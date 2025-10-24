https://sarabic.ae/20251024/بلجيكا-تقر-بأن-رد-روسيا-على-مصادرة-أصولها-سيكون-مؤلما-للغاية-1106367178.html
بلجيكا تقر بأن رد روسيا على مصادرة أصولها سيكون "مؤلما للغاية"
بلجيكا تقر بأن رد روسيا على مصادرة أصولها سيكون "مؤلما للغاية"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع والتجارة الخارجية البلجيكي، ثيو فرانكن، اليوم الجمعة، بأن رد روسيا في حالة الاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي سيكون " مؤلما للغاية." 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T19:13+0000
2025-10-24T19:13+0000
2025-10-24T19:13+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101500/48/1015004897_0:92:3317:1957_1920x0_80_0_0_e9b5087d0c438f5241d4d886f9c6753d.jpg
وكتب فرانكن في صفحته على "اكس" :"(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يتخلى عن هذه المليارات أبدًا. سيعتبر ذلك عملاً حربيًا، وسيوجه ضربة موجعة لبلجيكا. سيكون الأمر مؤلمًا. مؤلمًا للغاية. وربما، ردًا على ذلك، سيصادر 200 مليار من الأصول الغربية الموجودة في روسيا. ولن تكون الأموال بلجيكية فحسب ، بل ستكون أيضا أموالا من دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا".وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تدين روسيا بشدة أي إجراءات قسرية أحادية الجانب غير مشروعة. ويتزايد عدد الدول التي تؤيد هذا النهج وتدعمه. بطبيعة الحال، سنرد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بخطوات فعالة وصارمة".وأشارت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، يوم الخميس إلى أن الاتحاد الأوروبي قد اعتمد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
https://sarabic.ae/20251024/الخارجية-الروسية-موسكو-سترد-على-حزمة-العقوبات-الأخيرة-التي-فرضها-الاتحاد-الأوروبي-1106359358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101500/48/1015004897_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_96b2a1bcb61a19e717dd921a210a941e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
بلجيكا تقر بأن رد روسيا على مصادرة أصولها سيكون "مؤلما للغاية"
أكد وزير الدفاع والتجارة الخارجية البلجيكي، ثيو فرانكن، اليوم الجمعة، بأن رد روسيا في حالة الاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي سيكون " مؤلما للغاية."
وكتب فرانكن في صفحته على "اكس" :"(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يتخلى عن هذه المليارات أبدًا. سيعتبر ذلك عملاً حربيًا، وسيوجه ضربة موجعة لبلجيكا. سيكون الأمر مؤلمًا. مؤلمًا للغاية. وربما، ردًا على ذلك، سيصادر 200 مليار من الأصول الغربية الموجودة في روسيا. ولن تكون الأموال بلجيكية فحسب ، بل ستكون أيضا أموالا من دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا".
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وستتبعها خطوات فعالة وصارمة.
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تدين روسيا بشدة أي إجراءات قسرية أحادية الجانب غير مشروعة. ويتزايد عدد الدول التي تؤيد هذا النهج وتدعمه. بطبيعة الحال، سنرد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بخطوات فعالة وصارمة".
وأكدت زاخاروفا على أنه "حتى في بروكسل لا يؤمنون بنجاح العقوبات ضد روسيا لكنهم يصرون على اتباع مسار انتحاري للاتحاد الأوروبي".
وأشارت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، يوم الخميس إلى أن الاتحاد الأوروبي قد اعتمد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.