زيلينسكي يقيل يرماك من مجلس الأمن والدفاع الأوكراني وسط فضيحة فساد هي الأكبر في تاريخ البلاد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
زيلينسكي يقيل يرماك من مجلس الأمن والدفاع الأوكراني وسط فضيحة فساد هي الأكبر في تاريخ البلاد
أصدر فلاديمير زيلينسكي مرسوماً يقضي بإزالة أندريه يِرماك، مدير مكتبه السابق، من عضوية مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، وفق ما جاء في وثيقة رسمية نُشرت على...
ونصّ المرسوم على: "إزالة أ. يِرماك من تشكيلة مجلس الأمن والدفاع القومي".وتأتي هذه القرارات بعد أسبوع من إقالة يِرماك في 28 نوفمبر، عقب مداهمة منزله من قبل مكتب مكافحة الفساد الأوكراني (NABU)، ضمن فضيحة فساد واسعة النطاق طالت قطاع الطاقة في البلاد، وتورط فيها عدد من المقربين من الرئيس.وشهد نوفمبر تفجّر واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ أوكرانيا، إذ كشف NABU عن مخطط فساد ضخم في قطاع الطاقة، تورط فيه تيمور مينديتش، أحد أقرب حلفاء زيلينسكي.وقد وُجهت اتهامات لسبعة أشخاص ضمن الشبكة الإجرامية المفترضة، وردّ زيلينسكي بفرض عقوبات على مينديتش ومموله البارز أولكسندر تسوكيرمان.كما شملت تداعيات الفضيحة اعتقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني السابق أليكسي تشيرنيشوف، وإقالة وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك ووزير العدل هيرمان غالوشينكو، في إطار حملة تطهير تقول كييف إنها تهدف لمواجهة الفساد المتجذر داخل مؤسسات الدولة.
https://sarabic.ae/20251205/خبير-الفساد-وتقاسم-الأموال-التي-تأتي-إلى-أوكرانيا-بات-منفعة-مشتركة-للجميع--1107854775.html
23:32 GMT 05.12.2025
أصدر فلاديمير زيلينسكي مرسوماً يقضي بإزالة أندريه يِرماك، مدير مكتبه السابق، من عضوية مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، وفق ما جاء في وثيقة رسمية نُشرت على موقع الرئاسة الأوكرانية.
ونصّ المرسوم على: "إزالة أ. يِرماك من تشكيلة مجلس الأمن والدفاع القومي".
وفي مرسوم آخر، قرر زيلينسكي أيضاً استبعاد يِرماك من هيئة أركان القائد العام، في خطوة تعمّق الإطاحة به من مواقع النفوذ الأمني والسياسي داخل الدولة.
وتأتي هذه القرارات بعد أسبوع من إقالة يِرماك في 28 نوفمبر، عقب مداهمة منزله من قبل مكتب مكافحة الفساد الأوكراني (NABU)، ضمن فضيحة فساد واسعة النطاق طالت قطاع الطاقة في البلاد، وتورط فيها عدد من المقربين من الرئيس.
وشهد نوفمبر تفجّر واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ أوكرانيا، إذ كشف NABU عن مخطط فساد ضخم في قطاع الطاقة، تورط فيه تيمور مينديتش، أحد أقرب حلفاء زيلينسكي.
مسيرة المحتجين ضد الفساد في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
خبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميع
13:37 GMT
وقد وُجهت اتهامات لسبعة أشخاص ضمن الشبكة الإجرامية المفترضة، وردّ زيلينسكي بفرض عقوبات على مينديتش ومموله البارز أولكسندر تسوكيرمان.
كما شملت تداعيات الفضيحة اعتقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني السابق أليكسي تشيرنيشوف، وإقالة وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك ووزير العدل هيرمان غالوشينكو، في إطار حملة تطهير تقول كييف إنها تهدف لمواجهة الفساد المتجذر داخل مؤسسات الدولة.
