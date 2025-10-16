https://sarabic.ae/20251016/الكرملين-بوتين-وترامب-يجريان-محادثة-هاتفية-في-الوقت-الراهن--عاجل-1106088476.html
الكرملين: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية الآن
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الراهن.
وبحسب صحفي قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين، الذي كتب على قناته في "تلغرام": "أكد لي المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه في الوقت الحالي تجري محادثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي".وأضاف أن "هذه المكالمة ستجرى قبل يوم واحد من استضافة ترامب لفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".
وبحسب صحفي قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين، الذي كتب على قناته في "تلغرام": "أكد لي المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه في الوقت الحالي تجري محادثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
وأضاف أن "هذه المكالمة ستجرى قبل يوم واحد من استضافة ترامب لفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".