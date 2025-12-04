https://sarabic.ae/20251204/باحث-في-العلاقات-الدولية-الموقف-الأمريكي-بات-متقدما-جدا-تجاه-روسيا-1107800628.html
باحث في العلاقات الدولية: الموقف الأمريكي بات متقدما جدا تجاه روسيا
باحث في العلاقات الدولية: الموقف الأمريكي بات متقدما جدا تجاه روسيا
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور محمد مصطفى علوش، دلالات الاعتراف الأمريكي بأن إنهاء الصراع في أوكرانيا غير ممكن من دون موسكو، مشيرًا إلى أن "الموقف... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T07:53+0000
2025-12-04T07:53+0000
2025-12-04T08:10+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3404248d977be12e7d4d55b898c8b2c.jpg
وأوضح علوش، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الموقف الأميركي يستند إلى إدراك واشنطن أن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم"، وأن الحديث عن "هزيمة استراتيجية" لها أمر غير واقعي عسكريا، وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يفكر خارج الصندوق" ولا يلتزم بقواعد الدبلوماسية التقليدية، ما يدفعه إلى "السعي لبناء شراكة مع روسيا خارج الحسابات التقليدية الأميركية أو الرؤية الأطلسية لطبيعة الصراع مع روسيا أو للعلاقة التاريخية معها".وأشار علوش إلى أن ترامب يسعى إلى التأثير على الرئيس فلاديمير بوتين ودفعه إلى طاولة التفاوض للتوصل إلى "صفقة رابح-رابح" بالمعنى الأمريكي، علمًا أن "الولايات المتحدة لا ترغب في مزيد من التصعيد العسكري ولا في التورط في حروب تستنزف اقتصادها، في مقابل رغبتها بتحقيق قفزة اقتصادية تضمن استمرار هيمنتها في مواجهة التحدي الصيني الهائل"، مؤكدا أن "واشنطن تراهن على شراكة اقتصادية طويلة الأمد مع روسيا تؤهلها لمواجهة الصين"، مشيرا إلى احتمال حصول تحول كبير في الاستراتيجية الأمريكية نحو روسيا والتحالف معها، باعتبارها دولة غنية بالموارد وأكثر قابلية للشراكة مقارنة بالاتحاد الأوروبي "الضعيف الموارد".ولفت علوش إلى أن "ترامب كان واضحا بشأن أن ملف الفساد في أوكرانيا يشكل عقبة أساسية أمام إنهاء الصراع"، مشيرًا إلى "ضغوط أميركية-أوروبية على كييف لمعالجة هذا الملف وتهيئة الساحة السياسية الأوكرانية لمرحلة جديدة". واعتبر أنه "من الطبيعي أن تتجه أوكرانيا، عقب أي اتفاق سلام، نحو انتخابات مبكرة وإعادة تشكيل للمشهد السياسي".
https://sarabic.ae/20251203/روبيو-لدى-الولايات-المتحدة-مليون-أمر-آخر-غير-أوكرانيا-1107757148.html
https://sarabic.ae/20251203/الكرملين-ينفي-رفض-بوتين-خطة-السلام-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-1107768534.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9850d5da76acfd3add3cc3349f8f41b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
باحث في العلاقات الدولية: الموقف الأمريكي بات متقدما جدا تجاه روسيا
07:53 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 08:10 GMT 04.12.2025)
حصري
تناول الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور محمد مصطفى علوش، دلالات الاعتراف الأمريكي بأن إنهاء الصراع في أوكرانيا غير ممكن من دون موسكو، مشيرًا إلى أن "الموقف الأميركي بات متقدما جدا تجاه روسيا".
وأوضح علوش، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الموقف الأميركي يستند إلى إدراك واشنطن أن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم"، وأن الحديث عن "هزيمة استراتيجية" لها أمر غير واقعي عسكريا، وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يفكر خارج الصندوق" ولا يلتزم بقواعد الدبلوماسية التقليدية، ما يدفعه إلى "السعي لبناء شراكة مع روسيا خارج الحسابات التقليدية الأميركية أو الرؤية الأطلسية لطبيعة الصراع مع روسيا أو للعلاقة التاريخية معها".
وأشار علوش إلى أن ترامب يسعى إلى التأثير على الرئيس فلاديمير بوتين
ودفعه إلى طاولة التفاوض للتوصل إلى "صفقة رابح-رابح" بالمعنى الأمريكي، علمًا أن "الولايات المتحدة لا ترغب في مزيد من التصعيد العسكري ولا في التورط في حروب تستنزف اقتصادها، في مقابل رغبتها بتحقيق قفزة اقتصادية تضمن استمرار هيمنتها في مواجهة التحدي الصيني
الهائل"، مؤكدا أن "واشنطن تراهن على شراكة اقتصادية طويلة الأمد مع روسيا تؤهلها لمواجهة الصين"، مشيرا إلى احتمال حصول تحول كبير في الاستراتيجية الأمريكية نحو روسيا والتحالف معها، باعتبارها دولة غنية بالموارد وأكثر قابلية للشراكة مقارنة بالاتحاد الأوروبي
"الضعيف الموارد".
وأضاف أن "المقاربة الأميركية انطلقت من إمكانية بناء شراكات وتفاهمات مع روسيا قد يقبل بها الاتحاد الأوروبي، إلا أن الوزن العسكري والسياسي الأميركي لا يكفي للتأثير في الموقف الأوروبي أو في أوكرانيا، أو حتى في مواقف الرئيس بوتين. لذلك تطور التصور الأميركي إلى ورقة قائمة على تنازلات متبادلة، قبل أن تتحول لاحقا إلى مقترح يتعلق بالضمانات الأمنية".
ولفت علوش إلى أن "ترامب كان واضحا بشأن أن ملف الفساد في أوكرانيا
يشكل عقبة أساسية أمام إنهاء الصراع"، مشيرًا إلى "ضغوط أميركية-أوروبية على كييف لمعالجة هذا الملف وتهيئة الساحة السياسية الأوكرانية لمرحلة جديدة". واعتبر أنه "من الطبيعي أن تتجه أوكرانيا، عقب أي اتفاق سلام، نحو انتخابات مبكرة وإعادة تشكيل للمشهد السياسي".