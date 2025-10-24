https://sarabic.ae/20251024/قلق-في-الغرب-من-تبعات-عكسية-للعقوبات-على-روسيا-1106340778.html
قلق في الغرب من "تبعات عكسية" للعقوبات على روسيا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات النفط الروسية قد تأتي بنتائج عكسية على واشنطن.
وصرح آموس هوكشتاين، الشريك الإداري في شركة الاستثمار "تي دبيلو جي غلوبال"، لصحيفة غربية: "إذا ارتفع سعر النفط بشكل كبير، فإن أي خسائر تتكبدها روسيا نتيجة العقوبات ستعوّض بارتفاع السعر".وأشار إلى أنه في ظل الوضع الحالي لسوق النفط، سيتعين على الإدارة الأمريكية كبح جماح ارتفاع أسعار الوقود - وهو مؤشر رئيسي على نجاح سياسة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة التضخم، حسبما ذكره لصحيفة "فاينينشال تايمز".وصرّحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد
وصرح آموس هوكشتاين، الشريك الإداري في شركة الاستثمار "تي دبيلو جي غلوبال"، لصحيفة غربية: "إذا ارتفع سعر النفط بشكل كبير، فإن أي خسائر تتكبدها روسيا نتيجة العقوبات ستعوّض بارتفاع السعر".
وأضاف: أما إذا ارتفع السعر بشكل مبالغ فيه، فسيربح الروس، بينما سيخسر المستهلكون الأمريكيون وحلفاؤنا.
وأشار إلى أنه في ظل الوضع الحالي لسوق النفط، سيتعين على الإدارة الأمريكية كبح جماح ارتفاع أسعار الوقود - وهو مؤشر رئيسي على نجاح سياسة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة التضخم، حسبما ذكره لصحيفة "فاينينشال تايمز".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.
وصرّحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.