجازه تنتهك بشكل صارخ الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة، وأي قرارات قضائية ستكون غير قانونية بنفس القدر، ما لم تتذكر المحكمة الأمريكية القانون الدولي وتقرر الإفراج، إذا جاز التعبير، لا أستطيع حتى أن أقول المقبوض عليه أو المتهم".
وتابعت زاخاروفا: "الفكرة المزعومة بأن نيكولاس مادورو توقف عن ممارسة صلاحياته الرئاسية وبالتالي فقد حصانته لا يمكن أخذها في الاعتبار، لأن عزله من منصبه حدث نتيجة لعملية عسكرية غير قانونية
قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موقف روسيا من فنزويلا، ثابت ويستند إلى مبدأ السلامة الإقليمية للدول، مشيرًا إلى أن العملية الأمريكية في فنزويلا، انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقال لافروف، ردا على سؤال حول العلاقات الروسية الفنزويلية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الناميبية سلمى أشيبالا موسوي: "لدينا تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية الجيدة مع فنزويلا
، نحن ملتزمون بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها".
وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.