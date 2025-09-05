ترامب: سأرحب بحضور رئيسا روسيا والصين قمة العشرين في ميامي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250905/ترامب-سأرحب-بحضور-بوتين-وشي-جين-بينغ-قمة-العشرين-في-ميامي-1104560244.html
ترامب: سأرحب بحضور رئيسا روسيا والصين قمة العشرين في ميامي
ترامب: سأرحب بحضور رئيسا روسيا والصين قمة العشرين في ميامي
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيرحب بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد عام... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T21:44+0000
2025-09-05T22:32+0000
ترامب
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg
وأضاف ترامب ردًا على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "إنه سؤال مثير للاهتمام. سأكون سعيدًا بوجودهما إذا رغبا في ذلك. يمكن أن يأتيا كمراقبين، لست متأكدًا من أنهما سيرغبان في أن يكونا مراقبين، لكن إذا أرادا فنحن بالطبع يمكننا مناقشة ذلك".في السايق، أعلن ترامب أنه لن يشارك في قمة مجموعة العشرين المقررة هذا العام في جنوب إفريقيا، موضحًا أن نائبه جيه دي فانس سيمثله هناك.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لن أذهب هذا العام. إنها في جنوب إفريقيا. لن أذهب. جيه دي سيذهب".وكان ترامب قد أوضح في وقت سابق أن قمة مجموعة العشرين ستُعقد في الولايات المتحدة لأول مرة منذ نحو عقدين، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد، على أن تُقام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.
https://sarabic.ae/20250619/بوتين-يتلقى-دعوة-للمشاركة-في-قمة-العشرين-بجنوب-أفريقيا-1101833278.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_11e922720dfb54ed2725f74fee6ede27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: سأرحب بحضور رئيسا روسيا والصين قمة العشرين في ميامي

21:44 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 22:32 GMT 05.09.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيرحب بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد عام 2026 في ميامي، مضيفًا أنه مستعد لبحث هذا الأمر في حال أبدت موسكو وبكين اهتمامًا بذلك.
وأضاف ترامب ردًا على أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "إنه سؤال مثير للاهتمام. سأكون سعيدًا بوجودهما إذا رغبا في ذلك. يمكن أن يأتيا كمراقبين، لست متأكدًا من أنهما سيرغبان في أن يكونا مراقبين، لكن إذا أرادا فنحن بالطبع يمكننا مناقشة ذلك".
بوتين في قمة العشرين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
بوتين يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في قمة "العشرين" بجنوب أفريقيا
19 يونيو, 13:01 GMT
في السايق، أعلن ترامب أنه لن يشارك في قمة مجموعة العشرين المقررة هذا العام في جنوب إفريقيا، موضحًا أن نائبه جيه دي فانس سيمثله هناك.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لن أذهب هذا العام. إنها في جنوب إفريقيا. لن أذهب. جيه دي سيذهب".
وكان ترامب قد أوضح في وقت سابق أن قمة مجموعة العشرين ستُعقد في الولايات المتحدة لأول مرة منذ نحو عقدين، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد، على أن تُقام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала