https://sarabic.ae/20250609/بوتن-روسيا-تدافع-عن-مبادئ-التنمية-السيادية-واحترام-هوية-الدول-والشعوب-1101475661.html

بوتين: روسيا ودول "بريكس" تواصل بناء نظام دولي متوازن ومتكافئ

بوتين: روسيا ودول "بريكس" تواصل بناء نظام دولي متوازن ومتكافئ

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في رسالة ترحيبية بالمشاركين والمنظمين وضيوف منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين، أن روسيا... 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T09:16+0000

2025-06-09T09:16+0000

2025-06-09T09:59+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

سانت بطرسبورغ

العالم

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

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وجاء في البرقية التي نشرها موقع الكرملين الإلكتروني: "الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". روسيا تدافع باستمرار عن مبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للدول والشعوب".وأكد بوتين بأن روسيا، بالتعاون مع دول "بريكس"، تعتزم مواصلة بناء نظام تعاون دولي متكافئ وخالٍ من أي شكل من أشكال التمييز، وتابع، قائلا:وذكر بوتين أن المشاركين في المنتدى سيتبادلون وجهات النظر حول قضايا الديموغرافيا وإنتاجية العمل، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.وسيعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران. وسيكون الموضوع الرئيسي لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". قاليباف: دول "بريكس" تتطلع إلى مواجهة الأحادية الأمريكيةبوتين يترأس اجتماعا لإطلاق مشاريع وطنية جديدة حتى عام 2036

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, سانت بطرسبورغ, العالم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025