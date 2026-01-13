عربي
إعلام: مداهمات لمكافحة الفساد تطال قيادات سياسية بارزة في أوكرانيا
إعلام: مداهمات لمكافحة الفساد تطال قيادات سياسية بارزة في أوكرانيا

22:25 GMT 13.01.2026
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، الأربعاءـ أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد (نابو) والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (ساب) نفذا عمليات تفتيش بحق زعيمة حزب "باتكيفشينا" يوليا تيموشينكو، ورئيس كتلة حزب "خادم الشعب" بزعامة فلاديمير زيلينسكي في البرلمان دافيد أراهاميا.
وقال موقع "أوبوزريفاتيل" الأوكراني: "بحسب معلوماتنا، تجري عمليات تفتيش لدى زعيمة اتحاد عموم أوكرانيا باتكيفشينا يوليا تيموشينكو، ورئيس كتلة خادم الشعب دافيد أراهاميا".
وأكد النائب أليكسي غونتشارينكو (مدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين، وصدر بحقه حكم غيابي في روسيا) صحة المعلومات المتعلقة بتيموشينكو، مضيفا أن السياسية أجرت، بحسب مزاعمه، مفاوضات مع أعضاء في البرلمان للانضمام إلى كتلتها مقابل مبالغ مالية.
وكانت هيئات مكافحة الفساد في البلاد قد أعلنت، الثلاثاء، أنها كشفت نائبا عرض منافع غير مشروعة على نواب آخرين مقابل التصويت لصالح مشاريع قوانين.
