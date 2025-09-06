https://sarabic.ae/20250906/الكرملين-العالم-يمر-بفترة-تغير-نظام-العلاقات-الدولية--1104562785.html
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، أن العالم يمر بفترة تحول، حيث يتم تغيير نظام...
وخلال المقابلة، أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أيد مبادرة الصين بشأن الحكم العالمي الجديد، والتي تم طرحها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وأضاف: "هذه واحدة من المبادرات المهمة للغاية التي تظهر في فترة التحول التي نمر بها، في وقت يتم فيه بالفعل تغيير نظام العلاقات الدولية بأكمله، ونظام العلاقات الاقتصادية الدولية، والعلاقات القانونية الدولية، لكننا لا نعرف بالضبط نحو أي طريق حتى الآن". واعتبر بوتين، خلال مؤتمر صحفي، اختتم خلاله زيارته الأخيرة للصين، في 3 سبتمبر/ أيلول، أن مبادرة الحوكمة العالمية، التي اقترحها شي جين بينغ، أتت في الوقت المناسب، وتهدف إلى بناء علاقات إيجابية بين مختلف الدول.ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في المنتدى الاقتصادي الشرقي، أن العالم يمر بفترة تحول، حيث يتم تغيير نظام العلاقات الدولية والقانونية والاقتصادية بأكمله.
وخلال المقابلة، أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أيد مبادرة الصين بشأن الحكم العالمي الجديد، والتي تم طرحها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وأضاف: "هذه واحدة من المبادرات المهمة للغاية التي تظهر في فترة التحول التي نمر بها، في وقت يتم فيه بالفعل تغيير نظام العلاقات الدولية بأكمله، ونظام العلاقات الاقتصادية الدولية، والعلاقات القانونية الدولية، لكننا لا نعرف بالضبط نحو أي طريق حتى الآن".
واعتبر بوتين، خلال مؤتمر صحفي، اختتم خلاله زيارته الأخيرة للصين، في 3 سبتمبر/ أيلول، أن مبادرة الحوكمة العالمية، التي اقترحها شي جين بينغ، أتت في الوقت المناسب، وتهدف إلى بناء علاقات إيجابية بين مختلف الدول.
وأوضح: أود أن أشيد بشكل خاص بالمبادرة الصينية للحوكمة العالمية. يبدو لي أنها جاءت في الوقت المناسب، والأهم من ذلك أنها تهدف لبناء علاقات إيجابية بين الدول التي اجتمعت بالقمة في الصين، شركائنا المحتملين، الذين لا يرغبون حالياً بإعلان هذه الشراكة.
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.