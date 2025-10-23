https://sarabic.ae/20251023/بوتين-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-لن-يكون-لها-تأثير-كبير-على-الواقع-الاقتصادي-للبلاد--1106321132.html

بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على اقتصاد البلاد. 23.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح بوتين: "العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد".وأشار بوتين إلى أنه "من المؤكد أن روسيا تتمتع بامتياز الشعور بأنها ضمن هذه القائمة من الدول والشعوب التي تحترم نفسها".وقال : "إذا تحدثنا عن الجانب السياسي، فهذا بالطبع عمل غير ودي تجاه روسيا، وهذا أمر بديهي. لا يعزز العلاقات الروسية الأمريكية، التي بدأت للتو بالتعافي".وسخر الرئيس بوتين من الاتحاد الأوروبي بشأن عقوباته على المراحيض، قائلاً إنها ستكلفه غالياً.وذكّر الرئيس بوتين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض أكبر عدد من العقوبات على روسيا خلال ولايته الرئاسية الأولى.وقال للصحفيين: "من المعروف أن الرئيس ترامب فرض خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى أكبر عدد من العقوبات على الإطلاق ضد روسيا الاتحادية".وبيّن بوتين: "آمل ألا يؤدي هذا إلى تغييرات خطيرة في السوق العالمية، رغم أن الجميع يجب أن يفكروا الآن، وأنا أتفق مع وكالة الطاقة الدولية في الاستثمار في الطاقة التقليدية".وأضاف: "سيؤدي هذا إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والمنتجات البترولية، بما في ذلك في محطات الوقود. والولايات المتحدة ليست استثناءً، وبالنظر إلى الأجندة السياسية الداخلية للولايات المتحدة، يتضح مدى حساسية بعض الإجراءات في هذا الصدد. وعلى من يضغطون على الإدارة الحالية لاتخاذ مثل هذه القرارات أن يفهموا لصالح من يعملون".وأضاف: "إذا تجاوزنا في نهاية المطاف الضغوط، وتوجهنا نحو نقاش جاد حول مستقبلنا على المدى البعيد، بما في ذلك في المجال الاقتصادي، فسنجد أمامنا مجالات عديدة للعمل المشترك. نحن مستعدون عمومًا لذلك، ولكن كما نرى، هذا لا يعتمد فقط على روسيا الاتحادية، بل أيضًا على شركائنا".وكان الاتحاد الأوروبي حظر تصدير المراحيض والبيديهات والمغاسل وغيرها من التجهيزات الصحية إلى روسيا بموجب حزمة العقوبات التاسعة عشرة. وجاء ذلك في قرار لمجلس الاتحاد الأوروبي نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.وصرّحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.

