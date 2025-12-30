https://sarabic.ae/20251230/خبير-أمريكي-زيلينسكي-يواجه-عزلة-متزايدة-بسبب-فضائح-الفساد--1108741115.html

خبير أمريكي: زيلينسكي يواجه عزلة متزايدة بسبب فضائح الفساد

أفاد إيرل راسموسن، نائب الرئيس السابق لـ"مركز أوراسيا" في واشنطن، بأن فلاديمير زيلينسكي يواجه مزيدًا من العزلة بسبب فضائح الفساد في أوكرانيا.

وأضاف راسموسن لوكالة "سبوتنيك": "زيلينسكي في وضع صعب. يبدو أن تفاصيل جديدة لفضائح الفساد تتكشف، وهذا سيزيد من عزلته".وأشار راسموسن إلى أن الخطوات الصغيرة يجب أن تفضي في النهاية إلى تسوية سلمية. وفي الوقت نفسه، حذر من أنه إذا طال أمد العملية، فقد تواجه أوكرانيا عواقب وخيمة.وقبل اجتماعه مع زيلينسكي، قال الرئيس ترامب أنه أجرى محادثة هاتفية "جيدة ومثمرة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي صباح اليوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أفاد النائب الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، بأن عناصر من مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، دخلوا مبنى الحكومة.وكان مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، أعلن في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تنفيذه عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة. ونشر المكتب عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، صورة لأكياس مليئة برزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال عملية خاصة.وفي غضون ذلك، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن مكتب مكافحة الفساد، يُجري عمليات تفتيش في منزل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، وفي شركة "إينيرغوآتوم".وبعد ذلك، نشر مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، مقتطفات من تسجيلات صوتية في قضية فساد بقطاع الطاقة، تضمنت محادثات بين مينديتش وممثل شركة "إينيرغوآتوم"، دميتري باسوف، وإيغور ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة السابق.زيلينسكي يقيل يرماك من مجلس الأمن والدفاع الأوكراني وسط فضيحة فساد هي الأكبر في تاريخ البلادخبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميع

