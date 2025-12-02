عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تبحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني
إعلام: البنك المركزي الأوروبي يرفض دعم خطة قرض لأوكرانيا ممول من الأصول الروسية
إعلام: البنك المركزي الأوروبي يرفض دعم خطة قرض لأوكرانيا ممول من الأصول الروسية
رفض البنك المركزي الأوروبي طلب المفوضية الأوروبية دعم قرض لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. 02.12.2025, سبوتنيك عربي
المفوضية الأوروبية
ونقلت مصادر عن مسؤولي المفوضية أن طلبهم كان يتمثل في توفير سيولة لدعم قرض مقترح لكييف، مع استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان.فيما جاء رد البنك المركزي الأوروبي بأنه لا يمكنه تنفيذ هذا الطلب، مشيرا إلى أن التحليل الداخلي أظهر أن اقتراح المفوضية يعد شكلا من أشكال التمويل الحكومي المباشر، إذ سيغطي البنك الالتزامات المالية للدول الأعضاء، وهو أمر محظور بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي.وتهدف المفوضية إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف.وتجرى حاليا مناقشات حول مبلغ القرض المقترح، الذي يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو، مع إلزام أوكرانيا بسداده بعد انتهاء النزاع، أو في حال دفعت روسيا تعويضات عن الأضرار.وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو محتفظ بها داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو لدى نظام يوروكلير البلجيكي. وقد حول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر/كانون الأول 2025 نحو 18.1 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات هذه الأصول المجمدة.
رفض البنك المركزي الأوروبي طلب المفوضية الأوروبية دعم قرض لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة.
ونقلت مصادر عن مسؤولي المفوضية أن طلبهم كان يتمثل في توفير سيولة لدعم قرض مقترح لكييف، مع استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان.

وبينت المصادر أن مسؤولي المفوضية استفسروا عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكنه العمل كمقرض أخير لبنك المقاصة "يوروكلير" لتجنب أزمة سيولة عند تقديم القرض، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الاقتصادي الأوراسي الرابع في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
بوتين حول تجميد الاحتياطيات الروسية من الذهب والعملات في الغرب: هذه ليست سرقة بل نهب صريح
26 يونيو, 14:58 GMT
فيما جاء رد البنك المركزي الأوروبي بأنه لا يمكنه تنفيذ هذا الطلب، مشيرا إلى أن التحليل الداخلي أظهر أن اقتراح المفوضية يعد شكلا من أشكال التمويل الحكومي المباشر، إذ سيغطي البنك الالتزامات المالية للدول الأعضاء، وهو أمر محظور بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي.

في ضوء ذلك، بدأت المفوضية الأوروبية العمل على بدائل لتأمين سيولة مؤقتة لتقديم قرض بقيمة 140 مليار يورو، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".

وتهدف المفوضية إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف.
Antwerp mayor Bart De Wever - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
رئيس وزراء بلجيكا يحذر: مصادرة أصول روسيا ستعرقل خطة السلام
28 نوفمبر, 02:00 GMT
وتجرى حاليا مناقشات حول مبلغ القرض المقترح، الذي يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو، مع إلزام أوكرانيا بسداده بعد انتهاء النزاع، أو في حال دفعت روسيا تعويضات عن الأضرار.
في المقابل، وصفت روسيا هذه المقترحات بأنها غير واقعية، متهمة بروكسل بأنها متورطة منذ فترة في الاستيلاء على الأصول الروسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو محتفظ بها داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو لدى نظام يوروكلير البلجيكي. وقد حول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر/كانون الأول 2025 نحو 18.1 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات هذه الأصول المجمدة.
