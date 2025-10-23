عربي
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد
بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على اقتصاد البلاد.
وأوضح بوتين: "العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد".

وأردف بوتين: "العقوبات الجديدة هي محاولة للضغط على روسيا، ولا تفعل أي دولة تحترم نفسها أي شيء تحت الضغط".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
ترامب: شددنا العقوبات على روسيا لأنني "شعرت أن الوقت قد حان"
أمس, 21:30 GMT
وأشار بوتين إلى أنه "من المؤكد أن روسيا تتمتع بامتياز الشعور بأنها ضمن هذه القائمة من الدول والشعوب التي تحترم نفسها".
ووصف بوتين العقوبات الأمريكية بأنها "عمل غير ودي لا يعزز العلاقات الروسية الأمريكية".
وقال : "إذا تحدثنا عن الجانب السياسي، فهذا بالطبع عمل غير ودي تجاه روسيا، وهذا أمر بديهي. لا يعزز العلاقات الروسية الأمريكية، التي بدأت للتو بالتعافي".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
وزير الخزانة الأمريكي: نحن بصدد الإعلان عن "زيادة كبيرة" في العقوبات على روسيا
أمس, 20:21 GMT
وسخر الرئيس بوتين من الاتحاد الأوروبي بشأن عقوباته على المراحيض، قائلاً إنها ستكلفه غالياً.
وقال رئيس الدولة للصحفيين: "إن إلغاء مشترياتنا من المراحيض سيكلفهم غاليًا. أعتقد أن هناك حاجة ماسة إليها في الوضع الحالي".
وذكّر الرئيس بوتين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض أكبر عدد من العقوبات على روسيا خلال ولايته الرئاسية الأولى.
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
الولايات المتحدة تعتزم تعليق مشروع قانون العقوبات الجديد ضد روسيا
20 أكتوبر, 20:55 GMT
وقال للصحفيين: "من المعروف أن الرئيس ترامب فرض خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى أكبر عدد من العقوبات على الإطلاق ضد روسيا الاتحادية".

ويأمل بوتين أن لا تؤثر العقوبات الجديدة ضد روسيا على سوق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن إسهام روسيا في توازن الطاقة العالمي بالغة الأهمية، قائلا إن "إسهامنا في توازن الطاقة العالمي كبير للغاية، كبير للغاية".

وبيّن بوتين: "آمل ألا يؤدي هذا إلى تغييرات خطيرة في السوق العالمية، رغم أن الجميع يجب أن يفكروا الآن، وأنا أتفق مع وكالة الطاقة الدولية في الاستثمار في الطاقة التقليدية".
أسبوع الطاقة الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
الخارجية الهندية: لا ندعم العقوبات البريطانية ضد روسيا ونعتبر أمن الطاقة أولوية قصوى
16 أكتوبر, 13:21 GMT
وأضاف: "سيؤدي هذا إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والمنتجات البترولية، بما في ذلك في محطات الوقود. والولايات المتحدة ليست استثناءً، وبالنظر إلى الأجندة السياسية الداخلية للولايات المتحدة، يتضح مدى حساسية بعض الإجراءات في هذا الصدد. وعلى من يضغطون على الإدارة الحالية لاتخاذ مثل هذه القرارات أن يفهموا لصالح من يعملون".

وبيّن بوتين بأن "لدى روسيا والولايات المتحدة مجالات تعاون عديدة إذا انتقلت الدولتان من الضغط إلى الحوار الجاد من أجل المستقبل".

وأضاف: "إذا تجاوزنا في نهاية المطاف الضغوط، وتوجهنا نحو نقاش جاد حول مستقبلنا على المدى البعيد، بما في ذلك في المجال الاقتصادي، فسنجد أمامنا مجالات عديدة للعمل المشترك. نحن مستعدون عمومًا لذلك، ولكن كما نرى، هذا لا يعتمد فقط على روسيا الاتحادية، بل أيضًا على شركائنا".
فعاليات المنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
نوفاك خلال "أسبوع الطاقة الروسي": روسيا توفر 17% من سوق الطاقة العالمي
16 أكتوبر, 12:27 GMT
وكان الاتحاد الأوروبي حظر تصدير المراحيض والبيديهات والمغاسل وغيرها من التجهيزات الصحية إلى روسيا بموجب حزمة العقوبات التاسعة عشرة. وجاء ذلك في قرار لمجلس الاتحاد الأوروبي نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وفي اليوم السابق، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت إجراءات ضد شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" والشركات التابعة لهما. علاوة على ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء اجتماع مع بوتين في بودابست، لكنه قال إنه يعتزم لقاءه مستقبلًا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
خبير: أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار بسبب العقوبات الأمريكية وحرائق المصافي الأوروبية
16:01 GMT
يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.
وكان ترامب أقر بأن العقوبات ضد روسيا "تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات"، كما أكد أنه يؤجل فرض قيود جديدة "على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا"، على حد قوله.
وصرّحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.
