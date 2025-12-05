https://sarabic.ae/20251205/خبير-الفساد-وتقاسم-الأموال-التي-تأتي-إلى-أوكرانيا-بات-منفعة-مشتركة-للجميع--1107854775.html

خبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميع

خبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميع

سبوتنيك عربي

علّق الباحث في الشأن الدولي من روسيا، الدكتور سمير أيوب، على تصريح وزير خارجية المجر حول أن الفساد في بروكسل واسع النطاق تماما كما في أوكرانيا، مؤكدا أن... 05.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-05T13:37+0000

2025-12-05T13:37+0000

2025-12-05T13:37+0000

أخبار أوكرانيا

الفساد

أوربا

مصالح

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104010/37/1040103704_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_9d079267970f9118c71c2e8a55c079ad.jpg

وقال أيوب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "من كرس سياسة الفساد هي إدارة الرئيس جو بايدن سابقا وابنه الذي كان له علاقات اقتصادية وشركات في أوكرانيا"، لافتا إلى أن "الفساد وتقاسم الأموال، التي تأتي إلى أوكرانيا، أصبح منفعة مشتركة للجميع، لذلك هناك تغطية عامة على هذه المسألة وعدم محاكمة ومحاسبة".وتابع أيوب: "مسألة الفساد اغتاظت الولايات المتحدة منها، إذ لا يمكن فصل ما يجري من فضائح وعمليات فساد عن الخطة التي يطرحها ترامب، فهذه بحد ذاتها تحرج القادة الأوروبيين"، مؤكدا أن "وقف الإمدادات ليس هزيمة لأوكرانيا بل للدول الأوروبية".واستبعد أيوب أن "يكون هناك قبولا نهائيا لخطة ترامب من قبل الدول الأوروبية، إلا إذا كان هناك تقدما متسارعا على مختلف الجبهات"، كاشفا أن "الدول الأوروبية وخاصة الاتحاد الأوروبي يحاولون الصاق التهم ببعض الأشخاص للهروب من الحقيقة، وبالتالي استقالة موغيريني لا يعني نهاية الفساد بل محاولة لتضليل الرأي العام الأوروبي على أن محاربة الفساد مستمرة ويمكن القضاء عليها".ورأى أيوب أن "هناك فوضى سياسة في أوروبا واختلاف في الكثير من وجهات النظر بين الدول الأوروبية نفسها"، لافتا إلى "وضع مزري تتعرض له أوروبا في ظل عدم وجود حكماء لهم نظرة استراتيجية للاستمرار في سياسة تخدم المصالح الأوروبية".

https://sarabic.ae/20251204/دميترييف-المستشار-الألماني-استبعد-نفسه-من-مفاوضات-التسوية-حول-أوكرانيا-1107825089.html

https://sarabic.ae/20251128/الكرملين-الوضع-في-أوكرانيا-سيكون-صعبا-للغاية-في-ظل-فضيحة-الفساد-المتنامية-1107586621.html

أوربا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, الفساد, أوربا, مصالح, تقارير سبوتنيك, حصري