رئيس وزراء بلجيكا يحذر: مصادرة أصول روسيا ستعرقل خطة السلام
رئيس وزراء بلجيكا يحذر: مصادرة أصول روسيا ستعرقل خطة السلام
رئيس وزراء بلجيكا يحذر: مصادرة أصول روسيا ستعرقل خطة السلام

أرسل رئيس وزراء بلجيكا، بارت دي فيفر، رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حذر فيها من أن تنفيذ خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا بشكل متسرع سيؤدي إلى تقويض فرص التوصل إلى اتفاق سلام محتمل.
وجاءت الرسالة قبل ثلاثة أسابيع من قمة من المقرر أن يعقدها قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة تمويل كييف المستقبلي، ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نص الوثيقة.
وأشار دي فيفر في رسالته إلى أن "التسرع في دفع خطة القرض التعويضي المقترحة سيتسبب، كأثر جانبي، في عرقلة تحقيق اتفاق سلام نهائي".
واقترح رئيس الوزراء البلجيكي أن يستخدم الاتحاد الأوروبي آليات الاقتراض غير المستغلة ضمن الميزانية العامة لتقديم 45 مليار يورو لأوكرانيا.
من جانبها، تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتقديم دعم مالي لأوكرانيا، وتتناول المناقشات مبالغ تتراوح بين 185 و210 مليارات يورو على شكل قرض يُفترض أن تعيده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع وفي حال حصولها على "تعويضات من روسيا".
وقد وصفت وزارة الخارجية الروسية هذه الأفكار بأنها بعيدة عن الواقع، مشيرة إلى أن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة مصادرة أصول روسيا.
ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي حوالي 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات Euroclear البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي حول 18,1 مليار يورو لأوكرانيا بين يناير ونوفمبر 2025 من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
