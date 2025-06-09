https://sarabic.ae/20250609/الرئيس-البرازيلي-بريكس-ومجموعة-العشرين-تتصدران-المشهد-العالمي-1101502626.html
الرئيس البرازيلي: "بريكس" ومجموعة "العشرين" تتصدران المشهد العالمي
الرئيس البرازيلي: "بريكس" ومجموعة "العشرين" تتصدران المشهد العالمي
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بأن دول "بريكس" ومجموعة "العشرين" أصبحتا الآن في قلب العالم، حيث تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T20:52+0000
2025-06-09T20:52+0000
2025-06-09T20:52+0000
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وقال لولا دا سيلفا عندما سُئل عما إذا كان على الغرب أن يتقبل حقيقة أنه لم يعد يحتل موقعًا مهيمنًا في العالم: "على الناس أن يفهموا شيئًا واحدًا مهما للغاية، الجغرافيا السياسية والاقتصادية لعام 2025 ليست كما كانت في عام 1945، مجموعة العشرين ودول "بريكس" هي الأهم الآن".وتابع: "لقد تغير العالم ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك في السياسة. يمثل جنوب العالم اليوم أكثر من نصف سكان العالم و40 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن الضروري أن يأخذ الناس هذه التغيرات الاقتصادية على محمل الجد".ودعا لولا دا سيلفا إلى إصلاح المنظمات الدولية التي "يجب أن تكون الضامن لتوطيد السلام"، قائلا: "إن الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية يجب أن تكون ممثلة في مجلس الأمن الدولي".وفي بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مجموعة "بريكس".قاليباف: دول "بريكس" تتطلع إلى مواجهة الأحادية الأمريكيةبوتين يترأس اجتماعا لإطلاق مشاريع وطنية جديدة حتى عام 2036
https://sarabic.ae/20250609/بوتن-روسيا-تدافع-عن-مبادئ-التنمية-السيادية-واحترام-هوية-الدول-والشعوب-1101475661.html
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مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار البرازيل , اقتصاد
مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار البرازيل , اقتصاد
الرئيس البرازيلي: "بريكس" ومجموعة "العشرين" تتصدران المشهد العالمي
أفاد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بأن دول "بريكس" ومجموعة "العشرين" أصبحتا الآن في قلب العالم، حيث تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال لولا دا سيلفا عندما سُئل عما إذا كان على الغرب أن يتقبل حقيقة أنه لم يعد يحتل موقعًا مهيمنًا في العالم: "على الناس أن يفهموا شيئًا واحدًا مهما للغاية، الجغرافيا السياسية والاقتصادية لعام 2025 ليست كما كانت في عام 1945، مجموعة العشرين ودول "بريكس" هي الأهم الآن".
وتابع: "لقد تغير العالم ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك في السياسة. يمثل جنوب العالم اليوم أكثر من نصف سكان العالم و40 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن الضروري أن يأخذ الناس هذه التغيرات الاقتصادية على محمل الجد".
ودعا لولا دا سيلفا إلى إصلاح المنظمات الدولية التي "يجب أن تكون الضامن لتوطيد السلام"، قائلا: "إن الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية يجب أن تكون ممثلة في مجلس الأمن الدولي".
ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين دول، تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.
وفي بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مجموعة "بريكس".