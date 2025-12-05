خبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميع
خبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميع

13:37 GMT 05.12.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمسيرة المحتجين ضد الفساد في كييف
مسيرة المحتجين ضد الفساد في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث في الشأن الدولي من روسيا، الدكتور سمير أيوب، على تصريح وزير خارجية المجر حول أن الفساد في بروكسل واسع النطاق تماما كما في أوكرانيا، مؤكدا أن "تصريحه عن هذا الوضع يؤدي إلى حيرة من يعلم الفساد للآخر، هل أوروبا تعلم أوكرانيا أم العكس".

وقال أيوب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "من كرس سياسة الفساد هي إدارة الرئيس جو بايدن سابقا وابنه الذي كان له علاقات اقتصادية وشركات في أوكرانيا"، لافتا إلى أن "الفساد وتقاسم الأموال، التي تأتي إلى أوكرانيا، أصبح منفعة مشتركة للجميع، لذلك هناك تغطية عامة على هذه المسألة وعدم محاكمة ومحاسبة".
وأضاف: "في أوكرانيا وبعض القادة الأوروبيين يعتبرون أن ازدهار الفساد جزء من التطور الاقتصادي على حساب شعوبهم والمصلحة العامة، وإذا لم تتم المحاسبة سيتوسع الفساد بشكل كبير".
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميترييف: المستشار الألماني "استبعد نفسه" من مفاوضات التسوية حول أوكرانيا
أمس, 23:14 GMT
وتابع أيوب: "مسألة الفساد اغتاظت الولايات المتحدة منها، إذ لا يمكن فصل ما يجري من فضائح وعمليات فساد عن الخطة التي يطرحها ترامب، فهذه بحد ذاتها تحرج القادة الأوروبيين"، مؤكدا أن "وقف الإمدادات ليس هزيمة لأوكرانيا بل للدول الأوروبية".
وشدد على أن "أوروبا التي ضحت بمصالحها الاقتصادية من أجل الانجرار وراء سياسة معادية لروسيا، باتت تدفع أثمانا باهظة، لذلك مسألة الفساد ستكون استثنائية بالنسبة لها".
واستبعد أيوب أن "يكون هناك قبولا نهائيا لخطة ترامب من قبل الدول الأوروبية، إلا إذا كان هناك تقدما متسارعا على مختلف الجبهات"، كاشفا أن "الدول الأوروبية وخاصة الاتحاد الأوروبي يحاولون الصاق التهم ببعض الأشخاص للهروب من الحقيقة، وبالتالي استقالة موغيريني لا يعني نهاية الفساد بل محاولة لتضليل الرأي العام الأوروبي على أن محاربة الفساد مستمرة ويمكن القضاء عليها".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الكرملين: الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية
28 نوفمبر, 11:46 GMT
وأكد ضيف "سبوتنيك"، أنه "في أوروبا لا يمكن تصديق ذلك، بوجود مليارات الدولارات التي تجمع من الشعب الأوروبي وتتدفق، إما إلى أوكرانيا أو إلى جيوب المسؤولين".
ورأى أيوب أن "هناك فوضى سياسة في أوروبا واختلاف في الكثير من وجهات النظر بين الدول الأوروبية نفسها"، لافتا إلى "وضع مزري تتعرض له أوروبا في ظل عدم وجود حكماء لهم نظرة استراتيجية للاستمرار في سياسة تخدم المصالح الأوروبية".
