لافروف: العملية الأمريكية في فنزويلا انتهاك صارخ للقانون الدولي

وقال لافروف، ردا على سؤال حول العلاقات الروسية الفنزويلية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الناميبية سلمى أشيبالا موسوي: "لدينا تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية الجيدة مع فنزويلا، نحن ملتزمون بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها".وأضاف: "موقفنا ثابت، هذا الموقف مبدئي ويستند إلى مبادئ احترام سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها، والتي تمثل حكوماتها بطبيعة الحال مصالح جميع شعوبها، وفنزويلا كانت تحديدًا من هذه الدول، ولذلك فإن تقييمنا الأساسي للعملية غير القانونية، التي نفذتها الولايات المتحدة لا يزال قائمًا. وتشاركنا هذا التقييم الغالبية العظمى من دول العالم، دول الجنوب العالمي ودول الشرق العالمي".وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "دول أوروبا الغربية وحلفاء واشنطن الآخرين هم وحدهم من يحاولون بوقاحة التهرب من إجراء تقييمات جوهرية، على الرغم من أنه من الواضح للجميع أننا نتحدث عن انتهاك صارخ للقانون الدولي (من قبل الولايات المتحدة)".وبشأن الوضع في طهران، قال لافروف: "لا أعتقد أن أي طرف ثالث قادر على تغيير طبيعة العلاقات الأساسية بين موسكو وطهران. هذه الطبيعة مبنية على الاتفاقيات المبرمة بين رئيسي روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي تخدم مصالح الدولتين والشعبين".وقال: "كانت الاجتماعات (في روسيا مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف) جادة وملموسة، وكان الهدف منها معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية والاتفاق على سبل التغلب عليها. وإلا، فلا يمكن توقع سلام مستدام طويل الأمد".تاكر كارلسون: الولايات المتحدة لم تعد تملك الحق في انتقاد روسياإعلام: موارد أمريكا العسكرية محدودة لمهاجمة إيران

