خبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميع
خبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميع
علّق الباحث في الشأن الدولي من روسيا، الدكتور سمير أيوب، على تصريح وزير خارجية المجر حول أن الفساد في بروكسل واسع النطاق تماما كما في أوكرانيا، مؤكدا أن
وقال أيوب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "من كرس سياسة الفساد هي إدارة الرئيس جو بايدن سابقا وابنه الذي كان له علاقات اقتصادية وشركات في أوكرانيا"، لافتا إلى أن "الفساد وتقاسم الأموال، التي تأتي إلى أوكرانيا، أصبح منفعة مشتركة للجميع، لذلك هناك تغطية عامة على هذه المسألة وعدم محاكمة ومحاسبة".وتابع أيوب: "مسألة الفساد اغتاظت الولايات المتحدة منها، إذ لا يمكن فصل ما يجري من فضائح وعمليات فساد عن الخطة التي يطرحها ترامب، فهذه بحد ذاتها تحرج القادة الأوروبيين"، مؤكدا أن "وقف الإمدادات ليس هزيمة لأوكرانيا بل للدول الأوروبية".واستبعد أيوب أن "يكون هناك قبولا نهائيا لخطة ترامب من قبل الدول الأوروبية، إلا إذا كان هناك تقدما متسارعا على مختلف الجبهات"، كاشفا أن "الدول الأوروبية وخاصة الاتحاد الأوروبي يحاولون الصاق التهم ببعض الأشخاص للهروب من الحقيقة، وبالتالي استقالة موغيريني لا يعني نهاية الفساد بل محاولة لتضليل الرأي العام الأوروبي على أن محاربة الفساد مستمرة ويمكن القضاء عليها".ورأى أيوب أن "هناك فوضى سياسة في أوروبا واختلاف في الكثير من وجهات النظر بين الدول الأوروبية نفسها"، لافتا إلى "وضع مزري تتعرض له أوروبا في ظل عدم وجود حكماء لهم نظرة استراتيجية للاستمرار في سياسة تخدم المصالح الأوروبية".
خبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميع
علّق الباحث في الشأن الدولي من روسيا، الدكتور سمير أيوب، على تصريح وزير خارجية المجر حول أن الفساد في بروكسل واسع النطاق تماما كما في أوكرانيا، مؤكدا أن "تصريحه عن هذا الوضع يؤدي إلى حيرة من يعلم الفساد للآخر، هل أوروبا تعلم أوكرانيا أم العكس".
وقال أيوب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "من كرس سياسة الفساد هي إدارة الرئيس جو بايدن سابقا وابنه الذي كان له علاقات اقتصادية وشركات في أوكرانيا"، لافتا إلى أن "الفساد وتقاسم الأموال
، التي تأتي إلى أوكرانيا، أصبح منفعة مشتركة للجميع، لذلك هناك تغطية عامة على هذه المسألة وعدم محاكمة ومحاسبة".
وأضاف: "في أوكرانيا وبعض القادة الأوروبيين يعتبرون أن ازدهار الفساد جزء من التطور الاقتصادي على حساب شعوبهم والمصلحة العامة، وإذا لم تتم المحاسبة سيتوسع الفساد بشكل كبير".
وتابع أيوب: "مسألة الفساد اغتاظت الولايات المتحدة منها، إذ لا يمكن فصل ما يجري من فضائح وعمليات فساد عن الخطة التي يطرحها ترامب، فهذه بحد ذاتها تحرج القادة الأوروبيين"، مؤكدا أن "وقف الإمدادات ليس هزيمة لأوكرانيا بل للدول الأوروبية".
وشدد على أن "أوروبا التي ضحت بمصالحها الاقتصادية من أجل الانجرار وراء سياسة معادية لروسيا، باتت تدفع أثمانا باهظة، لذلك مسألة الفساد ستكون استثنائية بالنسبة لها".
واستبعد أيوب أن "يكون هناك قبولا نهائيا لخطة ترامب من قبل الدول الأوروبية، إلا إذا كان هناك تقدما متسارعا على مختلف الجبهات"، كاشفا أن "الدول الأوروبية وخاصة الاتحاد الأوروبي يحاولون الصاق التهم ببعض الأشخاص للهروب من الحقيقة، وبالتالي استقالة موغيريني لا يعني نهاية الفساد بل محاولة لتضليل الرأي العام الأوروبي
على أن محاربة الفساد مستمرة ويمكن القضاء عليها".
وأكد ضيف "سبوتنيك"، أنه "في أوروبا لا يمكن تصديق ذلك، بوجود مليارات الدولارات التي تجمع من الشعب الأوروبي وتتدفق، إما إلى أوكرانيا أو إلى جيوب المسؤولين".
ورأى أيوب أن "هناك فوضى سياسة في أوروبا واختلاف في الكثير من وجهات النظر بين الدول الأوروبية نفسها
"، لافتا إلى "وضع مزري تتعرض له أوروبا في ظل عدم وجود حكماء لهم نظرة استراتيجية للاستمرار في سياسة تخدم المصالح الأوروبية".