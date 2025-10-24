عربي
دميترييف: إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال قائمة- عاجل
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: موسكو سترد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وستتبعها خطوات فعالة وصارمة. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تدين روسيا بشدة أي إجراءات قسرية أحادية الجانب غير مشروعة. ويتزايد عدد الدول التي تؤيد هذا النهج وتدعمه. بطبيعة الحال، سنرد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بخطوات فعالة وصارمة".وأكدت زاخاروفا على أنه "حتى في بروكسل لا يؤمنون بنجاح العقوبات ضد روسيا لكنهم يصرون على اتباع مسار انتحاري للاتحاد الأوروبي".وقد صرحت روسيا مرارا وتكرارا بأنه سيواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات، والتي تستمر في التصعيد.وقد أعربت الدول الغربية نفسها مرارًا وتكرارًا عن رأيها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صرح بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها، استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره.
الخارجية الروسية: موسكو سترد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي

14:35 GMT 24.10.2025 (تم التحديث: 14:48 GMT 24.10.2025)
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وستتبعها خطوات فعالة وصارمة.
وقالت زاخاروفا في تعليق على موقع وزارة الخارجية الروسية: "تدين روسيا بشدة أي إجراءات قسرية أحادية الجانب غير مشروعة. ويتزايد عدد الدول التي تؤيد هذا النهج وتدعمه. بطبيعة الحال، سنرد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بخطوات فعالة وصارمة".
وأكدت زاخاروفا على أنه "حتى في بروكسل لا يؤمنون بنجاح العقوبات ضد روسيا لكنهم يصرون على اتباع مسار انتحاري للاتحاد الأوروبي".
وأشارت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، يوم الخميس إلى أن الاتحاد الأوروبي قد اعتمد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
الكرملين: روسيا ترد على عقوبات الغرب الجديدة وفقا لمصالحها الوطنية
10:10 GMT
وقد صرحت روسيا مرارا وتكرارا بأنه سيواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات، والتي تستمر في التصعيد.
وأكدت موسكو أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.
وقد أعربت الدول الغربية نفسها مرارًا وتكرارًا عن رأيها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صرح بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها، استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره.
قلق في الغرب من "تبعات عكسية" للعقوبات على روسيا
ترامب: "سعيد" بتصريحات بوتين حول عدم تأثير العقوبات على روسيا وسنرى كيف ستسير الأمور خلال 6 أشهر
