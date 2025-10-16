https://sarabic.ae/20251016/ترامب-أجريت-للتو-محادثة-هاتفية-مع-بوتين-وكانت-مثمرة-للغاية-1106090798.html
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت مثمرة للغاية. 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T17:26+0000
2025-10-16T17:26+0000
2025-10-16T17:46+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784554_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_7a44418f6e6217b97d911f5d1f09a3c9.jpg
وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزءا كبيرا من حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خُصص لبحث آفاق التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشيال": "سألتقي أنا والرئيس بوتين بعد ذلك في مكان مُتفق عليه مسبقًا في بودابست، المجر، لمناقشة إمكانية إنهاء... الحرب بين روسيا وأوكرانيا".ووفقا للرئيس الأمريكي، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمستشاري الولايات المتحدة وروسيا رفيعي المستوى الأسبوع المقبل.وتابع ترامب: "بوتين هنأني بالسلام في الشرق الأوسط، وأعتقد أن ما حققناه في تلك المنطقة سيسهم بإنهاء الصراع الأوكراني".كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا رفيع المستوى الأسبوع المقبل، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة فوكس نيوز: "ناقشا أيضًا، بالطبع، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على عقد اجتماع لكبار ممثليهما الأسبوع المقبل لمواصلة هذه المناقشات البالغة الأهمية".وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".
https://sarabic.ae/20251016/الكرملين-بوتين-وترامب-يجريان-محادثة-هاتفية-في-الوقت-الراهن--عاجل-1106088476.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784554_360:0:3072:2034_1920x0_80_0_0_c6b911c495227eaf152dc0847e8b0143.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية مع بوتين وكانت مثمرة للغاية
17:26 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 17:46 GMT 16.10.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت مثمرة للغاية.
وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزءا كبيرا من حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خُصص لبحث آفاق التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، عاصمة المجر.
وكتب ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشيال": "سألتقي أنا والرئيس بوتين بعد ذلك في مكان مُتفق عليه مسبقًا في بودابست، المجر، لمناقشة إمكانية إنهاء... الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
ووفقا للرئيس الأمريكي، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمستشاري الولايات المتحدة وروسيا رفيعي المستوى الأسبوع المقبل.
وتابع ترامب: "بوتين هنأني بالسلام في الشرق الأوسط، وأعتقد أن ما حققناه في تلك المنطقة سيسهم بإنهاء الصراع الأوكراني".
وأضاف الرئيس الأمريكي، "ناقشت مع بوتين التجارة بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء الصراع الأوكراني".
كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان اجتماعا رفيع المستوى الأسبوع المقبل، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لشبكة فوكس نيوز: "ناقشا أيضًا، بالطبع، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتفقا على عقد اجتماع لكبار ممثليهما الأسبوع المقبل لمواصلة هذه المناقشات البالغة الأهمية".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
وأضاف أن "هذه المكالمة ستجرى قبل يوم واحد من استضافة ترامب لفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".