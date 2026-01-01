https://sarabic.ae/20260101/زيلينسكي-يقيل-رئيس-هيئة-الأوراق-المالية-بعد-فضيحة-فساد-كبرى-في-أوكرانيا-1108784278.html
زيلينسكي يقيل رئيس هيئة الأوراق المالية بعد فضيحة فساد كبرى في أوكرانيا
زيلينسكي يقيل رئيس هيئة الأوراق المالية بعد فضيحة فساد كبرى في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أصدر فولوديمير زيلينسكي مرسومًا يقضي بإقالة روسلان ماغوميدوف من منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الوطنية في أوكرانيا، وفقًا للمرسوم المؤرخ في 31... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T01:17+0000
2026-01-01T01:17+0000
2026-01-01T01:17+0000
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
وقال النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك عبر قناته على تطبيق "تلغرام" إن ماغوميدوف كان مقربًا من أندريه يرماك، الذي شغل سابقًا منصب رئيس مكتب زيلينسكي. وفي وقت لاحق، عيّن زيلينسكي أوليكسي سيمينيوك رئيسًا جديدًا للهيئة.وتأتي هذه الإقالة على خلفية فضيحة فساد كبرى اندلعت في أوكرانيا خلال نوفمبر الماضي، حين كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن مخطط فساد في قطاع الطاقة، ووجّه اتهامات لسبعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في الشبكة الإجرامية وراء هذا المخطط، من بينهم تيمور مينديتش، المقرب من زيلينسكي.وفي أعقاب ذلك، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش ومموله الرئيسي، رجل الأعمال أوليكساندر تسوكيرمان، وأُلقي القبض على نائب رئيس الوزراء السابق أوليكسي تشيرنيشوف، فيما أُقيلت وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك ووزير العدل غيرمان غالوشينكو.كما خضع أندريه يرماك، حين كان رئيس مكتب زيلينسكي، لتفتيش منزله من قبل المكتب الوطني لمكافحة الفساد في 28 نوفمبر، قبل أن يقدّم استقالته في اليوم نفسه.
https://sarabic.ae/20251230/خبير-أمريكي-زيلينسكي-يواجه-عزلة-متزايدة-بسبب-فضائح-الفساد--1108741115.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يقيل رئيس هيئة الأوراق المالية بعد فضيحة فساد كبرى في أوكرانيا
أصدر فولوديمير زيلينسكي مرسومًا يقضي بإقالة روسلان ماغوميدوف من منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الوطنية في أوكرانيا، وفقًا للمرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر، من دون توضيح أسباب الإقالة.
وقال النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك عبر قناته على تطبيق "تلغرام" إن ماغوميدوف كان مقربًا من أندريه يرماك، الذي شغل سابقًا منصب رئيس مكتب زيلينسكي. وفي وقت لاحق، عيّن زيلينسكي أوليكسي سيمينيوك رئيسًا جديدًا للهيئة.
30 ديسمبر 2025, 19:45 GMT
وتأتي هذه الإقالة على خلفية فضيحة فساد كبرى اندلعت في أوكرانيا خلال نوفمبر الماضي، حين كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن مخطط فساد في قطاع الطاقة، ووجّه اتهامات لسبعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في الشبكة الإجرامية وراء هذا المخطط، من بينهم تيمور مينديتش، المقرب من زيلينسكي.
وفي أعقاب ذلك، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش ومموله الرئيسي، رجل الأعمال أوليكساندر تسوكيرمان، وأُلقي القبض على نائب رئيس الوزراء السابق أوليكسي تشيرنيشوف، فيما أُقيلت وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك ووزير العدل غيرمان غالوشينكو.
كما خضع أندريه يرماك، حين كان رئيس مكتب زيلينسكي، لتفتيش منزله من قبل المكتب الوطني لمكافحة الفساد في 28 نوفمبر، قبل أن يقدّم استقالته في اليوم نفسه.