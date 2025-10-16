https://sarabic.ae/20251016/إعلام-أمريكي-ترامب-سيجري-محادثة-هاتفية-مع-بوتين-اليوم-لمناقشة-الأزمة-الأوكرانية-1106086387.html
إعلام أمريكي: ترامب سيجري محادثة هاتفية مع بوتين اليوم لمناقشة الأزمة الأوكرانية
ذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
وأضاف المصدر الإعلامي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم مناقشة الصراع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم الخميس.أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد، في وقت سابق، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، أنه من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن تنفيذه على حساب أمن روسيا.وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو:وأضاف: "هناك خيارات لضمان أمن أوكرانيا في حال انتهاء الصراع، وكان هذا أيضا موضوع مناقشاتنا في إنكوريدج، ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء هنا".وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "بمساعدة حلف شمال الأطلسي، يتم بذل محاولة لاستيعاب كامل الفضاء ما بعد السوفييتي تقريبا، لكننا اضطررنا إلى الرد على هذا، وهذه هي المشكلة برمتها".
وأضاف المصدر الإعلامي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم مناقشة الصراع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم الخميس.
وأضاف أن "هذه المكالمة ستُجرى قبل يوم واحد من استضافة ترامب لفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد، في وقت سابق، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، أنه من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن تنفيذه على حساب أمن روسيا.
وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو:
من الطبيعي أن تقرر أوكرانيا كيفية ضمان أمنها، لكن هذا الأمن، كما هو منصوص عليه في الوثائق الأساسية، بما في ذلك في مجال الأمن في القارة الأوروبية، لا يمكن ضمانه على حساب أمن الدول الأخرى، وخاصة روسيا.
وأضاف: "هناك خيارات لضمان أمن أوكرانيا في حال انتهاء الصراع، وكان هذا أيضا موضوع مناقشاتنا في إنكوريدج، ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء هنا".
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "بمساعدة حلف شمال الأطلسي، يتم بذل محاولة لاستيعاب كامل الفضاء ما بعد السوفييتي تقريبا، لكننا اضطررنا إلى الرد على هذا، وهذه هي المشكلة برمتها".