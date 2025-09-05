https://sarabic.ae/20250905/ترامب-سأرحب-بحضور-بوتين-وشي-جين-بينغ-قمة-العشرين-في-ميامي-1104560244.html

ترامب: سأرحب بحضور رئيسا روسيا والصين قمة العشرين في ميامي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيرحب بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد عام... 05.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف ترامب ردًا على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "إنه سؤال مثير للاهتمام. سأكون سعيدًا بوجودهما إذا رغبا في ذلك. يمكن أن يأتيا كمراقبين، لست متأكدًا من أنهما سيرغبان في أن يكونا مراقبين، لكن إذا أرادا فنحن بالطبع يمكننا مناقشة ذلك".في السايق، أعلن ترامب أنه لن يشارك في قمة مجموعة العشرين المقررة هذا العام في جنوب إفريقيا، موضحًا أن نائبه جيه دي فانس سيمثله هناك.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لن أذهب هذا العام. إنها في جنوب إفريقيا. لن أذهب. جيه دي سيذهب".وكان ترامب قد أوضح في وقت سابق أن قمة مجموعة العشرين ستُعقد في الولايات المتحدة لأول مرة منذ نحو عقدين، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد، على أن تُقام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

