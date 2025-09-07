https://sarabic.ae/20250907/بيسكوف-الضمانات-الأمنية-ليست-ضرورة-لأوكرانيا-فقط-ولكن-لروسيا-أيضا-1104589551.html
بيسكوف: الضمانات الأمنية ليست ضرورة لأوكرانيا فقط ولكن لروسيا أيضا
بيسكوف: الضمانات الأمنية ليست ضرورة لأوكرانيا فقط ولكن لروسيا أيضا
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن ضمانات الأمن لا بد أن تمنح لكل من روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن أمن أي دولة لا يمكن أن يتحقق على حساب أمن دولة... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T11:43+0000
2025-09-07T11:43+0000
2025-09-07T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084086177_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_659c548f350e879164f29415bfc4ea79.jpg
وأوضح بيسكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن مبدأ "عدم قابلية الأمن للتجزئة" هو الأساس الذي تطرحه موسكو باستمرار، لافتا إلى أن أحد الأسباب الجوهرية للنزاع الحالي كان انتهاك الضمانات الأمنية الخاصة بروسيا، من خلال مساعي ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتوسع البنية التحتية العسكرية للحلف باتجاه الحدود الروسية.وأكد بيسكوف أن نشر قوات أجنبية، خصوصا أوروبية أو أمريكية، في أوكرانيا لا يمكن أن يُنظر إليه كضمانة أمنية مقبولة بالنسبة لروسيا.وفي ما يتعلق بمسار التفاوض مع كييف، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن مستوى المفاوضات يمكن رفعه إذا لزم الأمر إلى مستوى سياسي، لكنه شدد على أن المستوى الحالي كاف ويحقق نتائج جيدة، مشيدًا بعمل الفريق التفاوضي الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي.وختم بيسكوف بالقول إن أي لقاءات على مستوى عالٍ بين الطرفين تحتاج إلى تحضيرات مكثفة، وحل الكثير من القضايا التقنية الصغيرة التي تشكّل في مجموعها أساس عملية التسوية الشاملة.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، أنه من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن تنفيذه على حساب أمن روسيا.وأضاف: "هناك خيارات لضمان أمن أوكرانيا في حال انتهاء الصراع، وكان هذا أيضا موضوع مناقشاتنا في إنكوريدج، ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء هنا".وأشار إلى أنه "بمساعدة حلف شمال الأطلسي، يتم بذل محاولة لاستيعاب كامل الفضاء ما بعد السوفييتي تقريبا، لكننا اضطررنا إلى الرد على هذا، وهذه هي المشكلة برمتها".لا أحد يدري العواقب المحتملة على اقتصاد العالم إثر الحروب الجمركية- الكرملين
https://sarabic.ae/20250906/الكرملين-العالم-يمر-بفترة-تغير-نظام-العلاقات-الدولية--1104562785.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084086177_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_7346a3dea60a222bfcf8e8d35ab226e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
بيسكوف: الضمانات الأمنية ليست ضرورة لأوكرانيا فقط ولكن لروسيا أيضا
حصري
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن ضمانات الأمن لا بد أن تمنح لكل من روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن أمن أي دولة لا يمكن أن يتحقق على حساب أمن دولة أخرى.
وأوضح بيسكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن مبدأ "عدم قابلية الأمن للتجزئة" هو الأساس الذي تطرحه موسكو باستمرار، لافتا إلى أن أحد الأسباب الجوهرية للنزاع الحالي كان انتهاك الضمانات الأمنية الخاصة بروسيا، من خلال مساعي ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتوسع البنية التحتية العسكرية للحلف باتجاه الحدود الروسية.
وأضاف أن أي عملية لتسوية النزاع يجب أن تتضمن ضمانات أمنية للطرفين، مذكرا بأن مسودة التفاهمات التي جرى إعدادها في إسطنبول عام 2022 تضمنت بالفعل هذه الضمانات. وقال: "هل يمكن بحث ضمانات إضافية؟ بالتأكيد، وهذا ما ينبغي أن يكون جزءًا من المفاوضات".
وأكد بيسكوف أن نشر قوات أجنبية، خصوصا أوروبية أو أمريكية، في أوكرانيا لا يمكن أن يُنظر إليه كضمانة أمنية مقبولة بالنسبة لروسيا.
وفي ما يتعلق بمسار التفاوض مع كييف، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن مستوى المفاوضات يمكن رفعه إذا لزم الأمر إلى مستوى سياسي، لكنه شدد على أن المستوى الحالي كاف ويحقق نتائج جيدة، مشيدًا بعمل الفريق التفاوضي الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي.
وختم بيسكوف بالقول إن أي لقاءات على مستوى عالٍ بين الطرفين تحتاج إلى تحضيرات مكثفة، وحل الكثير من القضايا التقنية الصغيرة التي تشكّل في مجموعها أساس عملية التسوية الشاملة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، أنه من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن تنفيذه على حساب أمن روسيا.
وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو: "من الطبيعي أن تقرر أوكرانيا كيفية ضمان أمنها، لكن هذا الأمن، كما هو منصوص عليه في الوثائق الأساسية، بما في ذلك في مجال الأمن في القارة الأوروبية، لا يمكن ضمانه على حساب أمن الدول الأخرى، وخاصة روسيا".
وأضاف: "هناك خيارات لضمان أمن أوكرانيا في حال انتهاء الصراع، وكان هذا أيضا موضوع مناقشاتنا في إنكوريدج، ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء هنا".
وأشار إلى أنه "بمساعدة حلف شمال الأطلسي، يتم بذل محاولة لاستيعاب كامل الفضاء ما بعد السوفييتي تقريبا، لكننا اضطررنا إلى الرد على هذا، وهذه هي المشكلة برمتها".