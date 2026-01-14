عربي
لافروف: العملية الأمريكية في فنزويلا انتهاك صارخ للقانون الدولي
لافروف: العملية الأمريكية في فنزويلا انتهاك صارخ للقانون الدولي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موقف روسيا من فنزويلا، ثابت ويستند إلى مبدأ السلامة الإقليمية للدول، مشيرًا إلى أن العملية الأمريكية...
وقال لافروف، ردا على سؤال حول العلاقات الروسية الفنزويلية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الناميبية سلمى أشيبالا موسوي: "لدينا تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية الجيدة مع فنزويلا، نحن ملتزمون بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها".وأضاف: "موقفنا ثابت، هذا الموقف مبدئي ويستند إلى مبادئ احترام سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها، والتي تمثل حكوماتها بطبيعة الحال مصالح جميع شعوبها، وفنزويلا كانت تحديدًا من هذه الدول، ولذلك فإن تقييمنا الأساسي للعملية غير القانونية، التي نفذتها الولايات المتحدة لا يزال قائمًا. وتشاركنا هذا التقييم الغالبية العظمى من دول العالم، دول الجنوب العالمي ودول الشرق العالمي".وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "دول أوروبا الغربية وحلفاء واشنطن الآخرين هم وحدهم من يحاولون بوقاحة التهرب من إجراء تقييمات جوهرية، على الرغم من أنه من الواضح للجميع أننا نتحدث عن انتهاك صارخ للقانون الدولي (من قبل الولايات المتحدة)".وبشأن الوضع في طهران، قال لافروف: "لا أعتقد أن أي طرف ثالث قادر على تغيير طبيعة العلاقات الأساسية بين موسكو وطهران. هذه الطبيعة مبنية على الاتفاقيات المبرمة بين رئيسي روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي تخدم مصالح الدولتين والشعبين".وقال: "كانت الاجتماعات (في روسيا مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف) جادة وملموسة، وكان الهدف منها معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية والاتفاق على سبل التغلب عليها. وإلا، فلا يمكن توقع سلام مستدام طويل الأمد".تاكر كارلسون: الولايات المتحدة لم تعد تملك الحق في انتقاد روسياإعلام: موارد أمريكا العسكرية محدودة لمهاجمة إيران
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موقف روسيا من فنزويلا، ثابت ويستند إلى مبدأ السلامة الإقليمية للدول، مشيرًا إلى أن العملية الأمريكية في فنزويلا، انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقال لافروف، ردا على سؤال حول العلاقات الروسية الفنزويلية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الناميبية سلمى أشيبالا موسوي: "لدينا تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية الجيدة مع فنزويلا، نحن ملتزمون بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها".
وأضاف: "موقفنا ثابت، هذا الموقف مبدئي ويستند إلى مبادئ احترام سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها، والتي تمثل حكوماتها بطبيعة الحال مصالح جميع شعوبها، وفنزويلا كانت تحديدًا من هذه الدول، ولذلك فإن تقييمنا الأساسي للعملية غير القانونية، التي نفذتها الولايات المتحدة لا يزال قائمًا. وتشاركنا هذا التقييم الغالبية العظمى من دول العالم، دول الجنوب العالمي ودول الشرق العالمي".

وتابع: "لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث لاحقاً. لكن في هذه المرحلة، نرى أن القيادة الفنزويلية تدافع عن أولوياتها الوطنية وسيادتها الوطنية، وعن ضرورة مشاركتها في العلاقات الدولية كدولة متساوية في السيادة والاستقلال. آمل بصدق أن يبادل جميع المهتمين بالعلاقات مع فنزويلا، بما في ذلك الولايات المتحدة، هذه المبادئ ويحترموها، والتي أرى أنها يجب أن تكون عالمية".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "دول أوروبا الغربية وحلفاء واشنطن الآخرين هم وحدهم من يحاولون بوقاحة التهرب من إجراء تقييمات جوهرية، على الرغم من أنه من الواضح للجميع أننا نتحدث عن انتهاك صارخ للقانون الدولي (من قبل الولايات المتحدة)".
وبشأن الوضع في طهران، قال لافروف: "لا أعتقد أن أي طرف ثالث قادر على تغيير طبيعة العلاقات الأساسية بين موسكو وطهران. هذه الطبيعة مبنية على الاتفاقيات المبرمة بين رئيسي روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي تخدم مصالح الدولتين والشعبين".
Сотрудник НАБУ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
إعلام: مداهمات لمكافحة الفساد تطال قيادات سياسية بارزة في أوكرانيا
أمس, 22:25 GMT
وبشأن المفاوضات بشأن أوكرانيا، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تعليقه على التقارير التي تتحدث عن زيارة محتملة لموسكو من قبل المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، في يناير/ كانون الثاني الجاري، أن "روسيا منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، إذا كانت جادة".
وقال: "كانت الاجتماعات (في روسيا مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف) جادة وملموسة، وكان الهدف منها معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية والاتفاق على سبل التغلب عليها. وإلا، فلا يمكن توقع سلام مستدام طويل الأمد".
تاكر كارلسون: الولايات المتحدة لم تعد تملك الحق في انتقاد روسيا
إعلام: موارد أمريكا العسكرية محدودة لمهاجمة إيران
