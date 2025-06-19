https://sarabic.ae/20250619/بوتين-يتلقى-دعوة-للمشاركة-في-قمة-العشرين-بجنوب-أفريقيا-1101833278.html
بوتين يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في قمة العشرين بجنوب أفريقيا
بوتين يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في قمة العشرين بجنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة رسمية لحضور قمة قادة مجموعة العشرين (G20)، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T13:01+0000
2025-06-19T13:01+0000
2025-06-19T13:29+0000
روسيا
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جاء ذلك وفق ما أعلنه السفير بوزارة الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنتدى "آبيك"، أنزور بيردييف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.يشار إلى أن المشاركة الروسية في قمم مجموعة العشرين تحظى بمتابعة دولية واسعة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.وتستعد جنوب أفريقيا لاستضافة قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في نوفمبر 2025 بمدينة جوهانسبرغ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القارة الأفريقية. وتُعقد القمة تحت شعار "التضامن، المساواة، الاستدامة"، حيث تسعى جنوب أفريقيا إلى تسليط الضوء على قضايا الدول النامية، من بينها تخفيف أعباء الديون، تعزيز الأمن الغذائي، والانتقال العادل للطاقة في مواجهة تغيّر المناخ.وتحظى هذه القمة بأهمية خاصة في ظل تصاعد التوترات الدولية، خاصة الصراع في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط، والمنافسة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة. كما تأتي وسط تطلعات لتعزيز حضور القارة الأفريقية في صنع القرار العالمي، لا سيما بعد انضمام الاتحاد الأفريقي رسميا كعضو دائم في مجموعة العشرين.
https://sarabic.ae/20250609/الرئيس-البرازيلي-بريكس-ومجموعة-العشرين-تتصدران-المشهد-العالمي-1101502626.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
بوتين يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في قمة العشرين بجنوب أفريقيا
13:01 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 13:29 GMT 19.06.2025)
تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة رسمية لحضور قمة قادة مجموعة العشرين (G20)، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
جاء ذلك وفق ما أعلنه السفير بوزارة الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين ومنتدى "آبيك"، أنزور بيردييف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك
" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وأشار بيردييف إلى أن القرار النهائي بشأن المشاركة سيُتخذ من قبل الرئيس بوتين شخصيا، لكنه لم يستبعد احتمال أن تُمثل روسيا في القمة من قبل وزير الخارجية سيرغي لافروف.
يشار إلى أن المشاركة الروسية في قمم مجموعة العشرين تحظى بمتابعة دولية واسعة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وتستعد جنوب أفريقيا لاستضافة قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في نوفمبر 2025 بمدينة جوهانسبرغ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القارة الأفريقية.
وتُعقد القمة تحت شعار "التضامن، المساواة، الاستدامة"، حيث تسعى جنوب أفريقيا إلى تسليط الضوء على قضايا الدول النامية، من بينها تخفيف أعباء الديون، تعزيز الأمن الغذائي، والانتقال العادل للطاقة في مواجهة تغيّر المناخ.
وتحظى هذه القمة بأهمية خاصة في ظل تصاعد التوترات الدولية، خاصة الصراع في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط، والمنافسة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة. كما تأتي وسط تطلعات لتعزيز حضور القارة الأفريقية في صنع القرار العالمي، لا سيما بعد انضمام الاتحاد الأفريقي رسميا كعضو دائم في مجموعة العشرين
.