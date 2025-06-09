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الدفاع الروسية تعلن عودة أول مجموعة عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
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بوتين: روسيا ودول "بريكس" تواصل بناء نظام دولي متوازن ومتكافئ
بوتين: روسيا ودول "بريكس" تواصل بناء نظام دولي متوازن ومتكافئ
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في رسالة ترحيبية بالمشاركين والمنظمين وضيوف منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين، أن روسيا... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T09:16+0000
2025-06-09T09:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
سانت بطرسبورغ
العالم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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وجاء في البرقية التي نشرها موقع الكرملين الإلكتروني: "الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". روسيا تدافع باستمرار عن مبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للدول والشعوب".وأكد بوتين بأن روسيا، بالتعاون مع دول "بريكس"، تعتزم مواصلة بناء نظام تعاون دولي متكافئ وخالٍ من أي شكل من أشكال التمييز، وتابع، قائلا:وذكر بوتين أن المشاركين في المنتدى سيتبادلون وجهات النظر حول قضايا الديموغرافيا وإنتاجية العمل، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.وسيعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران. وسيكون الموضوع الرئيسي لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". قاليباف: دول "بريكس" تتطلع إلى مواجهة الأحادية الأمريكيةبوتين يترأس اجتماعا لإطلاق مشاريع وطنية جديدة حتى عام 2036
https://sarabic.ae/20250529/بوتين-عمليات-التكامل-داخل-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-تتطور-بشكل-ديناميكي-ومثمر-وتم-إنشاء-سوق-مشتركة-1101081788.html
https://sarabic.ae/20250606/بوتين-الطائرات-الروسية-دون-طيار-هي-الأكثر-تطورا-في-العالم-1101393209.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, سانت بطرسبورغ, العالم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, سانت بطرسبورغ, العالم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

بوتين: روسيا ودول "بريكس" تواصل بناء نظام دولي متوازن ومتكافئ

09:16 GMT 09.06.2025 (تم التحديث: 09:59 GMT 09.06.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يعقداجتماعًا مع أعضاء الحكومة الروسية
بوتين يعقداجتماعًا مع أعضاء الحكومة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في رسالة ترحيبية بالمشاركين والمنظمين وضيوف منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين، أن روسيا تدافع بثبات عن مبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للدول والشعوب.
وجاء في البرقية التي نشرها موقع الكرملين الإلكتروني: "الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". روسيا تدافع باستمرار عن مبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للدول والشعوب".
وأكد بوتين بأن روسيا، بالتعاون مع دول "بريكس"، تعتزم مواصلة بناء نظام تعاون دولي متكافئ وخالٍ من أي شكل من أشكال التمييز، وتابع، قائلا:

"مع شركائنا، وفي مقدمتهم دول "بريكس"، نعتزم مواصلة العمل على بناء نظام فعال للتعاون الدولي المتكافئ والمفيد للطرفين، خالٍ من أي شكل من أشكال التمييز والإملاءات وضغوط العقوبات".

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
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وأشار بوتين إلى أن المشاركين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، سيناقشون اتجاهات التنمية الرئيسية في الاقتصادين الروسي والعالمي، ويقدمون توقعات للمستقبل.

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وذكر بوتين أن المشاركين في المنتدى سيتبادلون وجهات النظر حول قضايا الديموغرافيا وإنتاجية العمل، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وسيعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران. وسيكون الموضوع الرئيسي لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
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بوتين يترأس اجتماعا لإطلاق مشاريع وطنية جديدة حتى عام 2036
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