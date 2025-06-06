https://sarabic.ae/20250606/قاليباف-دول-بريكس-تتطلع-إلى-مواجهة-الأحادية-الأمريكية-1101396593.html

قاليباف: دول "بريكس" تتطلع إلى مواجهة الأحادية الأمريكية

قاليباف: دول "بريكس" تتطلع إلى مواجهة الأحادية الأمريكية

سبوتنيك عربي

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، إن "رؤساء برلمانات دول مجموعة "بريكس" عبرت عن مواقف موحدة ضد السياسات الأمريكية... 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T15:09+0000

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جاء ذلك عقب عودة قاليباف إلى طهران، بعد جولة إقليمية شملت فنزويلا وكوبا والبرازيل، وحضوره المنتدى البرلماني الـ11 لدول "بريكس" في البرازيل، إذ أوضح أن "المجموعة تمثل 49% من سكان العالم، وتستحوذ على 24% من التجارة الدولية، وتشكل 39% من الاقتصاد العالمي".وأشار قاليباف إلى أن "بريكس" تنشط في مجالات متعددة، من الاقتصاد والسياسة إلى البحث العلمي والثقافة، مؤكدا أن زيارة هذه الدول كانت فرصة مهمة لتعميق التعاون مع إيران في هذه القطاعات، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.كما أعلن محمد باقر قاليباف أن الهند ستستضيف الدورة الـ12 لمنتدى برلمانات "بريكس" عام 2026، لافتا إلى محادثات أجراها مع رئيس البرلمان الهندي تناولت تطوير العلاقات البرلمانية، وتفعيل الاتفاقات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتجاوز العقبات أمام تشغيل ميناء تشابهار، الذي وصفه بـ"الفرصة الواعدة" لإيران.ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين مجموعة دول تم إنشاؤها في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتولت روسيا رئاسة المنظمة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مجموعة "بريكس".

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