بيسكوف: الضمانات الأمنية ليست ضرورة لأوكرانيا فقط ولكن لروسيا أيضا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بيسكوف: الضمانات الأمنية ليست ضرورة لأوكرانيا فقط ولكن لروسيا أيضا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
وأوضح بيسكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن مبدأ "عدم قابلية الأمن للتجزئة" هو الأساس الذي تطرحه موسكو باستمرار، لافتا إلى أن أحد الأسباب الجوهرية للنزاع الحالي كان انتهاك الضمانات الأمنية الخاصة بروسيا، من خلال مساعي ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتوسع البنية التحتية العسكرية للحلف باتجاه الحدود الروسية.وأكد بيسكوف أن نشر قوات أجنبية، خصوصا أوروبية أو أمريكية، في أوكرانيا لا يمكن أن يُنظر إليه كضمانة أمنية مقبولة بالنسبة لروسيا.وفي ما يتعلق بمسار التفاوض مع كييف، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن مستوى المفاوضات يمكن رفعه إذا لزم الأمر إلى مستوى سياسي، لكنه شدد على أن المستوى الحالي كاف ويحقق نتائج جيدة، مشيدًا بعمل الفريق التفاوضي الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي.وختم بيسكوف بالقول إن أي لقاءات على مستوى عالٍ بين الطرفين تحتاج إلى تحضيرات مكثفة، وحل الكثير من القضايا التقنية الصغيرة التي تشكّل في مجموعها أساس عملية التسوية الشاملة.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، أنه من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن تنفيذه على حساب أمن روسيا.وأضاف: "هناك خيارات لضمان أمن أوكرانيا في حال انتهاء الصراع، وكان هذا أيضا موضوع مناقشاتنا في إنكوريدج، ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء هنا".وأشار إلى أنه "بمساعدة حلف شمال الأطلسي، يتم بذل محاولة لاستيعاب كامل الفضاء ما بعد السوفييتي تقريبا، لكننا اضطررنا إلى الرد على هذا، وهذه هي المشكلة برمتها".لا أحد يدري العواقب المحتملة على اقتصاد العالم ‏إثر الحروب الجمركية- الكرملين
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
بيسكوف: الضمانات الأمنية ليست ضرورة لأوكرانيا فقط ولكن لروسيا أيضا

حصري
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن ضمانات الأمن لا بد أن تمنح لكل من روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن أمن أي دولة لا يمكن أن يتحقق على حساب أمن دولة أخرى.
وأوضح بيسكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن مبدأ "عدم قابلية الأمن للتجزئة" هو الأساس الذي تطرحه موسكو باستمرار، لافتا إلى أن أحد الأسباب الجوهرية للنزاع الحالي كان انتهاك الضمانات الأمنية الخاصة بروسيا، من خلال مساعي ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتوسع البنية التحتية العسكرية للحلف باتجاه الحدود الروسية.

وأضاف أن أي عملية لتسوية النزاع يجب أن تتضمن ضمانات أمنية للطرفين، مذكرا بأن مسودة التفاهمات التي جرى إعدادها في إسطنبول عام 2022 تضمنت بالفعل هذه الضمانات. وقال: "هل يمكن بحث ضمانات إضافية؟ بالتأكيد، وهذا ما ينبغي أن يكون جزءًا من المفاوضات".

وأكد بيسكوف أن نشر قوات أجنبية، خصوصا أوروبية أو أمريكية، في أوكرانيا لا يمكن أن يُنظر إليه كضمانة أمنية مقبولة بالنسبة لروسيا.
وفي ما يتعلق بمسار التفاوض مع كييف، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن مستوى المفاوضات يمكن رفعه إذا لزم الأمر إلى مستوى سياسي، لكنه شدد على أن المستوى الحالي كاف ويحقق نتائج جيدة، مشيدًا بعمل الفريق التفاوضي الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي.
وختم بيسكوف بالقول إن أي لقاءات على مستوى عالٍ بين الطرفين تحتاج إلى تحضيرات مكثفة، وحل الكثير من القضايا التقنية الصغيرة التي تشكّل في مجموعها أساس عملية التسوية الشاملة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، أنه من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن تنفيذه على حساب أمن روسيا.
وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو: "من الطبيعي أن تقرر أوكرانيا كيفية ضمان أمنها، لكن هذا الأمن، كما هو منصوص عليه في الوثائق الأساسية، بما في ذلك في مجال الأمن في القارة الأوروبية، لا يمكن ضمانه على حساب أمن الدول الأخرى، وخاصة روسيا".
وأضاف: "هناك خيارات لضمان أمن أوكرانيا في حال انتهاء الصراع، وكان هذا أيضا موضوع مناقشاتنا في إنكوريدج، ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء هنا".
وأشار إلى أنه "بمساعدة حلف شمال الأطلسي، يتم بذل محاولة لاستيعاب كامل الفضاء ما بعد السوفييتي تقريبا، لكننا اضطررنا إلى الرد على هذا، وهذه هي المشكلة برمتها".
