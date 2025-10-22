عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: شددنا العقوبات على روسيا لأنني "شعرت أن الوقت قد حان"
وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام لحلف الناتو مارك روتّه: "لقد انتظرت طويلاً... انظروا، هذه عقوبات هائلة، وهي تستهدف أكبر شركتين نفطيتين لديهما، ونأمل ألا تستمر طويلاً".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفت" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا".يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.وكان ترامب قد أقر بأن العقوبات ضد روسيا تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات. كما أكد أنه يؤجل فرض قيود جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا.وصرّحت روسيا مرارا وتكرارا بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه قرر تشديد العقوبات ضد روسيا لأنه "شعر أن الوقت قد حان".
وأضاف ترامب خلال لقائه الأمين العام لحلف الناتو مارك روتّه: "لقد انتظرت طويلاً... انظروا، هذه عقوبات هائلة، وهي تستهدف أكبر شركتين نفطيتين لديهما، ونأمل ألا تستمر طويلاً".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
الخزانة الأمريكية: واشنطن ستواصل الدعوة إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا
21:09 GMT
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفت" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا".
يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.
وكان ترامب قد أقر بأن العقوبات ضد روسيا تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات. كما أكد أنه يؤجل فرض قيود جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا.
وصرّحت روسيا مرارا وتكرارا بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.
