أفاد إيرل راسموسن، نائب الرئيس السابق لـ"مركز أوراسيا" في واشنطن، بأن فلاديمير زيلينسكي يواجه مزيدًا من العزلة بسبب فضائح الفساد في أوكرانيا. 30.12.2025
وأضاف راسموسن لوكالة "سبوتنيك": "زيلينسكي في وضع صعب. يبدو أن تفاصيل جديدة لفضائح الفساد تتكشف، وهذا سيزيد من عزلته".وأشار راسموسن إلى أن الخطوات الصغيرة يجب أن تفضي في النهاية إلى تسوية سلمية. وفي الوقت نفسه، حذر من أنه إذا طال أمد العملية، فقد تواجه أوكرانيا عواقب وخيمة.وقبل اجتماعه مع زيلينسكي، قال الرئيس ترامب أنه أجرى محادثة هاتفية "جيدة ومثمرة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي صباح اليوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أفاد النائب الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، بأن عناصر من مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، دخلوا مبنى الحكومة.وكان مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، أعلن في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تنفيذه عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة. ونشر المكتب عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، صورة لأكياس مليئة برزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال عملية خاصة.وفي غضون ذلك، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن مكتب مكافحة الفساد، يُجري عمليات تفتيش في منزل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، وفي شركة "إينيرغوآتوم".وبعد ذلك، نشر مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، مقتطفات من تسجيلات صوتية في قضية فساد بقطاع الطاقة، تضمنت محادثات بين مينديتش وممثل شركة "إينيرغوآتوم"، دميتري باسوف، وإيغور ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة السابق.
وأضاف راسموسن لوكالة "سبوتنيك": "زيلينسكي في وضع صعب. يبدو أن تفاصيل جديدة لفضائح الفساد تتكشف، وهذا سيزيد من عزلته".
وأعرب عن ثقته بأن روسيا لن تدعم ما يسمى "خطة السلام" التي اقترحتها أوكرانيا، وشدد راسموسن أن "زيلينسكي بحاجة إلى بدء مفاوضات مباشرة مع موسكو، وأن يتقبل أيضا حقائق الوضع على أرض الواقع".
وأشار راسموسن إلى أن الخطوات الصغيرة يجب أن تفضي في النهاية إلى تسوية سلمية. وفي الوقت نفسه، حذر من أنه إذا طال أمد العملية، فقد تواجه أوكرانيا عواقب وخيمة.
في 28 ديسمبر/كانون الأول، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع زيلينسكي في مقر إقامته مارالاغو في فلوريدا. وعقب محادثاتهما الثنائية، أجرى ترامب وزيلينسكي محادثة هاتفية مع قادة أوروبيين.
وقبل اجتماعه مع زيلينسكي، قال الرئيس ترامب أنه أجرى محادثة هاتفية "جيدة ومثمرة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي صباح اليوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أفاد النائب الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، بأن عناصر من مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، دخلوا مبنى الحكومة.
وأوضح أنه خلال الأيام المقبلة، قد يُصدر المكتب ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، مذكرات اتهام لعدد من نواب حزب "خادم الشعب"، الذين تم ضبطهم وهم يتلقون "مدفوعات غير رسمية من صندوق أسود".
وكان مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، أعلن في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تنفيذه عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة. ونشر المكتب عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، صورة لأكياس مليئة برزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال عملية خاصة.
وفي غضون ذلك، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن مكتب مكافحة الفساد، يُجري عمليات تفتيش في منزل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، وفي شركة "إينيرغوآتوم".
بدورها، أفادت صحيفة "أوكرينسكايا برافدا"، نقلًا عن مصدر في جهات إنفاذ القانون، بأن "ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أجروا أيضًا عمليات تفتيش في منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك زيلينسكي، والذي اتضح أنه فرّ من أوكرانيا بالفعل".
وبعد ذلك، نشر مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، مقتطفات من تسجيلات صوتية في قضية فساد بقطاع الطاقة، تضمنت محادثات بين مينديتش وممثل شركة "إينيرغوآتوم"، دميتري باسوف، وإيغور ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة السابق.