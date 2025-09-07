https://sarabic.ae/20250907/بيسكوف-الضمانات-الأمنية-ليست-ضرورة-لأوكرانيا-فقط-ولكن-لروسيا-أيضا-1104589551.html

بيسكوف: الضمانات الأمنية ليست ضرورة لأوكرانيا فقط ولكن لروسيا أيضا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن ضمانات الأمن لا بد أن تمنح لكل من روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن أمن أي دولة لا يمكن أن يتحقق على حساب أمن دولة... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح بيسكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن مبدأ "عدم قابلية الأمن للتجزئة" هو الأساس الذي تطرحه موسكو باستمرار، لافتا إلى أن أحد الأسباب الجوهرية للنزاع الحالي كان انتهاك الضمانات الأمنية الخاصة بروسيا، من خلال مساعي ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتوسع البنية التحتية العسكرية للحلف باتجاه الحدود الروسية.وأكد بيسكوف أن نشر قوات أجنبية، خصوصا أوروبية أو أمريكية، في أوكرانيا لا يمكن أن يُنظر إليه كضمانة أمنية مقبولة بالنسبة لروسيا.وفي ما يتعلق بمسار التفاوض مع كييف، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن مستوى المفاوضات يمكن رفعه إذا لزم الأمر إلى مستوى سياسي، لكنه شدد على أن المستوى الحالي كاف ويحقق نتائج جيدة، مشيدًا بعمل الفريق التفاوضي الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي.وختم بيسكوف بالقول إن أي لقاءات على مستوى عالٍ بين الطرفين تحتاج إلى تحضيرات مكثفة، وحل الكثير من القضايا التقنية الصغيرة التي تشكّل في مجموعها أساس عملية التسوية الشاملة.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، أنه من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن تنفيذه على حساب أمن روسيا.وأضاف: "هناك خيارات لضمان أمن أوكرانيا في حال انتهاء الصراع، وكان هذا أيضا موضوع مناقشاتنا في إنكوريدج، ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء هنا".وأشار إلى أنه "بمساعدة حلف شمال الأطلسي، يتم بذل محاولة لاستيعاب كامل الفضاء ما بعد السوفييتي تقريبا، لكننا اضطررنا إلى الرد على هذا، وهذه هي المشكلة برمتها".لا أحد يدري العواقب المحتملة على اقتصاد العالم ‏إثر الحروب الجمركية- الكرملين

