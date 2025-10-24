عربي
القوات الروسية تحرر بلدة درونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251024/قلق-في-الغرب-من-تبعات-عكسية-للعقوبات-على-روسيا-1106340778.html
قلق في الغرب من "تبعات عكسية" للعقوبات على روسيا
قلق في الغرب من "تبعات عكسية" للعقوبات على روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات النفط الروسية قد تأتي بنتائج عكسية على واشنطن. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T08:00+0000
2025-10-24T08:00+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg
وصرح آموس هوكشتاين، الشريك الإداري في شركة الاستثمار "تي دبيلو جي غلوبال"، لصحيفة غربية: "إذا ارتفع سعر النفط بشكل كبير، فإن أي خسائر تتكبدها روسيا نتيجة العقوبات ستعوّض بارتفاع السعر".وأشار إلى أنه في ظل الوضع الحالي لسوق النفط، سيتعين على الإدارة الأمريكية كبح جماح ارتفاع أسعار الوقود - وهو مؤشر رئيسي على نجاح سياسة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة التضخم، حسبما ذكره لصحيفة "فاينينشال تايمز".وصرّحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد
https://sarabic.ae/20251024/إعلام-أمريكي-ترامب-اختار-إجراء-وسطيا-من-بين-الخيارات-المطروحة-مع-روسيا-1106338435.html
الولايات المتحدة الأمريكية
قلق في الغرب من "تبعات عكسية" للعقوبات على روسيا

08:00 GMT 24.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات النفط الروسية قد تأتي بنتائج عكسية على واشنطن.
وصرح آموس هوكشتاين، الشريك الإداري في شركة الاستثمار "تي دبيلو جي غلوبال"، لصحيفة غربية: "إذا ارتفع سعر النفط بشكل كبير، فإن أي خسائر تتكبدها روسيا نتيجة العقوبات ستعوّض بارتفاع السعر".
وأضاف: أما إذا ارتفع السعر بشكل مبالغ فيه، فسيربح الروس، بينما سيخسر المستهلكون الأمريكيون وحلفاؤنا.
وأشار إلى أنه في ظل الوضع الحالي لسوق النفط، سيتعين على الإدارة الأمريكية كبح جماح ارتفاع أسعار الوقود - وهو مؤشر رئيسي على نجاح سياسة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة التضخم، حسبما ذكره لصحيفة "فاينينشال تايمز".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
إعلام أمريكي: ترامب اختار إجراء "وسطيا" من بين الخيارات المطروحة مع روسيا
04:34 GMT

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.

وصرّحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.
بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد
