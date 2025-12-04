https://sarabic.ae/20251204/نقرير-مصادرة-الأصول-الروسية-تهدد--الاتحاد-الأوروبي-بخسائر-ضخمة-تتجاوز-190-مليار-دولار-1107796671.html
تقرير: مصادرة الأصول الروسية تهدد الاتحاد الأوروبي بخسائر ضخمة تتجاوز 190 مليار دولار
كشف تقرير لوكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات من هيئات الإحصاء الوطنية، اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي قد تتكبد خسائر لا تقل عن 190 مليار دولار من
ووفقًا للبيانات، تحتجز شركة "يوروكلير" البلجيكية نحو 209 مليارات دولار من الأصول الروسية المجمّدة. وإذا تمت مصادرتها بموجب المقترح الأوروبي، فإن قيمة الاستثمارات الأوروبية التي قد تُفقد في روسيا ستبلغ على الأقل 190 مليار دولار، بحسب أرقام عام 2024.الأكثر تضرراوأشار التقرير إلى أن قبرص ستكون الأكثر تضررًا بنحو 100 مليار دولار، تليها ألمانيا (20.1 مليار دولار)، ثم هولندا (16.1 مليار دولار)، وفرنسا (15.1 مليار دولار)، وإيطاليا (13 مليار دولار).وأضاف التقرير أن حجم الخسائر قد يكون أكبر، نظرًا لوجود مبالغ كبيرة عالقة في الحسابات من الفئة "C" داخل روسيا، والتي لا يمكن سحب الأموال منها إلا بقرار حكومي خاص، بعدما تم تقييد حركة أموال المستثمرين من الدول المصنّفة "غير صديقة".منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف الاحتياطات الروسية من العملات الأجنبية، كما تم احتجاز أكثر من 200 مليار يورو داخل أوروبا، معظمها في منصة "يوروكلير".ومع محدودية الأدوات المالية المتاحة ورغبة الدول الأوروبية في تجنب تمويل مباشر من ميزانياتها، اقترحت المفوضية الأوروبية خيارين لدعم أوكرانيا عامي 2026–2027؛ أحدهما "القرض التعويضي" المعتمد على استخدام الأصول الروسية المحجوزة، بقيمة تتراوح بين 185 و210 مليارات يورو. ومن المفترض أن تسدد أوكرانيا القرض بعد انتهاء النزاع، في حال وافقت موسكو على دفع "تعويضات الحرب".لكن المقترح يواجه انقسامًا واضحًا داخل الاتحاد الأوروبي؛ إذ حذر رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، في رسالة إلى المفوضية، من أن التنفيذ المتسرع للخطة قد يضر بفرص التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع موسكو، مشيرًا إلى أن بلاده تحتاج إلى "ضمانات قوية" من شركائها الأوروبيين قبل استخدام أصول دولة أخرى.وقد وصفت وزارة الخارجية الروسية هذه الأفكار بأنها بعيدة عن الواقع، مشيرة إلى أن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة مصادرة أصول روسيا.
كشف تقرير لوكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات من هيئات الإحصاء الوطنية، اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي قد تتكبد خسائر لا تقل عن 190 مليار دولار من استثماراتها المباشرة في الاقتصاد الروسي، في حال المضي في خطة مصادرة الأصول الروسية المجمّدة لتمويل ما يسمى بـ"القرض التعويضي" المخصص لأوكرانيا.
ووفقًا للبيانات، تحتجز شركة "يوروكلير" البلجيكية نحو 209 مليارات دولار من الأصول الروسية المجمّدة. وإذا تمت مصادرتها بموجب المقترح الأوروبي، فإن قيمة الاستثمارات الأوروبية التي قد تُفقد في روسيا ستبلغ على الأقل 190 مليار دولار، بحسب أرقام عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن قبرص ستكون الأكثر تضررًا بنحو 100 مليار دولار، تليها ألمانيا (20.1 مليار دولار)، ثم هولندا (16.1 مليار دولار)، وفرنسا (15.1 مليار دولار)، وإيطاليا (13 مليار دولار).
وأضاف التقرير أن حجم الخسائر قد يكون أكبر، نظرًا لوجود مبالغ كبيرة عالقة في الحسابات من الفئة "C" داخل روسيا، والتي لا يمكن سحب الأموال منها إلا بقرار حكومي خاص، بعدما تم تقييد حركة أموال المستثمرين من الدول المصنّفة "غير صديقة".
منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف الاحتياطات الروسية من العملات الأجنبية، كما تم احتجاز أكثر من 200 مليار يورو داخل أوروبا، معظمها في منصة "يوروكلير".
ومع محدودية الأدوات المالية المتاحة ورغبة الدول الأوروبية في تجنب تمويل مباشر من ميزانياتها، اقترحت المفوضية الأوروبية خيارين لدعم أوكرانيا عامي 2026–2027؛ أحدهما "القرض التعويضي" المعتمد على استخدام الأصول الروسية المحجوزة، بقيمة تتراوح بين 185 و210 مليارات يورو. ومن المفترض أن تسدد أوكرانيا القرض بعد انتهاء النزاع، في حال وافقت موسكو على دفع "تعويضات الحرب".
لكن المقترح يواجه انقسامًا واضحًا داخل الاتحاد الأوروبي؛ إذ حذر رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، في رسالة إلى المفوضية، من أن التنفيذ المتسرع للخطة قد يضر بفرص التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع موسكو، مشيرًا إلى أن بلاده تحتاج إلى "ضمانات قوية" من شركائها الأوروبيين قبل استخدام أصول دولة أخرى.
وقد وصفت وزارة الخارجية الروسية هذه الأفكار بأنها بعيدة عن الواقع، مشيرة إلى أن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة مصادرة أصول روسيا.