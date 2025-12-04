https://sarabic.ae/20251204/باحث-في-العلاقات-الدولية-الموقف-الأمريكي-بات-متقدما-جدا-تجاه-روسيا-1107800628.html

باحث في العلاقات الدولية: الموقف الأمريكي بات متقدما جدا تجاه روسيا

باحث في العلاقات الدولية: الموقف الأمريكي بات متقدما جدا تجاه روسيا

تناول الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور محمد مصطفى علوش، دلالات الاعتراف الأمريكي بأن إنهاء الصراع في أوكرانيا غير ممكن من دون موسكو، مشيرًا إلى أن "الموقف...

وأوضح علوش، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الموقف الأميركي يستند إلى إدراك واشنطن أن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم"، وأن الحديث عن "هزيمة استراتيجية" لها أمر غير واقعي عسكريا، وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يفكر خارج الصندوق" ولا يلتزم بقواعد الدبلوماسية التقليدية، ما يدفعه إلى "السعي لبناء شراكة مع روسيا خارج الحسابات التقليدية الأميركية أو الرؤية الأطلسية لطبيعة الصراع مع روسيا أو للعلاقة التاريخية معها".وأشار علوش إلى أن ترامب يسعى إلى التأثير على الرئيس فلاديمير بوتين ودفعه إلى طاولة التفاوض للتوصل إلى "صفقة رابح-رابح" بالمعنى الأمريكي، علمًا أن "الولايات المتحدة لا ترغب في مزيد من التصعيد العسكري ولا في التورط في حروب تستنزف اقتصادها، في مقابل رغبتها بتحقيق قفزة اقتصادية تضمن استمرار هيمنتها في مواجهة التحدي الصيني الهائل"، مؤكدا أن "واشنطن تراهن على شراكة اقتصادية طويلة الأمد مع روسيا تؤهلها لمواجهة الصين"، مشيرا إلى احتمال حصول تحول كبير في الاستراتيجية الأمريكية نحو روسيا والتحالف معها، باعتبارها دولة غنية بالموارد وأكثر قابلية للشراكة مقارنة بالاتحاد الأوروبي "الضعيف الموارد".ولفت علوش إلى أن "ترامب كان واضحا بشأن أن ملف الفساد في أوكرانيا يشكل عقبة أساسية أمام إنهاء الصراع"، مشيرًا إلى "ضغوط أميركية-أوروبية على كييف لمعالجة هذا الملف وتهيئة الساحة السياسية الأوكرانية لمرحلة جديدة". واعتبر أنه "من الطبيعي أن تتجه أوكرانيا، عقب أي اتفاق سلام، نحو انتخابات مبكرة وإعادة تشكيل للمشهد السياسي".

