خبير أمريكي: زيلينسكي يواجه عزلة متزايدة بسبب فضائح الفساد

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
19:45 GMT 30.12.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد إيرل راسموسن، نائب الرئيس السابق لـ"مركز أوراسيا" في واشنطن، بأن فلاديمير زيلينسكي يواجه مزيدًا من العزلة بسبب فضائح الفساد في أوكرانيا.
وأضاف راسموسن لوكالة "سبوتنيك": "زيلينسكي في وضع صعب. يبدو أن تفاصيل جديدة لفضائح الفساد تتكشف، وهذا سيزيد من عزلته".

وأعرب عن ثقته بأن روسيا لن تدعم ما يسمى "خطة السلام" التي اقترحتها أوكرانيا، وشدد راسموسن أن "زيلينسكي بحاجة إلى بدء مفاوضات مباشرة مع موسكو، وأن يتقبل أيضا حقائق الوضع على أرض الواقع".

البرلمان الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
فضيحة فساد تهز البرلمان الأوكراني.. تحقيقات تطال نوابا مقربين من زيلينسكي
27 ديسمبر, 12:34 GMT
وأشار راسموسن إلى أن الخطوات الصغيرة يجب أن تفضي في النهاية إلى تسوية سلمية. وفي الوقت نفسه، حذر من أنه إذا طال أمد العملية، فقد تواجه أوكرانيا عواقب وخيمة.

في 28 ديسمبر/كانون الأول، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع زيلينسكي في مقر إقامته مارالاغو في فلوريدا. وعقب محادثاتهما الثنائية، أجرى ترامب وزيلينسكي محادثة هاتفية مع قادة أوروبيين.

وقبل اجتماعه مع زيلينسكي، قال الرئيس ترامب أنه أجرى محادثة هاتفية "جيدة ومثمرة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
زيلينسكي يقيل يرماك من مجلس الأمن والدفاع الأوكراني وسط فضيحة فساد هي الأكبر في تاريخ البلاد
5 ديسمبر, 23:32 GMT
وفي صباح اليوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أفاد النائب الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، بأن عناصر من مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، دخلوا مبنى الحكومة.

وأوضح أنه خلال الأيام المقبلة، قد يُصدر المكتب ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، مذكرات اتهام لعدد من نواب حزب "خادم الشعب"، الذين تم ضبطهم وهم يتلقون "مدفوعات غير رسمية من صندوق أسود".

وكان مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، أعلن في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تنفيذه عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة. ونشر المكتب عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، صورة لأكياس مليئة برزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال عملية خاصة.
مسيرة المحتجين ضد الفساد في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
خبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميع
5 ديسمبر, 13:37 GMT
وفي غضون ذلك، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن مكتب مكافحة الفساد، يُجري عمليات تفتيش في منزل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، وفي شركة "إينيرغوآتوم".

بدورها، أفادت صحيفة "أوكرينسكايا برافدا"، نقلًا عن مصدر في جهات إنفاذ القانون، بأن "ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أجروا أيضًا عمليات تفتيش في منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك زيلينسكي، والذي اتضح أنه فرّ من أوكرانيا بالفعل".

وبعد ذلك، نشر مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، مقتطفات من تسجيلات صوتية في قضية فساد بقطاع الطاقة، تضمنت محادثات بين مينديتش وممثل شركة "إينيرغوآتوم"، دميتري باسوف، وإيغور ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة السابق.
زيلينسكي يقيل يرماك من مجلس الأمن والدفاع الأوكراني وسط فضيحة فساد هي الأكبر في تاريخ البلاد
خبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميع
