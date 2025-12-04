باحث في العلاقات الدولية: الموقف الأمريكي بات متقدما جدا تجاه روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في العلاقات الدولية: الموقف الأمريكي بات متقدما جدا تجاه روسيا
باحث في العلاقات الدولية: الموقف الأمريكي بات متقدما جدا تجاه روسيا

07:53 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 08:10 GMT 04.12.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تناول الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور محمد مصطفى علوش، دلالات الاعتراف الأمريكي بأن إنهاء الصراع في أوكرانيا غير ممكن من دون موسكو، مشيرًا إلى أن "الموقف الأميركي بات متقدما جدا تجاه روسيا".
وأوضح علوش، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الموقف الأميركي يستند إلى إدراك واشنطن أن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم"، وأن الحديث عن "هزيمة استراتيجية" لها أمر غير واقعي عسكريا، وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يفكر خارج الصندوق" ولا يلتزم بقواعد الدبلوماسية التقليدية، ما يدفعه إلى "السعي لبناء شراكة مع روسيا خارج الحسابات التقليدية الأميركية أو الرؤية الأطلسية لطبيعة الصراع مع روسيا أو للعلاقة التاريخية معها".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
روبيو: لدى الولايات المتحدة "مليون أمر آخر" غير أوكرانيا
أمس, 02:35 GMT
وأشار علوش إلى أن ترامب يسعى إلى التأثير على الرئيس فلاديمير بوتين ودفعه إلى طاولة التفاوض للتوصل إلى "صفقة رابح-رابح" بالمعنى الأمريكي، علمًا أن "الولايات المتحدة لا ترغب في مزيد من التصعيد العسكري ولا في التورط في حروب تستنزف اقتصادها، في مقابل رغبتها بتحقيق قفزة اقتصادية تضمن استمرار هيمنتها في مواجهة التحدي الصيني الهائل"، مؤكدا أن "واشنطن تراهن على شراكة اقتصادية طويلة الأمد مع روسيا تؤهلها لمواجهة الصين"، مشيرا إلى احتمال حصول تحول كبير في الاستراتيجية الأمريكية نحو روسيا والتحالف معها، باعتبارها دولة غنية بالموارد وأكثر قابلية للشراكة مقارنة بالاتحاد الأوروبي "الضعيف الموارد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
الكرملين ينفي رفض بوتين خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا
أمس, 09:48 GMT

وأضاف أن "المقاربة الأميركية انطلقت من إمكانية بناء شراكات وتفاهمات مع روسيا قد يقبل بها الاتحاد الأوروبي، إلا أن الوزن العسكري والسياسي الأميركي لا يكفي للتأثير في الموقف الأوروبي أو في أوكرانيا، أو حتى في مواقف الرئيس بوتين. لذلك تطور التصور الأميركي إلى ورقة قائمة على تنازلات متبادلة، قبل أن تتحول لاحقا إلى مقترح يتعلق بالضمانات الأمنية".

ولفت علوش إلى أن "ترامب كان واضحا بشأن أن ملف الفساد في أوكرانيا يشكل عقبة أساسية أمام إنهاء الصراع"، مشيرًا إلى "ضغوط أميركية-أوروبية على كييف لمعالجة هذا الملف وتهيئة الساحة السياسية الأوكرانية لمرحلة جديدة". واعتبر أنه "من الطبيعي أن تتجه أوكرانيا، عقب أي اتفاق سلام، نحو انتخابات مبكرة وإعادة تشكيل للمشهد السياسي".
